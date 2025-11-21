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Новини Мирний план США
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Зеленський провів розмову з Венсом щодо "мирного плану" США, - ЗМІ

розпочалася зустріч Венса та Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах консультацій щодо можливих переговорів про завершення війни.

Про це журналістам повідомили джерела в Офісі президента України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Раніше кореспондент видання Axios інформував, що така розмова запланована на п’ятницю. За словами співрозмовників, дзвінок "завершився пів години тому". Подробиць щодо змісту перемовин вони не надали.

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом "мирний план" США: Працюємо над документом

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+11
Пора валить зеленому обосранцю. Потужно прокакався всюди.
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21.11.2025 17:59 Відповісти
+6
а от і причина чого БОневтік

- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві

ЩО ВІН І ЗРОБИВ
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21.11.2025 17:52 Відповісти
+6
Я так розумію, повний текст цього "мирного плану" (по суті - шляху України до капітуляції) на цензорі нема ніде.
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21.11.2025 17:52 Відповісти
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а от і причина чого БОневтік

- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві

ЩО ВІН І ЗРОБИВ
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21.11.2025 17:52 Відповісти
З часу появи в Урядовому кварталі, у 2019 році, громадянина зеленського, в Україні почала формуватися ієрархічно організована злочинна група осіб(ОЗГ) в органах державної влади та ВРУ, яка підпорядкована структурам фсб(мертвечук з сівковичем та деркачем)!! Це особливо чітко стало видно, як Українцям, так і Західним Партнерам України, після вчиненням ОЗГ цілої низки злочинів проти Конституції та Законів України, з метою виведення від покарання убивць Українців з 2014 року, - вагнерівців ****** та беркутівців, організації втечі за кордон осіб з ригоАНАЛІВ !!

Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
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21.11.2025 18:28 Відповісти
Я так розумію, повний текст цього "мирного плану" (по суті - шляху України до капітуляції) на цензорі нема ніде.
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21.11.2025 17:52 Відповісти
Якщо немає ніде тексту, тобто ти його в очі не бачив, то з якого дива ти заявляєш, що там "шлях до капітуляції"?
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21.11.2025 18:02 Відповісти
https://sport.ua/uk/news/816938-viddati-donbas-stav-vidomiy-tekst-mirnogo-planu-trampa-iz-28-punktiv На, почитай! Щоправда - це т.зв. "жовта преса" - але не думаю, що тут брехали.
Почитаєш - оціни.
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21.11.2025 19:17 Відповісти
В коментарях на цензорі є текст, який пропонується, як текст того самого плану. Але на скільки він автентичний тому тексту, який передано та обговорюється офіційно - сказати важко.
Ба більше, про офіційний план пишуть, що він є рамковим, отже буде змінюватися, а також, що його поки що офіційно не повідомляли кремлю.
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21.11.2025 18:05 Відповісти
Можна побачити і такі пункти плану:

"Дмітрій Медведєв має кинути пити 🍾. Без цього - ніяких домовленостей.

Владімір Путін повинен публічно представити всіх своїх двійників 🕵️‍♂️📸. До цього моменту переговори не стартують.

Росія виходить з ОДКБ та проголошує нейтральний статус 🇷🇺⚖️.

Мови всіх автономних республік РФ стають державними на федеральному рівні 📚🌐.

"Орешнік" і "Посєйдон" здаються на металобрухт 🔧🚮. Україна їх переплавляє на своїх заводах.

Росії забороняється отримувати зброю від КНДР і Китаю 🚫🔫.

Степан Бандера визнається національним героєм усіх народів Росії 🌟🔥.

Наші джерела зазначають 🦊📡, що в Кремлі ці вимоги вивчають із «глибокою стурбованістю»: мовляв, із двійниками Путіна ще можна якось розібратись, але тверезість Медведєва назвали «викликом космічного масштабу» 😳🚀."
Джерело: https://t.me/koziulkyfrimlukan/3102
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21.11.2025 18:29 Відповісти
США пропонують Україні 10-річні гарантії без зобов'язання на пряму військову допомогу, - WSJ Джерело: https://censor.net/ua/n3586214

Тут в комментариях.
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21.11.2025 18:17 Відповісти
Зараз Трамп заявив, що вимагає від України до четверга підписати його "мирний план" (капітуляцію).
І також додав, що пуйло не прагне нової війни.
Короче, Мюнхен 1938р. повторення.
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21.11.2025 17:54 Відповісти
Рос.СМІ опубліковали 28 пунктів плану Трампа.
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21.11.2025 17:57 Відповісти
Пора валить зеленому обосранцю. Потужно прокакався всюди.
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21.11.2025 17:59 Відповісти
Кончені гниди обрали тупого жадібного брехливого малороса.
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21.11.2025 18:02 Відповісти
Клоуна,зрадника
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21.11.2025 18:06 Відповісти
Імпічмент простроченому , бо веде нас українців до прірви !
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21.11.2025 18:06 Відповісти
його підора ще в 2022р потрібно було повісити за зраду.Який нах імпічмент?
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21.11.2025 18:08 Відповісти
Збацай на роялі!
Венс ще той поціновувач мистецтва (пропонує налагоджувати співпрацю з кацапами у сфері культури) - може й зацінить.
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21.11.2025 18:08 Відповісти
зебіл не створив те, що могло зупинити капітуляцію - ядерну та хімічну зброю, тепер він має піти, добровільно або через Конституційний суд і в кайданках.
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21.11.2025 18:09 Відповісти
В это тяжелое время для Украины веское слово должна сказать Европа. США нас просто сдают лилипутину..
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21.11.2025 18:10 Відповісти
Два йолопи....
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21.11.2025 18:12 Відповісти
Венс знает куда пошёл рюский кораблик? Пусть идёт туда же .
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21.11.2025 18:18 Відповісти
А чому б заради миру і єдності в американському суспільстві не влаштувати особисто для пана Венса поїздку в Детройт чи південне Чикаго чи північну Філадельфію в рамках ініціативи культурного обміну? От, я навіть зроблю перший крок назустріч від імені громадян що там мешкають:

Венс, ю факинг вайт-эсс крекер пусси бой, ю ноу веер зе фак ю эт? Ю ноу веер ю эт, мазерфакер? Ю ин зе худ, битч. Ю ноу ху ю факинг токинг ту, ю расист пис оф шит? Ё ю гет зе фак аутта хир фаггот, 'фор дем ниггерз смоук ёр панк эсс. Ё мама э крекхед хо эсс битч, амма фак ёр мама ин хёр маус. Ви гонна гет ёр гёрл коз щи донт вонт ноу вайт бой виз а тайни эсс дик, щи лайк дем ниггарз виз биг-эсс мазерфакинг дикс. Вотс ронг, коксакер? Ю эйнт лайк дет калтчурал эксчейндж, битч? Гимми ёр факинг воллет! Ю колл зе копс, амма пут а факинг буллет ин ё эсс.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з виграшем для обох сторін.
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21.11.2025 21:24 Відповісти
Спочатку цей "план Трампа" підготував путлєр в кремлі.
Хай Трамп повідомляє і публікує цей план в Конгресі США та оприлюднює у ЗМІ США.
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21.11.2025 18:37 Відповісти
 
 