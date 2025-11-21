РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 720 25

Павел о мирном плане США: Он не должен наказывать жертву больше, чем виновника

Павел о мирном плане

Президент Чехии Петр Павел подчеркивает, что для того, чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, и РФ не должна уйти от ответственности за преступления в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Павел написал в соцсети Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Подробности последнего предложения по прекращению российской агрессии в Украине пока официально не обнародованы. Прежде всего необходимо остановить кровопролитие. Этого можно достичь путем немедленного прекращения огня, к чему Россия пока не проявляет готовности. Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву больше, чем виновника, а также не должен игнорировать преступления, совершенные в Украине. Чтобы он был устойчивым, он должен гарантировать Украине суверенитет, самобытность и перспективу достойного будущего", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина может оказаться перед сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, — Зеленский. ВИДЕО

Павел отметил, что украинцы и европейцы имеют собственный опыт с Россией и нуждаются в действительно надежных гарантиях, что российская агрессия не повторится.

"Поэтому необходимо, чтобы Украина и Европа могли в полной мере участвовать в мирном урегулировании", - добавил он.

Читайте также: Зеленский сегодня обсудит мирный план США с Вэнсом, — Axios

Павел о мирном плане США

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Автор: 

США (28310) Павел Петр (163) война в Украине (6913) прекращения огня (367)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дякуємо , Президенте ‼️
показать весь комментарий
21.11.2025 17:07 Ответить
+3
тобто жертва у будь якому разі повинна бути покарана?
а нефіг бути такою гарною!
на костер відьму!!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 17:05 Ответить
+3
Гарантія - потужна армія. Якраз це "мірний план" виключає, встановлюючи обмеження на чисельність та озброєність.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто лише на півшишечки, ми зрозуміли
показать весь комментарий
21.11.2025 17:04 Ответить
тобто жертва у будь якому разі повинна бути покарана?
а нефіг бути такою гарною!
на костер відьму!!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 17:05 Ответить
Дякуємо , Президенте ‼️
показать весь комментарий
21.11.2025 17:07 Ответить
Гарантія - потужна армія. Якраз це "мірний план" виключає, встановлюючи обмеження на чисельність та озброєність.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:08 Ответить
потужна армія це лозунг, якщо не НАТО то треба казати дійсно про конкретні речі, наприклад:
- 250-300 ******** літаків, з повним озброєнням для ведення бойових дій на протязі, ну нехай, року
- 250-300 ******** гелікоптерів з повним озброєнням
- 250-300 систем Хімарс, з МРЛС - 5000од, АТАКАМС - 2000од
- 50 наземних комплексів з ракетами Томагавк 1500од
- танки, артилерійські системи тисячі одениць
- допуск та партнерство до розробок лазерної зброї та ******** БПЛА, наземних роботів
це так за 5 хвилин, що першим згадалось
показать весь комментарий
21.11.2025 17:40 Ответить
да, ще обов"язково мінімум 25 комплесів Петріот з 5000 ракетами різних типів
показать весь комментарий
21.11.2025 17:42 Ответить
Тобто якщо нічого переліченого немає, то можна скорочувати і відбирати те, що є.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:42 Ответить
якщо цього не буде, то війна буде продовжуватись поки Україна не впаде
показать весь комментарий
21.11.2025 17:45 Ответить
Нічого цього і близько не було і немає, а Україна досі не впала, навіть Донбас ще не окупований, хоча запевняли, що "старшіє братья за дєнь забєрут".
показать весь комментарий
21.11.2025 17:46 Ответить
не впала, але ми програємо, тільки лунатік може казати що ні
війська поступово відходять, без такої підтримки що я написав, війська будуть відходити до Дніпра, не за місяць, ні за рік, за три-чотири роки без підтримки ми втратимо лівий берег, потім рашикі перекинуть всю міць знов через Білорусь і за два-три роки ми втратимо Київ
показать весь комментарий
21.11.2025 17:50 Ответить
Зрозуміло.
Что не идеально, то и права на существование не имеет.
Русні це скажіть, яка в майже ідеальних умовах не може якусь Україну на полі бою здолати.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:53 Ответить
правильно казати не змогли, але ми бачемо що зупинки фронта не має, два участка тільки зупинились в Сумах і Харків (Ліпци), по усім іншим вони повзуть по своїм трупам, але повзуть
показать весь комментарий
21.11.2025 17:58 Ответить
Погугліть "Бурю в пустелі", щоб побачити, як мала б виглядати "сво здорового чєловєка".
показать весь комментарий
21.11.2025 17:59 Ответить
це зовсім не відноситься до теми нашої бесіди
показать весь комментарий
21.11.2025 18:01 Ответить
Відноситься.
Ви даєте хибний вибір: або фантастична купа ********* озброєння, або неминуча поразка.
Оскільки таку купу озброєння ми ніколи не отримаємо (і ніхто не отримає), то виходить, що поразка неминуча.
Досить дешева маніпуляція.
Навіть зараз вдалось зупинити русню на Сумщині і сильно загальмувати на Харківщині.
Тобто щоб її зупинити, треба на порядки менше, ніж ви перелічили.
Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи.
Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:08 Ответить
"Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи."
ні
показать весь комментарий
21.11.2025 18:10 Ответить
Експерт.
У нас один блукаючий Петріот русню ганяв, бували дні взагалі без КАБів. Поки його не ******* через дупоголовість і зразу у вищому командуванні.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:12 Ответить
"Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ."
майже але ні, бо є РЄБ
показать весь комментарий
21.11.2025 18:12 Ответить
РЕБ і зараз є, то що, наші дрони вже йок, не літають, лише русняві?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:13 Ответить
"...карати жертву більше, ніж винуватця" Джерело: https://censor.net/ua/n3586285
Тобто, для Трампа і американського права (мовчу про міжнародне) це нормально - карати не лише злочинця, але і його жертву...
Це знак тим, хто в майбутньому збирається повторити фатальну помилку України - повірити США.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:31 Ответить
Він сказав мовою дипломата , а по простому-трам карає жертву .
показать весь комментарий
21.11.2025 17:33 Ответить
У мене жодних претензій до того, хто це сказав.
У мене претензії до того, хто в цьому винний.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:37 Ответить
трумп - не США..
трумп знищує США з середини..
головне не вірити московським терористам-хлу-рф..
показать весь комментарий
21.11.2025 18:04 Ответить
Проблеми перекладу чи рання деменція?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:39 Ответить
Складається враження, що Трамп грає на боці путіна.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:03 Ответить
 
 