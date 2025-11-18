Мерц, Макрон і Стармер проведуть зустріч у Берліні
У вівторок ввечері в Берліні відбудеться тристороння зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив представник німецького уряду, інформує агентство AFP.
Макрон прибув до Берліна ще вдень, щоб узяти участь у саміті щодо зміцнення європейського цифрового суверенітету. У заході беруть участь керівники великих технологічних компаній, зокрема французької AI-компанії Mistral та німецького гіганта SAP.
Тристороння вечеря після саміту
Після завершення саміту Макрон і Мерц зустрінуться за вечерею з британським прем’єром Кіром Стармером.
Представник німецького уряду не уточнив, які теми планують обговорювати лідери, але очікується, що мова буде про актуальні питання європейської політики та безпеки.
Контекст: зустріч Макрона із Зеленським
Напередодні, у понеділок, президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили підтримку України та подальші кроки співпраці.
Деякі експерти припускають, що зустріч у Берліні може стати продовженням європейських консультацій щодо безпеки, технологій та ситуації в Україні.
Раніше ми повідомляли, що Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року.
