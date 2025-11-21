Мерц обговорив з Трампом "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорив план припинення війни в Україні з президентом США Дональдом Трампом по телефону у п’ятницю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Мерц повідомив, що розмова була приємною та конфіденційною, і сторони узгодили наступні кроки на рівні радників.

"Зараз я проінформую європейських партнерів", — зазначив федеральний канцлер, підкресливши, що обговорення плану є частиною дипломатичних зусиль щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні.

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