Мерц, Макрон и Стармер проведут встречу в Берлине
Во вторник вечером в Берлине состоится трехсторонняя встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует агентство AFP.
Макрон прибыл в Берлин еще днем, чтобы принять участие в саммите по укреплению европейского цифрового суверенитета. В мероприятии участвуют руководители крупных технологических компаний, в частности французской AI-компании Mistral и немецкого гиганта SAP.
Трехсторонний ужин после саммита
По завершении саммита Макрон и Мерц встретятся за ужином с британским премьером Киром Стармером.
Представитель немецкого правительства не уточнил, какие темы планируют обсуждать лидеры, но ожидается, что речь пойдет об актуальных вопросах европейской политики и безопасности.
Контекст: встреча Макрона с Зеленским
Накануне, в понедельник, президент Франции Эмманюэль Макрон принял в Париже президента Украины Владимира Зеленского. Лидеры обсудили поддержку Украины и дальнейшие шаги сотрудничества.
Некоторые эксперты предполагают, что встреча в Берлине может стать продолжением европейских консультаций по безопасности, технологиям и ситуации в Украине.
Ранее мы сообщали, что Франция передаст Украине новый оборонный пакет до конца 2025 года.
