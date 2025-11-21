Науседа о "мирном плане" США по Украине: Будущее Украины не может решаться без ее участия

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, направленный на прекращение российско-украинской войны.

Науседа подчеркнул, что будущее Украины не может решаться без ее участия и что любые предложения, которые ставят украинскую сторону в слабое положение, являются неприемлемыми.

"Мы говорим о возможном сокращении вооруженных сил Украины, территориальных уступках и некоторых других решениях, которые, конечно, фактически будут означать капитуляцию", - сказал он.

Европейский Союз, по его словам, должен использовать момент и продемонстрировать "очень сильную волю европейского сообщества", которое отстаивает территориальную целостность Украины и готово обеспечить необходимые гарантии безопасности. Науседа добавил, что предложения по сокращению украинской армии на 50% не могут считаться гарантией безопасности: "Очень трудно понять такую идею".

Президент Литвы также подчеркнул критическую роль США в формировании будущей архитектуры безопасности. Он отметил, что ожидает окончательного документа и реакции Украины, а также активной позиции европейских партнеров:

"Мы не можем сидеть в стороне и просто комментировать мирные планы. Мы должны активно участвовать в этом, и это наша историческая возможность".

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

