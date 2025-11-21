РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13389 посетителей онлайн
Новости Видео Мирный план США
6 481 99

Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков считает, что Украина должна именно сейчас "договариваться" о мире с Россией.

Об этом он сказал в комментарии пропагандистским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Эффективная работа вооруженных сил РФ должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Лучше делать это именно сейчас, чем позже.

Пространство для свободы принятия решений для него сокращается по мере потери территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, речь идет о "принуждении Зеленского и его режима к мирному решению вопроса".

Читайте: Умеров, Буданов и Иващенко провели встречу с делегацией США: Никаких решений вне рамок суверенитета

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News

Автор: 

Песков Дмитрий (2100) россия (97772)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Это, пожалуй, первое официальное свидетельство того, что на болотах со сроками войны уже подгорает. Нам, как ни странно, торопиться не надо...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:33 Ответить
+29
Залізь назад в унітаз
показать весь комментарий
21.11.2025 13:32 Ответить
+19
Тебе гниду, не питали...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залізь назад в унітаз
показать весь комментарий
21.11.2025 13:32 Ответить
росія зараз розвалиться на частини, не буде з ким домовлятись, саме цим і лякають весь світ російськи терористи.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:41 Ответить
Москва має жити у страху і щоночі боятися нових крокус-холлів.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:59 Ответить
У ****** завершився його час на існування, от він і гонить Трампа з своєю писаниною, до зелупнів!!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:44 Ответить
Рупори кремля ревуть шо в Україні потрібно зовсім вимкнути світло - тоді вони підуть на все
показать весь комментарий
21.11.2025 13:32 Ответить
Его и так нет этого света
показать весь комментарий
21.11.2025 13:35 Ответить
Кажуть на тому світі - де немає ні **** ні печалі - буде легше
показать весь комментарий
21.11.2025 13:39 Ответить
👏
показать весь комментарий
21.11.2025 14:27 Ответить
Москворотим пушкін світить 😆
показать весь комментарий
21.11.2025 13:55 Ответить
Тебе гниду, не питали...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:32 Ответить
Піськов, сиди на болотах і не висовуйся, бо тебе незабаром вбьють
показать весь комментарий
21.11.2025 13:33 Ответить
Это, пожалуй, первое официальное свидетельство того, что на болотах со сроками войны уже подгорает. Нам, как ни странно, торопиться не надо...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:33 Ответить
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
показать весь комментарий
21.11.2025 13:34 Ответить
Натякнув на рудого лектора)))
показать весь комментарий
21.11.2025 14:09 Ответить
Нам можно не поспішати? Ну, ну, завтра втомлені військові підуть, а срані ухилянти зі своїми курками, що ломають ноги військовим з ТЦК, будуть тримати фронт?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:43 Ответить
Ты хочешь принять капитуляцию прямо сейчас? Именно когда нароссия почувствовала возможность проигрыша? Подумай. Не торопись..
показать весь комментарий
21.11.2025 13:59 Ответить
А які ознаки "можливості програшу"?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:04 Ответить
Деньги - кровь войны. Экономика нароссии на столе в реанимации). Кацапы близки к проигрышу. Падение московии, если они не удержатся, будет с грохотом)...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:17 Ответить
Шо, опять? Снова две недели и рашка развалится?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:25 Ответить
Главное - не сцать . Прорвемся!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:29 Ответить
по аргументам сразу можно определить 73%
показать весь комментарий
21.11.2025 16:57 Ответить
Вони кожні два тижні не рашкіного розвалу чекають, а України. Кожен раз пуйло обіцяє, що ось зараз він як рвоне, від України пірʼя полетить, а воно пірʼя летить з московської економіки, а Україна тримається. А вже наїбуліна бʼє тривогу давно.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:44 Ответить
Так розвалюється що вже 4 роки не може розвалитись
показать весь комментарий
21.11.2025 16:56 Ответить
А те, що пуйло вимагає у рудого швидше додавлювати Україну, ознакою не вважається? Воювати вже не по феншую з економікою, а відповзати позорно. Єдиний вихід морально задавити зеленську ганчірку і примусити капітулювати. І це вже сталося б, але бубон боїться військових і народу.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:39 Ответить
Бажання швидше додавити Україну, не є ознакою швидкого програшу. У нас теж є бажання швидко перемогти, але це не є ознакою того, що перемога близько.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:27 Ответить
В цій дискусії не було слова "швидкого", для чого ви його добавили?
показать весь комментарий
21.11.2025 20:25 Ответить
Значить навіть під вусами у піськова вже смердить смаженим. Бо срака підгорає, що нафтопереробка, разом їх з грошима зникає. Слава ЗСУ і СБУ!
показать весь комментарий
21.11.2025 13:33 Ответить
Під вусами, то з валізи ху....ла смердить
показать весь комментарий
21.11.2025 14:04 Ответить
Ага війна закінчиться потім Вибори Президента України.. Зе пролітає як фанера над Парижем ..
показать весь комментарий
21.11.2025 13:34 Ответить
україні знову заборонили бити по кацапському тилу? по нпз? по підстанціям?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:34 Ответить
Ні
показать весь комментарий
21.11.2025 13:39 Ответить
Але заборонили бити по енгельсу і кораблям новоросійська, це все кошмарить цивільних, на яких плювати єрмако-міндічам
показать весь комментарий
21.11.2025 13:48 Ответить
Ніхто не забороняв.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:21 Ответить
І де удари тоді? Кораблі і підлодки з новоросійська пукають ракетами кожний обстріл.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:33 Ответить
Ага и из этого надо отдать вам 6000 кв км просто так )
показать весь комментарий
21.11.2025 13:34 Ответить
Якщо піськов так каже, то треба робити з точністю навпаки.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:35 Ответить
Туплетний йоршик боїться , що не доживе до того дня ,
коли Україна стане з терористами домовлятися ,
так як з вами , чортові кацапи , не домовлятися потрібно,
а вбивати і палити 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
21.11.2025 13:35 Ответить
Ху....до і самогубство, ти його спочатку з бункера виколупай, а ще треба з валізою розлучити
показать весь комментарий
21.11.2025 14:02 Ответить
нехай ху*ло одразу робить самогубство, а ніж потом його привезуть до залу суда
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
Цю ху...ню воно несе з 2022 року.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
Перед бегством из под Киева тоже переговорщики активизировались. Когда из Херсона бежали, так же голуби "мира" со всех углов кричали.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
та!
не сцикайте!
зараз потужна гундоса зе!гнида всіх пабєдіт!
ми ще будемо на колінах просити пробачення, за міндіча і особливо за алібабу!
показать весь комментарий
21.11.2025 13:36 Ответить
Ти вже готовий і рачки всьати
показать весь комментарий
21.11.2025 13:59 Ответить
Щоб розвалить рашу та знищіти , треба вчитись на помилках попередників сотні року тому

Як гетьман Іван Виговський майже створив світ без Росії

https://youtu.be/FTU6ZbKNHMI?si=Q88EM77RB2yxwp__

ЦІЛЬ- знищіти імперію до розмірів московских болот ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
21.11.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 13:38 Ответить
Найголовніше відірвати Невоград з лап москви, тоді вони ніколи не постануть знов
показать весь комментарий
21.11.2025 14:03 Ответить
хтось вже ******* ядєркою по мацквє, треба ж якось планету від біосміття чистити
показать весь комментарий
21.11.2025 13:39 Ответить
насильство породжує протидію, а не покірність, ідіоти, нічого ніколи не розуміли, і не зрозуміють, не розуміють, чому їхня гнила імперія розпадається, жаль, що коштом України, але скоро їхні раби, яких москалі вже особливо не підгодовують, збунтуються, бо ж не усі отримали мільйони за вбивство українців
показать весь комментарий
21.11.2025 13:41 Ответить
Краще влаштувати у метро москви аум сінрікьо.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:46 Ответить
Якщо в його репліці "Україні" замінити на "кацапстану" - то це буде істина точно!
показать весь комментарий
21.11.2025 13:50 Ответить
ціна російської нафти сорту Urals у четвер впала до 36,61 долара за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:52 Ответить
Пух и прах: неудобная правда о потерях, "мирный план" Эпштейна, Газпром на распродаже
https://www.youtube.com/watch?v=sun7boKH6TE
показать весь комментарий
21.11.2025 16:59 Ответить
Кацапам краще піти на йух зараз ніж пізніше.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:53 Ответить
Кацап, іди вслід за кацапським кораблем!
показать весь комментарий
21.11.2025 15:29 Ответить
Я за кацапів не збираюсь воювати. Відʼїбись гівно.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:36 Ответить
Нарешті знайшов Гугл-перекладач.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:30 Ответить
«Ваші щирі» в ОПі і ботофермах сидять. Там пошукай особовий склад.
показать весь комментарий
22.11.2025 10:18 Ответить
Якою ж безпорадністю з кожним днем все більше і більше несе з боліт- вони вже давно зрозуміли що програли, але все ще сподіваються що ми здамося ))
показать весь комментарий
21.11.2025 13:53 Ответить
Когда в военкомат отдавать долг делами, а не словами?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:28 Ответить
Краще криптою підірвати шаурму у москві 💣🐷🏢
показать весь комментарий
21.11.2025 14:40 Ответить
Забігали, під?ри, тому що у січні (не помню в який день, в першій половині) тривалість Спецобсіраціі перевисить, за кількістю днів, так звану велику вітчизняну війну. А їм треба, щоб "майже стількі ж", змогли павтаріть, але ж не більше, як діди воювали. Бо незрозуміло що "продавати" онукам на найближче дев'яте травня.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:54 Ответить
Це зі свого досвіду спілкування з валізою ху...ла
показать весь комментарий
21.11.2025 13:55 Ответить
придурок вусатий китайську вивчив? - бо українці хутром назовні цю промакашку вивернуть коли його день настане
показать весь комментарий
21.11.2025 14:00 Ответить
Його дочка у франції, можна зайнятись
показать весь комментарий
21.11.2025 14:04 Ответить
оооо ти глянь колективний ********* заговорив )))) коли слухаєш москаля роби навпаки ... як що рот ***** щось висрав, значить у них там дійсно підгорає... і щось так підгорає про що не всі навіть здогадуються ... а справа в тому, що гроші на війну скінчилися значно раніше ніж вони очікували ... та й у рудого членососа огидного теж у штатах все погано ... от і вирішили старі пердуни вабанк зіграти )))) проте час у них невдачний, оскільки зеля зараз не скінчить війну назащо )))) так що тримаємось браття та сестри... ще трошки і весна а там і їм усім кінець. а я думаю чого пейсатий з дніпра так впевнений що у січні кінець війни... а зять трампа теж жидяра пархата (не плутати з громадянами ізраілю та звичайними євреями) ... вони думали розвести усіх проте відсмокчуть дуже скоро. у трампа здоров*я закінчується бо багато на байдена гнав, а Бог таке не пропусте ))) все буде Україна! слава Ісусу Христу!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:06 Ответить
Жрем круассаны и тримаемось! Когда из-за кордона вернешься отдавать долг неньке, победун?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:32 Ответить
За кордоном можна впіймати дочку пєскова
показать весь комментарий
21.11.2025 14:34 Ответить
Ти вже ловиш?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:08 Ответить
Artur #603478 та не заздри ))) хочеш круасаном пригощу
показать весь комментарий
21.11.2025 21:48 Ответить
Я с франика поем, эти хоть похожи на французскую выпечку. Но ты там держись потужний патриот!
показать весь комментарий
21.11.2025 22:35 Ответить
Просто забавно читать как потужние патриоты хотят перемоги, а воевать не хотят, думают кто-то это будет делать за них. А его жопа в тепле будет. Потом заходят в новости смотрят дипстейт, и у них виноват Сирський, зеля, мусора, чиновники, кто угодно кроме его жопы. Какой-то диссонанс
показать весь комментарий
21.11.2025 22:38 Ответить
у тебе рак думки а це не виліковне, що я тобі можу сказати, йди курсом рюцкого військового корабля, фірштейн?
показать весь комментарий
23.11.2025 01:32 Ответить
Лучше тебе пойти НАХ...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:06 Ответить
Смерть москві! За крипту все можливо! 🏢💣🎯
показать весь комментарий
21.11.2025 14:09 Ответить
А яка різниця, коли Раиссю виіпуть, чи зараз, чи пізніше? Вона тільки встала с колін і її уже поставили рак ом.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:13 Ответить
Краще зараз, а то раптом Мадяр геть покладе нефтянку
показать весь комментарий
21.11.2025 14:24 Ответить
************ йорша витягли з дупи і він почав вАнять...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:31 Ответить
Кацапи здуру , як то кажуть - сіли на розтяжку .
Всі їхні пропагандони і тролі другий день - в один голос заявляють що з планом Трампа їм погоджуватись не слід , що рашці він дуже невигідний , бо мовляв - такий план рятує Україну від поразки .
Кажу їм , ну так якщо той план вигідний Україні , а вам ні , то чого ви телитесь ,, пошліть Трампа з його планом - куди подалі . І ловіть еплом - нові санкції .. Які проблеми ?
Мовчать . Не хоцца виглядіти слабаками яких нагнув Трамп , і в той же час ще більше не хоцца отримати додаткових санкцій . І шо робіти - хз ..
показать весь комментарий
21.11.2025 14:34 Ответить
Ага. Тільки піськова ми і забули запитати коли чого і як...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:36 Ответить
бо пізніше буде багато маленьких рашок
показать весь комментарий
21.11.2025 14:44 Ответить
"Ефективна робота збройних сил РФ має переконати СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ.А ЗОКРЕМА ЄС, ПОЗА ЯК США ,В ЛИЦІ ТРАМПА, НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ Є КУПЛЕНА РАШИСТОМ АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА.ЩО РАШИЗМ- Є ПРАВНУЧАТИЙ НІМЕЦЬКОГО ФАШИЗМУ І МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНИЙ.ЯК І НАЦИСТСЬКА НІМЕЧЧИНА...
показать весь комментарий
21.11.2025 14:46 Ответить
Тобі краще сісти на лаву підсудних в Гаазі зараз, ніж усю решту життя чекати, коли "за тобою прийдуть" українці.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:00 Ответить
Типова розмова гопників
показать весь комментарий
21.11.2025 15:26 Ответить
Я так бачу, шо тролі розганаяють лайки повєсточкі від вовки та путіна
показать весь комментарий
21.11.2025 16:46 Ответить
 
 