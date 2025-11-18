Мерц, Макрон и Стармер проведут встречу в Берлине

Во вторник вечером в Берлине состоится трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует агентство AFP.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Макрон прибыл в Берлин еще днем, чтобы принять участие в саммите по укреплению европейского цифрового суверенитета. В мероприятии участвуют руководители крупных технологических компаний, в частности французской AI-компании Mistral и немецкого гиганта SAP.

Читайте также: Война между РФ и Украиной завершится до 2027 года, - Макрон

Трехсторонний ужин после саммита

По завершении саммита Макрон и Мерц встретятся за ужином с британским премьером Киром Стармером.

Представитель немецкого правительства не уточнил, какие темы планируют обсуждать лидеры, но ожидается, что речь пойдет об актуальных вопросах европейской политики и безопасности.

Читайте: Украина заказывает 100 французских истребителей Rafale, - Зеленский (обновлено)

Контекст: встреча Макрона с Зеленским

Накануне, в понедельник, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили поддержку Украины и дальнейшие шаги сотрудничества.

Некоторые эксперты предполагают, что встреча в Берлине может стать продолжением европейских консультаций по безопасности, технологиям и ситуации в Украине.

Ранее мы сообщали, что Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года.

Читайте также: Украина находится "в лучшем положении" после изменения позиции Трампа в отношении РФ, - Стармер