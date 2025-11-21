РУС
Зеленский провел разговор с Вэнсом по поводу "мирного плана" США, - СМИ

началась встреча Венса и Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.

Об этом журналистам сообщили источники в Офисе президента Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее корреспондент издания Axios сообщал, что такой разговор запланирован на пятницу. По словам собеседников, звонок "завершился полчаса назад". Подробностей о содержании переговоров они не сообщили.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Зеленский Владимир (22666) Джей Ди Вэнс (159)
Топ комментарии
+7
Пора валить зеленому обосранцю. Потужно прокакався всюди.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:59 Ответить
+3
Я так розумію, повний текст цього "мирного плану" (по суті - шляху України до капітуляції) на цензорі нема ніде.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:52 Ответить
+2
а от і причина чого БОневтік

- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві

ЩО ВІН І ЗРОБИВ
показать весь комментарий
21.11.2025 17:52 Ответить
а от і причина чого БОневтік

- треба було все вкрасти
- треба було нас здати москві

ЩО ВІН І ЗРОБИВ
показать весь комментарий
21.11.2025 17:52 Ответить
З часу появи в Урядовому кварталі, у 2019 році, громадянина зеленського, в Україні почала формуватися ієрархічно організована злочинна група осіб(ОЗГ) в органах державної влади та ВРУ, яка підпорядкована структурам фсб(мертвечук з сівковичем та деркачем)!! Це особливо чітко стало видно, як Українцям, так і Західним Партнерам України, після вчиненням ОЗГ цілої низки злочинів проти Конституції та Законів України, з метою виведення від покарання убивць Українців з 2014 року, - вагнерівців ****** та беркутівців, організації втечі за кордон осіб з ригоАНАЛІВ !!

Останні події, за участю ОЗГ у 2025 році, призвели до Конституційної кризи та висвітленню участі осіб з Уряду в масштабній корупційній схемі, в ряді стратегічних галузей економіки України та нанесенню значної шкоди Національній безпеці України!! Карати треба, всю верхівку привладних осіб, які роблять вид, що воно цього не знали під час московської війни!!
показать весь комментарий
21.11.2025 18:28 Ответить
Я так розумію, повний текст цього "мирного плану" (по суті - шляху України до капітуляції) на цензорі нема ніде.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:52 Ответить
Якщо немає ніде тексту, тобто ти його в очі не бачив, то з якого дива ти заявляєш, що там "шлях до капітуляції"?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:02 Ответить
В коментарях на цензорі є текст, який пропонується, як текст того самого плану. Але на скільки він автентичний тому тексту, який передано та обговорюється офіційно - сказати важко.
Ба більше, про офіційний план пишуть, що він є рамковим, отже буде змінюватися, а також, що його поки що офіційно не повідомляли кремлю.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:05 Ответить
Можна побачити і такі пункти плану:

"Дмітрій Медведєв має кинути пити 🍾. Без цього - ніяких домовленостей.

Владімір Путін повинен публічно представити всіх своїх двійників 🕵️‍♂️📸. До цього моменту переговори не стартують.

Росія виходить з ОДКБ та проголошує нейтральний статус 🇷🇺⚖️.

Мови всіх автономних республік РФ стають державними на федеральному рівні 📚🌐.

"Орешнік" і "Посєйдон" здаються на металобрухт 🔧🚮. Україна їх переплавляє на своїх заводах.

Росії забороняється отримувати зброю від КНДР і Китаю 🚫🔫.

Степан Бандера визнається національним героєм усіх народів Росії 🌟🔥.

Наші джерела зазначають 🦊📡, що в Кремлі ці вимоги вивчають із «глибокою стурбованістю»: мовляв, із двійниками Путіна ще можна якось розібратись, але тверезість Медведєва назвали «викликом космічного масштабу» 😳🚀."
Джерело: https://t.me/koziulkyfrimlukan/3102
показать весь комментарий
21.11.2025 18:29 Ответить
США пропонують Україні 10-річні гарантії без зобов'язання на пряму військову допомогу, - WSJ Джерело: https://censor.net/ua/n3586214

Тут в комментариях.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:17 Ответить
Зараз Трамп заявив, що вимагає від України до четверга підписати його "мирний план" (капітуляцію).
І також додав, що пуйло не прагне нової війни.
Короче, Мюнхен 1938р. повторення.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:54 Ответить
Рос.СМІ опубліковали 28 пунктів плану Трампа.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:57 Ответить
Пора валить зеленому обосранцю. Потужно прокакався всюди.
показать весь комментарий
21.11.2025 17:59 Ответить
Кончені гниди обрали тупого жадібного брехливого малороса.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:02 Ответить
Клоуна,зрадника
показать весь комментарий
21.11.2025 18:06 Ответить
Імпічмент простроченому , бо веде нас українців до прірви !
показать весь комментарий
21.11.2025 18:06 Ответить
його підора ще в 2022р потрібно було повісити за зраду.Який нах імпічмент?
показать весь комментарий
21.11.2025 18:08 Ответить
Збацай на роялі!
Венс ще той поціновувач мистецтва (пропонує налагоджувати співпрацю з кацапами у сфері культури) - може й зацінить.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:08 Ответить
зебіл не створив те, що могло зупинити капітуляцію - ядерну та хімічну зброю, тепер він має піти, добровільно або через Конституційний суд і в кайданках.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:09 Ответить
В это тяжелое время для Украины веское слово должна сказать Европа. США нас просто сдают лилипутину..
показать весь комментарий
21.11.2025 18:10 Ответить
Два йолопи....
показать весь комментарий
21.11.2025 18:12 Ответить
Венс знает куда пошёл рюский кораблик? Пусть идёт туда же .
показать весь комментарий
21.11.2025 18:18 Ответить
Спочатку цей "план Трампа" підготував путлєр в кремлі.
Хай Трамп повідомляє і публікує цей план в Конгресі США та оприлюднює у ЗМІ США.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:37 Ответить
 
 