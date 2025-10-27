УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
756 10

Україна перебуває "в кращому становищі" після зміни позиції Трампа щодо РФ, - Стармер

стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції США проти Росії

За оцінкою Стармера, після подій минулого тижня, повʼязаних із зусиллями припинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "ми перебуваємо в кращому становищі".

"Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій – і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця

Агенція додає, що санкції США проти РФ свідчать про те, що багатомісячні дипломатичні зусилля європейських лідерів, спрямовані на те, щоб переконати Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Володимира Путіна, нарешті приносять свої результати.

Розмова з Трампом

Стармер додав, що в неділю розмовляв із Трампом телефоном про те, щоб чинити тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту, оскільки важливо "продовжувати" зусилля зі створення напруженої ситуації в російській економіці.

Британський прем'єр також повідомив, що обговорював із Трампом питання про постачання далекобійних ракет для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" розробила план із п’яти пунктів для України,- Стармер

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

росія (68691) санкції (12913) Трамп Дональд (7533) Стармер Кір (280) війна в Україні (6726)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
яке нехер краще становище???які ознаки покращення???так нам виявляється вже пощастило???у нас млять якщо дивитися зсередини та сама срака що і місяць назад але тепер без світла!!!!....
показати весь коментар
27.10.2025 20:29 Відповісти
+2
Так, подумаєш - бомлять кожного дня і окуповують територію, зате росія з нафти отримує не 80 мільярдів а 75.
показати весь коментар
27.10.2025 20:31 Відповісти
+1
400 Шторм Шедл були б непоганим додатком до "кращого становища" України
показати весь коментар
27.10.2025 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яке нехер краще становище???які ознаки покращення???так нам виявляється вже пощастило???у нас млять якщо дивитися зсередини та сама срака що і місяць назад але тепер без світла!!!!....
показати весь коментар
27.10.2025 20:29 Відповісти
Они хотят сказать что ссаный мир Трампа никому не нужен.
показати весь коментар
27.10.2025 20:39 Відповісти
ти думаєш я небачу як грьобані ,,,партнери,,, хочуть щоб війна йшла до останнього??крім населення України мир нікому не потрібен,бо від війни кожному своя користь.....а ми гинемо
показати весь коментар
27.10.2025 20:55 Відповісти
шо пропонуєш?
показати весь коментар
27.10.2025 21:54 Відповісти
Так, подумаєш - бомлять кожного дня і окуповують територію, зате росія з нафти отримує не 80 мільярдів а 75.
показати весь коментар
27.10.2025 20:31 Відповісти
400 Шторм Шедл були б непоганим додатком до "кращого становища" України
показати весь коментар
27.10.2025 20:37 Відповісти
На жаль Стармер не Черчіль. Шкода що не Джонсон рулить.
показати весь коментар
27.10.2025 20:49 Відповісти
Боря Джонсонюк може прийти на другий термін....
показати весь коментар
27.10.2025 21:01 Відповісти
ой не кажіть гоп- хйло попустить на каплю, а Трамп зажме вовку за його музикальні органи...
показати весь коментар
27.10.2025 20:41 Відповісти
"Роль лічності в развітії історії" - було уже таке раніше, але я думав що уже не актуально....
А тепер потрібно ще й згадувати про "Культ лічності"...?
показати весь коментар
27.10.2025 21:08 Відповісти
 
 