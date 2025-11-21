Зеленский сегодня обсудит мирный план США с Вэнсом, - Axios

Президент Владимир Зеленский уже сегодня проведет беседу с руководством США по поводу предложенного Вашингтоном мирного плана для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост репортера Axios Барака Равида в соцсети X.

По словам журналиста, информацию о запланированной беседе подтвердили два осведомленных источника.

"Ожидается, что Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план", - отметил Равид.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

