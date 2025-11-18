Мерц, Макрон і Стармер проведуть зустріч у Берліні

У вівторок ввечері в Берліні відбудеться тристороння зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив представник німецького уряду, інформує агентство AFP.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон прибув до Берліна ще вдень, щоб узяти участь у саміті щодо зміцнення європейського цифрового суверенітету. У заході беруть участь керівники великих технологічних компаній, зокрема французької AI-компанії Mistral та німецького гіганта SAP.

Також читайте: Війна між РФ та Україною завершиться до 2027 року, - Макрон

Тристороння вечеря після саміту

Після завершення саміту Макрон і Мерц зустрінуться за вечерею з британським прем’єром Кіром Стармером.

Представник німецького уряду не уточнив, які теми планують обговорювати лідери, але очікується, що мова буде про актуальні питання європейської політики та безпеки.

Читайте: Україна замовляє 100 французьких винищувачів Rafale, - Зеленський (оновлено)

Контекст: зустріч Макрона із Зеленським

Напередодні, у понеділок, президент Франції Емманюель Макрон прийняв у Парижі президента України Володимира Зеленського. Лідери обговорили підтримку України та подальші кроки співпраці.

Деякі експерти припускають, що зустріч у Берліні може стати продовженням європейських консультацій щодо безпеки, технологій та ситуації в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Франція передасть Україні новий оборонний пакет до кінця 2025 року.

Читайте також: Україна перебуває "в кращому становищі" після зміни позиції Трампа щодо РФ, - Стармер