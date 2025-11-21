УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США
3 901 23

Мерц обговорив з Трампом "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні

Мерц поговорив з Трампом про мирний план

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив план припинення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом по телефону у п’ятницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Мерц повідомив, що розмова була приємною та конфіденційною, і сторони узгодили наступні кроки на рівні радників.

"Зараз я проінформую європейських партнерів", — зазначив федеральний канцлер, підкресливши, що обговорення плану є частиною дипломатичних зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо припинення війни: "Команди готові працювати 24/7"

Автор: 

Трамп Дональд (8906) Мерц Фрідріх (447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Кацап?
показати весь коментар
21.11.2025 21:51 Відповісти
+3
А ***** для тебе цяця.
показати весь коментар
21.11.2025 21:50 Відповісти
+3
Мерц сказав що розмова щодо ,,плану,, була приємною. А мені від цієї новини стало неприємно. Адекватні політики вже б дали політичний підсрачник Трампу. А не приємне співрозмовництво.
показати весь коментар
21.11.2025 21:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Translator

трамп і зеля два підараста
показати весь коментар
21.11.2025 21:47 Відповісти
А ***** для тебе цяця.
показати весь коментар
21.11.2025 21:50 Відповісти
Ніхто вам не забороняє порахувати до трьох.
показати весь коментар
21.11.2025 22:01 Відповісти
Ні ні - цікаво хто тобі заборонив це зробити?)
показати весь коментар
21.11.2025 22:02 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
21.11.2025 21:51 Відповісти
Про що з гнилою рудою потворою яка себе рахує богом говорити. Воно на гачку ***** - сатани і грошей.
показати весь коментар
21.11.2025 21:54 Відповісти
Мерц сказав що розмова щодо ,,плану,, була приємною. А мені від цієї новини стало неприємно. Адекватні політики вже б дали політичний підсрачник Трампу. А не приємне співрозмовництво.
показати весь коментар
21.11.2025 21:54 Відповісти
Мерц нормальний мужик, Трамп факінг поц
показати весь коментар
21.11.2025 21:55 Відповісти
нормальні слово держать - ненормальні дзвонять трампу...
показати весь коментар
21.11.2025 21:56 Відповісти
в них різна мова..
шанcів нуль у мерца - тим більше мерц виявилося брехуняка на тауруси.
нічого, і це переживе Україна - не перша і остання сволота в світі намагається кацапні продати Україну...
показати весь коментар
21.11.2025 21:55 Відповісти
Ну і скільки раз Мерц похвалив і скільки раз подякував цьому дегенерату? Зараз же це важливо.
показати весь коментар
21.11.2025 21:56 Відповісти
Мерц!
надай "Тауруси" і буде економія на дзвінках....
показати весь коментар
21.11.2025 21:58 Відповісти
до речі.
зе!лідар жорстко відмовив трампу у його ультиматумі!
всьо! наш зе!прєзік самий лучший. ми всі любимо його та пробачаємо йому всьо!

кінець чергового сезону голобородька.
продовження у наступному сезоні!
показати весь коментар
21.11.2025 21:58 Відповісти
Мерц: мы поддерживаем Украину, шо с ней будет?
Трамп: мы тоже поддерживаем, шо то да останется...
показати весь коментар
21.11.2025 21:59 Відповісти
українці не готові заради України та власного виживання будь-якою ціною створити ядерну зброю, чому іноземці мають перейматися долею України?
показати весь коментар
21.11.2025 22:04 Відповісти
Все те, що зараз демонструється як начебто новий «російсько-американський мирний план», немає нічого спільного з миром - це план повзучої капітуляції України. І всі тези, які є в цьому так званому «мирному плані», це всі тези, які повністю копіюють позицію путіна, висловлену майже 4 роки тому. Цей план не має нічого спільного з реальним досягненням миру і стабільності в Україні, не кажучи вже про те, що до цього плану не дотичний ні ЄС, ні Україна. Це просто план, який вже був в Анкориджі фактично представлений путіним Трампу.
показати весь коментар
21.11.2025 22:04 Відповісти
Трамп хоче передати оборону Європи Німеччині. Не для оборони. А для цього Мерц підходить абсолютно.. Залишилось узгодити плани НЕпередачі Україні Німеччиною та іншими європейськими партнерами ********* озброєння.
показати весь коментар
21.11.2025 22:05 Відповісти
Європейські союзники зараз працюють над власним «посередницьким документом», який ще знаходиться на стадії погодження.
На саміті «великої двадцятки» (G20), який відбудеться в Йоганнесбурзі 22-23 листопада, відбудуться подальші переговори.
Окрім Мерца, у них, як очікується, візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.
показати весь коментар
21.11.2025 22:09 Відповісти
Интересно договорятся перемирие на линии соприкосновения
показати весь коментар
21.11.2025 22:23 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 22:24 Відповісти
Я зараз увірвалася в мережу не знаючи, може це вже не новина- свіжий WSJ ( трмапівсько- Мердоківсько респівський) - Умєров прилітав США не тільки щоб навідатися на свої 8 вілл у Флориді , а ще й домовитися про зміну в одному з пунктів -вимог для України від США - замінити розслідування про корупційні розслідування розтрати коштів допомоги, на амністію на усі корупційні злочини вчинені владою за роки вторгнення - це як умова, за котрою вона погодиться йти на перевибори себе після замороження війни... А на що влада погодиться ще - не відомо...
показати весь коментар
21.11.2025 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=1647s https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=ЛУЦЕНКО: Ось чому Зеленський ЗГОДИТЬСЯ на план Трампу! Єрмак та плівки Міндіча зробили свою справу!
показати весь коментар
21.11.2025 22:37 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 22:46 Відповісти
 
 