Зеленський сьогодні обговорить "мирний план" США з Венсом, - Axios
Президент Володимир Зеленський уже сьогодні проведе розмову з керівництвом США щодо запропонованого Вашингтоном "мирного плану" для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост репортера Axios Барака Равида у соцмережі X.
За словами журналіста, інформацію про заплановану бесіду підтвердили два обізнаних джерела.
"Очікується, що Зеленський у п’ятницю поговорить із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США "мирний план", - зазначив Равид.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.
Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.
"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.
‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
ЯКИЙ США НАВʼЯЗАЛА УКРАЇНІ - де Крим?
Й 99,9% миру той план не принесе, тільки паузу у війні.
Гарантії безпеки це повна фігня, НАТО сциклива кантора, Трамп поставить підпис і піде з посади, другі будапешстські папери для туалету.
вже давно не допомагає, все це дають чи оплачують європейські платники податків
Цей план "мирної угоди" (а насправді - капітуляції України) написаний в кремлі, то може поїдеш собі в кремль? #уйло нічого поганого тобі не зробить, лише подякує за все, що ти зробив для поразки України і що ти робиш навіть цієї миті!!!
Як можна під час війни за існування всієї країни - віддавати купу грошей своєму другу-злодію Міндічу? Що, Zеленський не знав, що Fire Point ніколи не займався не лише ракетами, а взагалі зброєю? Европейці вклали багато мільйонів евро в ракетну програму України, а Zеленський все направив в кишені - ні, я зовсім не антисеміт, але це ж правда - найгіршим з євреїв, обрізаному сміттю роду людського!!! А потім ще й відпустив його з країни!
Zеленський, тобі час забиратися геть, в Ростові знайдеться багато місця, #уйло прийме тебе з почестями.