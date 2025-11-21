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Новини Мирний план США
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Зеленський сьогодні обговорить "мирний план" США з Венсом, - Axios

розпочалася зустріч Венса та Зеленського

Президент Володимир Зеленський уже сьогодні проведе розмову з керівництвом США щодо запропонованого Вашингтоном "мирного плану" для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост репортера Axios Барака Равида у соцмережі X.

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За словами журналіста, інформацію про заплановану бесіду підтвердили два обізнаних джерела.

"Очікується, що Зеленський у п’ятницю поговорить із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США "мирний план", - зазначив Равид.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може опинитися перед складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, — Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом "мирний план" США: Працюємо над документом

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+7
це якщо не нанюхається до бєлих соплєй
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21.11.2025 16:59 Відповісти
+6
А що, вітьков зайнятий?
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21.11.2025 17:01 Відповісти
+5
Троє ворогів скубуть Україну: рашка, америка і наша зелена шобла.
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21.11.2025 17:15 Відповісти
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це якщо не нанюхається до бєлих соплєй
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21.11.2025 16:59 Відповісти
Боневтік Гундосович Херпідов якщо це зробить - то його замінить А.Б.
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21.11.2025 17:27 Відповісти
не зробить. бо зе пасивний а алі-баба активний галубєц
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21.11.2025 17:28 Відповісти
той, хто вміє грати на піаніно - може теж дотягнутися до чорних темних клавіш...
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21.11.2025 17:31 Відповісти
надіюсь руками?
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21.11.2025 17:34 Відповісти
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
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21.11.2025 17:00 Відповісти
А Венсу пора вивчити Будапештский меморандум.
ЯКИЙ США НАВʼЯЗАЛА УКРАЇНІ - де Крим?
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21.11.2025 17:02 Відповісти
Нехай Венс ЛІТАКИ УКРАЇНІ ПОВЕРНЕ, які американці порізали та віддали раше
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21.11.2025 17:04 Відповісти
лохам нічого не повертають, у них беруть - наприклад, мінеральні ресурси.
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21.11.2025 17:08 Відповісти
"мінеральну угоду" вже давно підписали.
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21.11.2025 17:29 Відповісти
А що, вітьков зайнятий?
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21.11.2025 17:01 Відповісти
Мавр зробив чорну справу,Мавр може йти.
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21.11.2025 17:17 Відповісти
На Ху я?! Що там обговорювати, то не мирний план а план убложіння агресора та майже капітуляція України!!!
Й 99,9% миру той план не принесе, тільки паузу у війні.
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21.11.2025 17:03 Відповісти
Ось буде ЗЕ висити на гиляці за підписи під тим кацапо- американським гімном
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21.11.2025 17:05 Відповісти
А була б гарна прикраса на різдвяній ялинці!
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21.11.2025 17:11 Відповісти
УКРАЇНСЬКА РІЗДВЯНА ТРАДИЦІя- ставити ялинку у кінці листопада і і різочку для поганих хлопців
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21.11.2025 17:27 Відповісти
ХАХАХАХ, не подобається капітуляційний план трампа-зе? Треба було робити свою ядерну та хімічну зброю, але мудрий нарід не вчиться ні на своїх, ні на чужих справах і помилках. Тепер ковтайте зраду та капітуляцію, "зате без яз!"
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21.11.2025 17:06 Відповісти
От тільки ***** не потрібні ніяких мирні плани. Тому спокійно...
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21.11.2025 17:07 Відповісти
В )(уйла план пересидіти Трампа і наступника, )(уйло буде правити рашкою поки не здохне.
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21.11.2025 17:16 Відповісти
От тільки не факт що пересидити. Він старий.
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21.11.2025 17:17 Відповісти
Трамп ніяк не заспокоїться зі своїм Шнобнлем.
Гарантії безпеки це повна фігня, НАТО сциклива кантора, Трамп поставить підпис і піде з посади, другі будапешстські папери для туалету.
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21.11.2025 17:14 Відповісти
Троє ворогів скубуть Україну: рашка, америка і наша зелена шобла.
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21.11.2025 17:15 Відповісти
Америка до чого тут?Допомагає грошима зброєю,але попередила,що красти гроші це дуже погано!Нарк забив на попередження.
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21.11.2025 17:20 Відповісти
>Допомагає грошима зброєю

вже давно не допомагає, все це дають чи оплачують європейські платники податків
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21.11.2025 17:31 Відповісти
Чукча читати вміє?Просили не красти!!!
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21.11.2025 17:39 Відповісти
Та де вона допомагає? Новини читаєте через раз? Трампакс особисто своїм ротом вже неодноразово повторював, що зброю продає Європі (втридорога барига), пуйлу червоні доріжки стелить, сонкції вводить тільки язиком, вже разів двадцять давав пуйлу по два тижні на добити Україну і далі по списку… то кому він допомагає?
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21.11.2025 20:05 Відповісти
Може воно нанюхається и здохне?
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21.11.2025 17:19 Відповісти
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21.11.2025 17:23 Відповісти
Схоже Трампа готують до заміни Венсом? Доні довбали недавно журналісти, й він пішов на відкрите інтерв"ю прямо як скетчем в гумористчному експромті - він таке ніс, стоячи в відчинених дверях літака , опираючись на одвірки !!!ТАКЕ НІС!!!
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21.11.2025 17:24 Відповісти
Два "эрудита" - ***** и епота.-
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21.11.2025 17:27 Відповісти
Світ в небезпеці коли ось такі дурні будуть про щось домовитись
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21.11.2025 17:30 Відповісти
Там немає що обговорювати, той " план " пуйла-трампа на смітник ! В перших пунктах правильного плану , повинно бути повернення всіх громадян України ( дітей, полонених, несправедливо засуджених військових .
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21.11.2025 17:31 Відповісти
Навіщо ці прокладки, ці "пєрєдасти"?
Цей план "мирної угоди" (а насправді - капітуляції України) написаний в кремлі, то може поїдеш собі в кремль? #уйло нічого поганого тобі не зробить, лише подякує за все, що ти зробив для поразки України і що ти робиш навіть цієї миті!!!

Як можна під час війни за існування всієї країни - віддавати купу грошей своєму другу-злодію Міндічу? Що, Zеленський не знав, що Fire Point ніколи не займався не лише ракетами, а взагалі зброєю? Европейці вклали багато мільйонів евро в ракетну програму України, а Zеленський все направив в кишені - ні, я зовсім не антисеміт, але це ж правда - найгіршим з євреїв, обрізаному сміттю роду людського!!! А потім ще й відпустив його з країни!

Zеленський, тобі час забиратися геть, в Ростові знайдеться багато місця, #уйло прийме тебе з почестями.
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21.11.2025 17:32 Відповісти
Два г@ндона
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21.11.2025 17:33 Відповісти
З РАШИСТСЬКИМ АГЕНТОМ ВЕНСОМ МОЖНА ОБГОВОРЮВАТИ ХІБА ЩО ОМАНСЬКИЙ ПЛАН КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ
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21.11.2025 17:49 Відповісти
 
 