Україна перебуває "в кращому становищі" після зміни позиції Трампа щодо РФ, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції США проти Росії

За оцінкою Стармера, після подій минулого тижня, повʼязаних із зусиллями припинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "ми перебуваємо в кращому становищі".

"Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій – і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", - додав він.

Агенція додає, що санкції США проти РФ свідчать про те, що багатомісячні дипломатичні зусилля європейських лідерів, спрямовані на те, щоб переконати Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Володимира Путіна, нарешті приносять свої результати.

Розмова з Трампом

Стармер додав, що в неділю розмовляв із Трампом телефоном про те, щоб чинити тиск на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту, оскільки важливо "продовжувати" зусилля зі створення напруженої ситуації в російській економіці.

Британський прем'єр також повідомив, що обговорював із Трампом питання про постачання далекобійних ракет для України.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

