Украина находится "в лучшем положении" после изменения позиции Трампа в отношении РФ, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.

Санкции США против России

По оценке Стармера, после событий прошлой недели, связанных с усилиями прекратить полномасштабное вторжение России в Украину, "мы находимся в лучшем положении".

"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций - и все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на российскую экономику", - добавил он.

Агентство добавляет, что санкции США против РФ свидетельствуют о том, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров, направленные на то, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина, наконец приносят свои результаты.

Разговор с Трампом

Стармер добавил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно "продолжать" усилия по созданию напряженной ситуации в российской экономике.

Британский премьер также сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос о поставках дальнобойных ракет для Украины.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

