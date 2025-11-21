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Мерц обговорив з Трампом "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив план припинення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом по телефону у п’ятницю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Мерц повідомив, що розмова була приємною та конфіденційною, і сторони узгодили наступні кроки на рівні радників.
"Зараз я проінформую європейських партнерів", — зазначив федеральний канцлер, підкресливши, що обговорення плану є частиною дипломатичних зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Топ коментарі
+4 Грицько Злий
показати весь коментар21.11.2025 21:51 Відповісти Посилання
+3 Frenk Rex
показати весь коментар21.11.2025 21:50 Відповісти Посилання
+3 Дужан Міхал
показати весь коментар21.11.2025 21:54 Відповісти Посилання
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трамп і зеля два підараста
шанcів нуль у мерца - тим більше мерц виявилося брехуняка на тауруси.
нічого, і це переживе Україна - не перша і остання сволота в світі намагається кацапні продати Україну...
надай "Тауруси" і буде економія на дзвінках....
зе!лідар жорстко відмовив трампу у його ультиматумі!
всьо! наш зе!прєзік самий лучший. ми всі любимо його та пробачаємо йому всьо!
кінець чергового сезону голобородька.
продовження у наступному сезоні!
Трамп: мы тоже поддерживаем, шо то да останется...
На саміті «великої двадцятки» (G20), який відбудеться в Йоганнесбурзі 22-23 листопада, відбудуться подальші переговори.
Окрім Мерца, у них, як очікується, візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.