РУС
Новости Мирный план Трампа
1 421 20

Нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений, — Мерц, Макрон и Стармер после разговора с Зеленским

Мерц, Макрон и Стармер провели беседу с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали разговора

Лидеры подтвердили свою непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру.

"Четыре лидера приветствовали усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны в Украине. В частности, они приветствовали приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Они договорились тесно координировать свои действия друг с другом, с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Лидеры отметили, что линия соприкосновения должна служить отправной точкой для любого обсуждения, а Вооруженные Силы Украины - оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины.

"Они договорились, что любое соглашение, которое влияет на европейские государства, Европейский Союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников", - подытожили в заявлении.

Смотрите: Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Науседа о "мирном плане" США: Будущее Украины не может решаться без ее участия

Автор: 

Зеленский Владимир (22666) Макрон Эмманюэль (1490) Стармер Кир (278) Фридрих Мерц (278)
Топ комментарии
+3
А не кордони 1991 року?) Ну там Крим, порушення міжнародного законодавства, ООН і все таке.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:49 Ответить
+1
Дали добро Трампу
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
+1
А як же кордони 1991 року?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:51 Ответить
Краще б на інше витрачали сили - "ополчення ЄС " арештовує зюзю і козира, примушує обрати нового голову ВРУ, навіть якщо риги розбіжаться. І робити В О. президента, як було в 2014 .
Бо інакше ЗАО міндіч все продасть, а Европа вже вклала сотні міл'ярдів в рятування Країни Мрій
показать весь комментарий
21.11.2025 14:46 Ответить
А не кордони 1991 року?) Ну там Крим, порушення міжнародного законодавства, ООН і все таке.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:49 Ответить
Ця відправна точка цілком і повністю на совісті (хоча яка там совість) верховного головнокомандувача, під керівництвом якого щодня втрачаються нові території і гинуть люди!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:49 Ответить
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУЧІ ДІТКИ, БУДУТЬ ВПРЯГАТИСЯ В ДОПОМОЗІ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ КУЙЛОМ.ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО ДОГОВОРНЯКУ, ЯКИЙ ВКАЗУВАВ НА (НинішнЮ лінія фронту).ЯКУ ЗНАЄ І "ЗЕ ЗРАДНИК" І АМЕРИКАНСЬКИЙ ХОЛУЙ "ТРАМБОН"
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
Дали добро Трампу
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
****** забув дописати, у своїй маячні для Трампа, що під час підпису меморандуму, зелупень з єрмаком разом, мають стояти навколішках!! Як раби безликі…. з білорусіі!!
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
Про це https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/bundeskanzler-merz-telefoniert-mit-staatspraesident-macron-premierminister-starmer-und-praesident-selenskyj-2395380 йдеться у заяві уряду ФРН

от, скажіть мені!!!
де в заяві, хоч слово про якійсь план, що погодив особисто трамп, який зараз на розгляді у сторін?
у всіх зацікавлених сторін....
показать весь комментарий
21.11.2025 14:50 Ответить
А як же кордони 1991 року?
показать весь комментарий
21.11.2025 14:51 Ответить
Лишається одна надія на те, шо кацапстан економічно лусне. Тоді тільки можна буде спробувати (якшо буде ким та чим).
показать весь комментарий
21.11.2025 15:07 Ответить
Щось півниками заходилися кукурікати чи кокати як курочки біля вівса..
показать весь комментарий
21.11.2025 14:51 Ответить
Американці вже давно припинили фінансування та постачання зброї за рахунок своїх коштів Україні.
Тепер вже і європейці не поспішають фінансувати бюджет України і витрачати кошти на зброю з США для України. Через шалену корупцію Зеленського та скандали.
А це все відбивається на результатах на фронті, на боєздатності армії, на зростання кількості жертв як серед солдат так і серед цивільного населення України в результаті ракетно - дронових ударів рашистів.
Висновок один, саме Зеля підриває боєздатність армії та завдає шкоди державі через свою корупцію.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:55 Ответить
Ну, з "красновим" зара спілкуватися зайве; він перебуває у глибокій прострації в очікуванні можливого оприлюднення "файлів епштейна". А що відповів би пан Стармер як представник держави-підписанта Будапештського меморандуму з огляду на цей документ?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:02 Ответить
А що він може відповісти зі своїм мізерним рейтингом? Пробелькотіти мантру про рішучу підтримку.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:10 Ответить
Прийде замість Зе генерал За. І одразу з'являться балістика, літаки, кораблі, хмари дронів і головне - черги у військкомати...Багатійте думкою.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:04 Ответить
Ага, і над Роботиним знову замайорить український прапор.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:11 Ответить
А як же бути з Міжнародним правом, принципами ООН? Підтерлись?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:05 Ответить
до нового скандалу в овальному кабінеті 3, 2, 1, ...

вже понеслась новина, що трамп погрожує забанити зброю і розвіддані, якщо не підпишемо на тому тижні.

p.s. узкіє аплодують стоячи. Вони на рівному місці позбавились санкцій, і цілий президент сша (любитель мінетів) тепер на їх стороні.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:06 Ответить
Зараз будуть файли епштейна і імпічмент
показать весь комментарий
21.11.2025 15:09 Ответить
Так це ж все було вже эх етить твою налево, наша песня хороша, начинай сначала
показать весь комментарий
21.11.2025 15:08 Ответить
Дебальцеве-2?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:14 Ответить
 
 