Зеленский провел разговор с Вэнсом по поводу "мирного плана" США, - СМИ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.
Об этом журналистам сообщили источники в Офисе президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ранее корреспондент издания Axios сообщал, что такой разговор запланирован на пятницу. По словам собеседников, звонок "завершился полчаса назад". Подробностей о содержании переговоров они не сообщили.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві
ЩО ВІН І ЗРОБИВ
Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
Ба більше, про офіційний план пишуть, що він є рамковим, отже буде змінюватися, а також, що його поки що офіційно не повідомляли кремлю.
"Дмітрій Медведєв має кинути пити 🍾❌. Без цього - ніяких домовленостей.
Владімір Путін повинен публічно представити всіх своїх двійників 🕵️♂️📸. До цього моменту переговори не стартують.
Росія виходить з ОДКБ та проголошує нейтральний статус 🇷🇺⚖️.
Мови всіх автономних республік РФ стають державними на федеральному рівні 📚🌐.
"Орешнік" і "Посєйдон" здаються на металобрухт 🔧🚮. Україна їх переплавляє на своїх заводах.
Росії забороняється отримувати зброю від КНДР і Китаю 🚫🔫.
Степан Бандера визнається національним героєм усіх народів Росії 🌟🔥.
Наші джерела зазначають 🦊📡, що в Кремлі ці вимоги вивчають із «глибокою стурбованістю»: мовляв, із двійниками Путіна ще можна якось розібратись, але тверезість Медведєва назвали «викликом космічного масштабу» 😳🚀."
Джерело: https://t.me/koziulkyfrimlukan/3102
Тут в комментариях.
І також додав, що пуйло не прагне нової війни.
Короче, Мюнхен 1938р. повторення.
Венс ще той поціновувач мистецтва (пропонує налагоджувати співпрацю з кацапами у сфері культури) - може й зацінить.
Хай Трамп повідомляє і публікує цей план в Конгресі США та оприлюднює у ЗМІ США.