РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10086 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 839 22

Мерц обсудил с Трампом "мирный план" по урегулированию войны в Украине

Мерц поговорил с Трампом о мирном плане

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил план прекращения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом по телефону в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мерц сообщил, что разговор был приятным и конфиденциальным, и стороны согласовали следующие шаги на уровне советников.

"Сейчас я проинформирую европейских партнеров", — отметил федеральный канцлер, подчеркнув, что обсуждение плана является частью дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по прекращению войны: "Команды готовы работать 24/7"

Автор: 

Трамп Дональд (7097) Фридрих Мерц (278)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Мерц: мы поддерживаем Украину, шо с ней будет?
Трамп: мы тоже поддерживаем, шо то да останется...
показать весь комментарий
21.11.2025 21:59 Ответить
+1
Translator

трамп і зеля два підараста
показать весь комментарий
21.11.2025 21:47 Ответить
+1
А ***** для тебе цяця.
показать весь комментарий
21.11.2025 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Translator

трамп і зеля два підараста
показать весь комментарий
21.11.2025 21:47 Ответить
А ***** для тебе цяця.
показать весь комментарий
21.11.2025 21:50 Ответить
Ніхто вам не забороняє порахувати до трьох.
показать весь комментарий
21.11.2025 22:01 Ответить
Ні ні - цікаво хто тобі заборонив це зробити?)
показать весь комментарий
21.11.2025 22:02 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
21.11.2025 21:51 Ответить
Про що з гнилою рудою потворою яка себе рахує богом говорити. Воно на гачку ***** - сатани і грошей.
показать весь комментарий
21.11.2025 21:54 Ответить
Мерц сказав що розмова щодо ,,плану,, була приємною. А мені від цієї новини стало неприємно. Адекватні політики вже б дали політичний підсрачник Трампу. А не приємне співрозмовництво.
показать весь комментарий
21.11.2025 21:54 Ответить
Мерц нормальний мужик, Трамп факінг поц
показать весь комментарий
21.11.2025 21:55 Ответить
нормальні слово держать - ненормальні дзвонять трампу...
показать весь комментарий
21.11.2025 21:56 Ответить
в них різна мова..
шанcів нуль у мерца - тим більше мерц виявилося брехуняка на тауруси.
нічого, і це переживе Україна - не перша і остання сволота в світі намагається кацапні продати Україну...
показать весь комментарий
21.11.2025 21:55 Ответить
Ну і скільки раз Мерц похвалив і скільки раз подякував цьому дегенерату? Зараз же це важливо.
показать весь комментарий
21.11.2025 21:56 Ответить
Мерц!
надай "Тауруси" і буде економія на дзвінках....
показать весь комментарий
21.11.2025 21:58 Ответить
до речі.
зе!лідар жорстко відмовив трампу у його ультиматумі!
всьо! наш зе!прєзік самий лучший. ми всі любимо його та пробачаємо йому всьо!

кінець чергового сезону голобородька.
продовження у наступному сезоні!
показать весь комментарий
21.11.2025 21:58 Ответить
Мерц: мы поддерживаем Украину, шо с ней будет?
Трамп: мы тоже поддерживаем, шо то да останется...
показать весь комментарий
21.11.2025 21:59 Ответить
українці не готові заради України та власного виживання будь-якою ціною створити ядерну зброю, чому іноземці мають перейматися долею України?
показать весь комментарий
21.11.2025 22:04 Ответить
Все те, що зараз демонструється як начебто новий «російсько-американський мирний план», немає нічого спільного з миром - це план повзучої капітуляції України. І всі тези, які є в цьому так званому «мирному плані», це всі тези, які повністю копіюють позицію путіна, висловлену майже 4 роки тому. Цей план не має нічого спільного з реальним досягненням миру і стабільності в Україні, не кажучи вже про те, що до цього плану не дотичний ні ЄС, ні Україна. Це просто план, який вже був в Анкориджі фактично представлений путіним Трампу.
показать весь комментарий
21.11.2025 22:04 Ответить
Трамп хоче передати оборону Європи Німеччині. Не для оборони. А для цього Мерц підходить абсолютно.. Залишилось узгодити плани НЕпередачі Україні Німеччиною та іншими європейськими партнерами ********* озброєння.
показать весь комментарий
21.11.2025 22:05 Ответить
Європейські союзники зараз працюють над власним «посередницьким документом», який ще знаходиться на стадії погодження.
На саміті «великої двадцятки» (G20), який відбудеться в Йоганнесбурзі 22-23 листопада, відбудуться подальші переговори.
Окрім Мерца, у них, як очікується, візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.
показать весь комментарий
21.11.2025 22:09 Ответить
Интересно договорятся перемирие на линии соприкосновения
показать весь комментарий
21.11.2025 22:23 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 22:24 Ответить
Я зараз увірвалася в мережу не знаючи, може це вже не новина- свіжий WSJ ( трмапівсько- Мердоківсько респівський) - Умєров прилітав США не тільки щоб навідатися на свої 8 вілл у Флориді , а ще й домовитися про зміну в одному з пунктів -вимог для України від США - замінити розслідування про корупційні розслідування розтрати коштів допомоги, на амністію на усі корупційні злочини вчинені владою за роки вторгнення - це як умова, за котрою вона погодиться йти на перевибори себе після замороження війни... А на що влада погодиться ще - не відомо...
показать весь комментарий
21.11.2025 22:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=1647s https://www.youtube.com/watch?v=XJDp3MVGOqM&t=ЛУЦЕНКО: Ось чому Зеленський ЗГОДИТЬСЯ на план Трампу! Єрмак та плівки Міндіча зробили свою справу!
показать весь комментарий
21.11.2025 22:37 Ответить
 
 