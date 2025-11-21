Нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений, — Мерц, Макрон и Стармер после разговора с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.
Детали разговора
Лидеры подтвердили свою непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру.
"Четыре лидера приветствовали усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны в Украине. В частности, они приветствовали приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности.
Они договорились тесно координировать свои действия друг с другом, с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по этому вопросу", - говорится в заявлении.
Лидеры отметили, что линия соприкосновения должна служить отправной точкой для любого обсуждения, а Вооруженные Силы Украины - оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины.
"Они договорились, что любое соглашение, которое влияет на европейские государства, Европейский Союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников", - подытожили в заявлении.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
