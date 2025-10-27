РУС
Санкции США против России
Украина находится "в лучшем положении" после изменения позиции Трампа в отношении РФ, - Стармер

стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

По оценке Стармера, после событий прошлой недели, связанных с усилиями прекратить полномасштабное вторжение России в Украину, "мы находимся в лучшем положении".

"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций - и все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на российскую экономику", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о санкциях США против РФ: Москва может терять до $5 млрд ежемесячно

Агентство добавляет, что санкции США против РФ свидетельствуют о том, что многомесячные дипломатические усилия европейских лидеров, направленные на то, чтобы убедить Трампа занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина, наконец приносят свои результаты.

Разговор с Трампом

Стармер добавил, что в воскресенье разговаривал с Трампом по телефону о том, чтобы оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть, поскольку важно "продолжать" усилия по созданию напряженной ситуации в российской экономике.

Британский премьер также сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос о поставках дальнобойных ракет для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" разработала план из пяти пунктов для Украины,- Стармер

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

россия (97824) санкции (11980) Трамп Дональд (6960) Стармер Кир (275) война в Украине (6675)
яке нехер краще становище???які ознаки покращення???так нам виявляється вже пощастило???у нас млять якщо дивитися зсередини та сама срака що і місяць назад але тепер без світла!!!!....
27.10.2025 20:29 Ответить
Они хотят сказать что ссаный мир Трампа никому не нужен.
27.10.2025 20:39 Ответить
ти думаєш я небачу як грьобані ,,,партнери,,, хочуть щоб війна йшла до останнього??крім населення України мир нікому не потрібен,бо від війни кожному своя користь.....а ми гинемо
27.10.2025 20:55 Ответить
Так, подумаєш - бомлять кожного дня і окуповують територію, зате росія з нафти отримує не 80 мільярдів а 75.
27.10.2025 20:31 Ответить
400 Шторм Шедл були б непоганим додатком до "кращого становища" України
27.10.2025 20:37 Ответить
На жаль Стармер не Черчіль. Шкода що не Джонсон рулить.
27.10.2025 20:49 Ответить
Боря Джонсонюк може прийти на другий термін....
27.10.2025 21:01 Ответить
ой не кажіть гоп- хйло попустить на каплю, а Трамп зажме вовку за його музикальні органи...
27.10.2025 20:41 Ответить
 
 