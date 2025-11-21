Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков считает, что Украина должна именно сейчас "договариваться" о мире с Россией.
Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Эффективная работа вооруженных сил РФ должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Лучше делать это именно сейчас, чем позже.
Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере потери территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, речь идет о "принуждении Зеленского и его режима к мирному решению вопроса".
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
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‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.
Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.
"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.
‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
коли Україна стане з терористами домовлятися ,
так як з вами , чортові кацапи , не домовлятися потрібно,
а вбивати і палити 🔥🔥🔥
не сцикайте!
зараз потужна гундоса зе!гнида всіх пабєдіт!
ми ще будемо на колінах просити пробачення, за міндіча і особливо за алібабу!
Як гетьман Іван Виговський майже створив світ без Росії
https://youtu.be/FTU6ZbKNHMI?si=Q88EM77RB2yxwp__
ЦІЛЬ- знищіти імперію до розмірів московских болот ‼️‼️‼️
https://www.youtube.com/watch?v=sun7boKH6TE
Всі їхні пропагандони і тролі другий день - в один голос заявляють що з планом Трампа їм погоджуватись не слід , що рашці він дуже невигідний , бо мовляв - такий план рятує Україну від поразки .
Кажу їм , ну так якщо той план вигідний Україні , а вам ні , то чого ви телитесь ,, пошліть Трампа з його планом - куди подалі . І ловіть еплом - нові санкції .. Які проблеми ?
Мовчать . Не хоцца виглядіти слабаками яких нагнув Трамп , і в той же час ще більше не хоцца отримати додаткових санкцій . І шо робіти - хз ..