Зеленский провел разговор с Вэнсом по поводу "мирного плана" США, - СМИ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.

Об этом журналистам сообщили источники в Офисе президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее корреспондент издания Axios сообщал, что такой разговор запланирован на пятницу. По словам собеседников, звонок "завершился полчаса назад". Подробностей о содержании переговоров они не сообщили.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

