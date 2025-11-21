Павел о мирном плане США: Он не должен наказывать жертву больше, чем виновника
Президент Чехии Петр Павел подчеркивает, что для того, чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и РФ не должна уйти от ответственности за преступления в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Павел написал в соцсети Х.
"Подробности последнего предложения по прекращению российской агрессии в Украине пока официально не обнародованы. Прежде всего необходимо остановить кровопролитие. Этого можно достичь путем немедленного прекращения огня, к чему Россия пока не проявляет готовности. Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, а также не должен игнорировать преступления, совершенные в Украине. Чтобы он был устойчивым, он должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего", - говорится в сообщении.
Павел отметил, что украинцы и европейцы имеют собственный опыт с Россией и нуждаются в действительно надежных гарантиях, что российская агрессия не повторится.
"Поэтому необходимо, чтобы Украина и Европа могли в полной мере участвовать в мирном урегулировании", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
а нефіг бути такою гарною!
на костер відьму!!!!
- 250-300 ******** літаків, з повним озброєнням для ведення бойових дій на протязі, ну нехай, року
- 250-300 ******** гелікоптерів з повним озброєнням
- 250-300 систем Хімарс, з МРЛС - 5000од, АТАКАМС - 2000од
- 50 наземних комплексів з ракетами Томагавк 1500од
- танки, артилерійські системи тисячі одениць
- допуск та партнерство до розробок лазерної зброї та ******** БПЛА, наземних роботів
це так за 5 хвилин, що першим згадалось
війська поступово відходять, без такої підтримки що я написав, війська будуть відходити до Дніпра, не за місяць, ні за рік, за три-чотири роки без підтримки ми втратимо лівий берег, потім рашикі перекинуть всю міць знов через Білорусь і за два-три роки ми втратимо Київ
Что не идеально, то и права на существование не имеет.
Русні це скажіть, яка в майже ідеальних умовах не може якусь Україну на полі бою здолати.
Ви даєте хибний вибір: або фантастична купа ********* озброєння, або неминуча поразка.
Оскільки таку купу озброєння ми ніколи не отримаємо (і ніхто не отримає), то виходить, що поразка неминуча.
Досить дешева маніпуляція.
Навіть зараз вдалось зупинити русню на Сумщині і сильно загальмувати на Харківщині.
Тобто щоб її зупинити, треба на порядки менше, ніж ви перелічили.
Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи.
Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ.
ні
У нас один блукаючий Петріот русню ганяв, бували дні взагалі без КАБів. Поки його не ******* через дупоголовість і зразу у вищому командуванні.
майже але ні, бо є РЄБ
Тобто, для Трампа і американського права (мовчу про міжнародне) це нормально - карати не лише злочинця, але і його жертву...
Це знак тим, хто в майбутньому збирається повторити фатальну помилку України - повірити США.
У мене претензії до того, хто в цьому винний.
трумп знищує США з середини..
головне не вірити московським терористам-хлу-рф..