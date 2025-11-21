РУС
Зеленский сегодня обсудит мирный план США с Вэнсом, - Axios

началась встреча Венса и Зеленского

Президент Владимир Зеленский уже сегодня проведет беседу с руководством США по поводу предложенного Вашингтоном мирного плана для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост репортера Axios Барака Равида в соцсети X.

По словам журналиста, информацию о запланированной беседе подтвердили два осведомленных источника.

"Ожидается, что Зеленский в пятницу поговорит с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и обсудит предложенный США мирный план", - отметил Равид.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Зеленский Владимир (22666) Джей Ди Вэнс (159)
Топ комментарии
+7
це якщо не нанюхається до бєлих соплєй
показать весь комментарий
21.11.2025 16:59 Ответить
+6
А що, вітьков зайнятий?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:01 Ответить
+4
Троє ворогів скубуть Україну: рашка, америка і наша зелена шобла.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це якщо не нанюхається до бєлих соплєй
показать весь комментарий
21.11.2025 16:59 Ответить
Боневтік Гундосович Херпідов якщо це зробить - то його замінить А.Б.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:27 Ответить
не зробить. бо зе пасивний а алі-баба активний галубєц
показать весь комментарий
21.11.2025 17:28 Ответить
той, хто вміє грати на піаніно - може теж дотягнутися до чорних темних клавіш...
показать весь комментарий
21.11.2025 17:31 Ответить
надіюсь руками?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:34 Ответить
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
показать весь комментарий
21.11.2025 17:00 Ответить
А Венсу пора вивчити Будапештский меморандум.
ЯКИЙ США НАВʼЯЗАЛА УКРАЇНІ - де Крим?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:02 Ответить
Нехай Венс ЛІТАКИ УКРАЇНІ ПОВЕРНЕ, які американці порізали та віддали раше
показать весь комментарий
21.11.2025 17:04 Ответить
лохам нічого не повертають, у них беруть - наприклад, мінеральні ресурси.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:08 Ответить
"мінеральну угоду" вже давно підписали.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:29 Ответить
А що, вітьков зайнятий?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:01 Ответить
Мавр зробив чорну справу,Мавр може йти.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:17 Ответить
На Ху я?! Що там обговорювати, то не мирний план а план убложіння агресора та майже капітуляція України!!!
Й 99,9% миру той план не принесе, тільки паузу у війні.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:03 Ответить
Ось буде ЗЕ висити на гиляці за підписи під тим кацапо- американським гімном
показать весь комментарий
21.11.2025 17:05 Ответить
А була б гарна прикраса на різдвяній ялинці!
показать весь комментарий
21.11.2025 17:11 Ответить
УКРАЇНСЬКА РІЗДВЯНА ТРАДИЦІя- ставити ялинку у кінці листопада і і різочку для поганих хлопців
показать весь комментарий
21.11.2025 17:27 Ответить
ХАХАХАХ, не подобається капітуляційний план трампа-зе? Треба було робити свою ядерну та хімічну зброю, але мудрий нарід не вчиться ні на своїх, ні на чужих справах і помилках. Тепер ковтайте зраду та капітуляцію, "зате без яз!"
показать весь комментарий
21.11.2025 17:06 Ответить
От тільки ***** не потрібні ніяких мирні плани. Тому спокійно...
показать весь комментарий
21.11.2025 17:07 Ответить
В )(уйла план пересидіти Трампа і наступника, )(уйло буде правити рашкою поки не здохне.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:16 Ответить
От тільки не факт що пересидити. Він старий.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:17 Ответить
Трамп ніяк не заспокоїться зі своїм Шнобнлем.
Гарантії безпеки це повна фігня, НАТО сциклива кантора, Трамп поставить підпис і піде з посади, другі будапешстські папери для туалету.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:14 Ответить
Троє ворогів скубуть Україну: рашка, америка і наша зелена шобла.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:15 Ответить
Америка до чого тут?Допомагає грошима зброєю,але попередила,що красти гроші це дуже погано!Нарк забив на попередження.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:20 Ответить
>Допомагає грошима зброєю

вже давно не допомагає, все це дають чи оплачують європейські платники податків
показать весь комментарий
21.11.2025 17:31 Ответить
Чукча читати вміє?Просили не красти!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 17:39 Ответить
Може воно нанюхається и здохне?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:19 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 17:23 Ответить
Схоже Трампа готують до заміни Венсом? Доні довбали недавно журналісти, й він пішов на відкрите інтерв"ю прямо як скетчем в гумористчному експромті - він таке ніс, стоячи в відчинених дверях літака , опираючись на одвірки !!!ТАКЕ НІС!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 17:24 Ответить
Два "эрудита" - ***** и епота.-
показать весь комментарий
21.11.2025 17:27 Ответить
Світ в небезпеці коли ось такі дурні будуть про щось домовитись
показать весь комментарий
21.11.2025 17:30 Ответить
Там немає що обговорювати, той " план " пуйла-трампа на смітник ! В перших пунктах правильного плану , повинно бути повернення всіх громадян України ( дітей, полонених, несправедливо засуджених військових .
показать весь комментарий
21.11.2025 17:31 Ответить
Зеленський це барано-дятел в управління державою
показать весь комментарий
21.11.2025 17:32 Ответить
Навіщо ці прокладки, ці "пєрєдасти"?
Цей план "мирної угоди" (а насправді - капітуляції України) написаний в кремлі, то може поїдеш собі в кремль? #уйло нічого поганого тобі не зробить, лише подякує за все, що ти зробив для поразки України і що ти робиш навіть цієї миті!!!

Як можна під час війни за існування всієї країни - віддавати купу грошей своєму другу-злодію Міндічу? Що, Zеленський не знав, що Fire Point ніколи не займався не лише ракетами, а взагалі зброєю? Европейці вклали багато мільйонів евро в ракетну програму України, а Zеленський все направив в кишені - ні, я зовсім не антисеміт, але це ж правда - найгіршим з євреїв, обрізаному сміттю роду людського!!! А потім ще й відпустив його з країни!

Zеленський, тобі час забиратися геть, в Ростові знайдеться багато місця, #уйло прийме тебе з почестями.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:32 Ответить
Два г@ндона
показать весь комментарий
21.11.2025 17:33 Ответить
НАБУ має мусить озвучувати всі плівкі а не гратися цих курв вже треба знести. Якщо ви цього не зробите то знесуть вас а потім українців і держави не буде при цьому жадібному брехливому нарцису. Озвучуйте все негайно бо забалакають і все забудуть. Сплошний треш
показать весь комментарий
21.11.2025 17:40 Ответить
З РАШИСТСЬКИМ АГЕНТОМ ВЕНСОМ МОЖНА ОБГОВОРЮВАТИ ХІБА ЩО ОМАНСЬКИЙ ПЛАН КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
21.11.2025 17:49 Ответить
 
 