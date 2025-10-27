Украина находится "в лучшем положении" после изменения позиции Трампа в отношении РФ, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции США против России
По оценке Стармера, после событий прошлой недели, связанных с усилиями прекратить полномасштабное вторжение России в Украину, "мы находимся в лучшем положении".
"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций - и все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на российскую экономику", - добавил он.
Агентство добавляет, что санкции США против РФ свидетельствуют о том, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров, направленные на то, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина, наконец приносят свои результаты.
Разговор с Трампом
Стармер добавил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно "продолжать" усилия по созданию напряженной ситуации в российской экономике.
Британский премьер также сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос о поставках дальнобойных ракет для Украины.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
