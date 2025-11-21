Павел о мирном плане США: Он не должен наказывать жертву больше, чем виновника

Президент Чехии Петр Павел подчеркивает, что для того, чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и РФ не должна уйти от ответственности за преступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Павел написал в соцсети Х.

"Подробности последнего предложения по прекращению российской агрессии в Украине пока официально не обнародованы. Прежде всего необходимо остановить кровопролитие. Этого можно достичь путем немедленного прекращения огня, к чему Россия пока не проявляет готовности. Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, а также не должен игнорировать преступления, совершенные в Украине. Чтобы он был устойчивым, он должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего", - говорится в сообщении.

Павел отметил, что украинцы и европейцы имеют собственный опыт с Россией и нуждаются в действительно надежных гарантиях, что российская агрессия не повторится.

"Поэтому необходимо, чтобы Украина и Европа могли в полной мере участвовать в мирном урегулировании", - добавил он.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.