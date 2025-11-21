Науседа про "мирний план" США: Майбутнє України не може вирішуватися без її участі

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував 28-пунктний "мирний план" США, спрямований на припинення російсько-української війни.

Про це пише LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Науседа наголосив, що майбутнє України не може вирішуватися без її участі та що будь-які пропозиції, які ставлять українську сторону у слабке становище, є неприйнятними.

"Ми говоримо про можливе скорочення збройних сил України, територіальні поступки та деякі інші рішення, які, звичайно, фактично означатимуть капітуляцію", - сказав він.

Європейський Союз, за його словами, має використати момент і продемонструвати "дуже сильну волю європейської спільноти", яка відстоює територіальну цілісність України та готова забезпечити необхідні гарантії безпеки. Науседа додав, що пропозиції щодо скорочення української армії на 50% не можуть вважатися гарантією безпеки: "Дуже важко зрозуміти таку ідею".

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Президент Литви також підкреслив критичну роль США у формуванні майбутньої безпекової архітектури. Він зазначив, що очікує на остаточний документ та реакцію України, а також на активну позицію європейських партнерів:

"Ми не можемо сидіти осторонь і просто коментувати мирні плани. Ми повинні активно брати участь у цьому, і це наша історична можливість".

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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