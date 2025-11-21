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Новини Мирний план США
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Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом "мирний план" США: Працюємо над документом

Зеленський підтвердив розмову із Макроном, Стармером та Мерцом

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир.

Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", - наголосив він.

Раніше уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.

Читайте: Мерц, Макрон і Стармер проведуть зустріч у Берліні

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте: Ватикан про "мирний план" США: Європа має брати участь та бути почутою

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Макрон Емманюель (1765) Стармер Кір (366) Мерц Фрідріх (446)
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Смерть москві! 🎯
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21.11.2025 14:50 Відповісти
Працюють над документом??
Та його викинути в смітник треба, а не працювати.
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21.11.2025 14:55 Відповісти
Шо там працювати? - карти є?
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21.11.2025 15:01 Відповісти
Правильно надо поработать на славу с документом, тщательно помять-помять и использовать для подтирания .
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21.11.2025 15:05 Відповісти
прцює "зрадник" над реальним завершенням "оманського договорняку" .за який мабуть отримав "юдині срібняки" від куйла...???
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21.11.2025 15:05 Відповісти
вся праця зеленського буде щоб поставити підпис там де йому пальцем покажуть
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21.11.2025 15:22 Відповісти
Заради справедливості, тут треба подивитись текст. Ну, не можемо ми Трампону прямо сказати - діду, шо ти нам за ***** сунеш? Бо винні станемо ми. А так - "Обговорили, Цінуємо, Працюємо, Тісно координуємося, Скоординували наступні кроки й домовилися...". Таке, не сказали ні, але й не сказали так. Треба тягнути кацапа за яйця.
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21.11.2025 15:29 Відповісти
 
 