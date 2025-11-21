Зеленський сьогодні обговорить "мирний план" США з Венсом, - Axios

Президент Володимир Зеленський уже сьогодні проведе розмову з керівництвом США щодо запропонованого Вашингтоном "мирного плану" для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост репортера Axios Барака Равида у соцмережі X.

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За словами журналіста, інформацію про заплановану бесіду підтвердили два обізнаних джерела.

"Очікується, що Зеленський у п’ятницю поговорить із віцепрезидентом Джей Ді Венсом і обговорить запропонований США "мирний план", - зазначив Равид.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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