Зеленський провів розмову з Венсом щодо "мирного плану" США, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах консультацій щодо можливих переговорів про завершення війни.
Про це журналістам повідомили джерела в Офісі президента України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Раніше кореспондент видання Axios інформував, що така розмова запланована на п’ятницю. За словами співрозмовників, дзвінок "завершився пів години тому". Подробиць щодо змісту перемовин вони не надали.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві
ЩО ВІН І ЗРОБИВ
Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
Почитаєш - оціни.
Ба більше, про офіційний план пишуть, що він є рамковим, отже буде змінюватися, а також, що його поки що офіційно не повідомляли кремлю.
"Дмітрій Медведєв має кинути пити 🍾❌. Без цього - ніяких домовленостей.
Владімір Путін повинен публічно представити всіх своїх двійників 🕵️♂️📸. До цього моменту переговори не стартують.
Росія виходить з ОДКБ та проголошує нейтральний статус 🇷🇺⚖️.
Мови всіх автономних республік РФ стають державними на федеральному рівні 📚🌐.
"Орешнік" і "Посєйдон" здаються на металобрухт 🔧🚮. Україна їх переплавляє на своїх заводах.
Росії забороняється отримувати зброю від КНДР і Китаю 🚫🔫.
Степан Бандера визнається національним героєм усіх народів Росії 🌟🔥.
Наші джерела зазначають 🦊📡, що в Кремлі ці вимоги вивчають із «глибокою стурбованістю»: мовляв, із двійниками Путіна ще можна якось розібратись, але тверезість Медведєва назвали «викликом космічного масштабу» 😳🚀."
Джерело: https://t.me/koziulkyfrimlukan/3102
Тут в комментариях.
І також додав, що пуйло не прагне нової війни.
Короче, Мюнхен 1938р. повторення.
Венс ще той поціновувач мистецтва (пропонує налагоджувати співпрацю з кацапами у сфері культури) - може й зацінить.
Венс, ю факинг вайт-эсс крекер пусси бой, ю ноу веер зе фак ю эт? Ю ноу веер ю эт, мазерфакер? Ю ин зе худ, битч. Ю ноу ху ю факинг токинг ту, ю расист пис оф шит? Ё ю гет зе фак аутта хир фаггот, 'фор дем ниггерз смоук ёр панк эсс. Ё мама э крекхед хо эсс битч, амма фак ёр мама ин хёр маус. Ви гонна гет ёр гёрл коз щи донт вонт ноу вайт бой виз а тайни эсс дик, щи лайк дем ниггарз виз биг-эсс мазерфакинг дикс. Вотс ронг, коксакер? Ю эйнт лайк дет калтчурал эксчейндж, битч? Гимми ёр факинг воллет! Ю колл зе копс, амма пут а факинг буллет ин ё эсс.
Сподіваюсь на подальшу співпрацю з виграшем для обох сторін.
Хай Трамп повідомляє і публікує цей план в Конгресі США та оприлюднює у ЗМІ США.