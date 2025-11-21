РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11127 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
280 4

Науседа о "мирном плане" США по Украине: Будущее Украины не может решаться без ее участия

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал 28-пунктный "мирный план" США, направленный на прекращение российско-украинской войны.

Об этом пишет LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Науседа подчеркнул, что будущее Украины не может решаться без ее участия и что любые предложения, которые ставят украинскую сторону в слабое положение, являются неприемлемыми.

"Мы говорим о возможном сокращении вооруженных сил Украины, территориальных уступках и некоторых других решениях, которые, конечно, фактически будут означать капитуляцию", - сказал он.

Европейский Союз, по его словам, должен использовать момент и продемонстрировать "очень сильную волю европейского сообщества", которое отстаивает территориальную целостность Украины и готово обеспечить необходимые гарантии безопасности. Науседа добавил, что предложения по сокращению украинской армии на 50% не могут считаться гарантией безопасности: "Очень трудно понять такую идею".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп на следующей неделе обсудят мирный план, — Sky News

Президент Литвы также подчеркнул критическую роль США в формировании будущей архитектуры безопасности. Он отметил, что ожидает окончательного документа и реакции Украины, а также активной позиции европейских партнеров:

"Мы не можем сидеть в стороне и просто комментировать мирные планы. Мы должны активно участвовать в этом, и это наша историческая возможность".

Что предшествовало?

Читайте: Германия ничего не знала о новом "мирном плане" США, — Вадефуль

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Без вмешательства Трампа шансов на прекращение боевых действий почти нет, - Буданов

Автор: 

США (28310) Науседа Гитанас (305) война в Украине (6913)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помовч.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:41 Ответить
Московиты ноют, что их оранжево-коричневый сговор отправляют по курсу свинокорабля.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:42 Ответить
 
 