Новости Мирный план Трампа
956 7

Зеленский обсудил с Макроном, Стармером и Мерцем "мирный план" США: Работаем над документом

Зеленский подтвердил разговор с Макроном, Стармером и Мерцем

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами Франции, Великобритании и Германии.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили план мира для Украины и всей Европы. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, который подготовила американская сторона. Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир.

Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены. Скоординировали следующие шаги и договорились, что команды на соответствующих уровнях будут работать вместе", - подчеркнул он.

Ранее правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.

Читайте: Мерц, Макрон и Стармер проведут встречу в Берлине

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте: Ватикан о "мирном плане" США: Европа должна участвовать и быть услышанной

Зеленский Владимир (22666) Макрон Эмманюэль (1490) Стармер Кир (278) Фридрих Мерц (278)
Смерть москві! 🎯
21.11.2025 14:50 Ответить
Працюють над документом??
Та його викинути в смітник треба, а не працювати.
21.11.2025 14:55 Ответить
Шо там працювати? - карти є?
21.11.2025 15:01 Ответить
Правильно надо поработать на славу с документом, тщательно помять-помять и использовать для подтирания .
21.11.2025 15:05 Ответить
прцює "зрадник" над реальним завершенням "оманського договорняку" .за який мабуть отримав "юдині срібняки" від куйла...???
21.11.2025 15:05 Ответить
вся праця зеленського буде щоб поставити підпис там де йому пальцем покажуть
21.11.2025 15:22 Ответить
Заради справедливості, тут треба подивитись текст. Ну, не можемо ми Трампону прямо сказати - діду, шо ти нам за ***** сунеш? Бо винні станемо ми. А так - "Обговорили, Цінуємо, Працюємо, Тісно координуємося, Скоординували наступні кроки й домовилися...". Таке, не сказали ні, але й не сказали так. Треба тягнути кацапа за яйця.
21.11.2025 15:29 Ответить
 
 