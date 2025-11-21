Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков считает, что Украина должна именно сейчас "договариваться" о мире с Россией.

Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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"Эффективная работа вооруженных сил РФ должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Лучше делать это именно сейчас, чем позже.

Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере потери территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, речь идет о "принуждении Зеленского и его режима к мирному решению вопроса".

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Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

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Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

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