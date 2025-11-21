Мерц обсудил с Трампом "мирный план" по урегулированию войны в Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил план прекращения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом по телефону в пятницу.

Мерц сообщил, что разговор был приятным и конфиденциальным, и стороны согласовали следующие шаги на уровне советников.

"Сейчас я проинформирую европейских партнеров", — отметил федеральный канцлер, подчеркнув, что обсуждение плана является частью дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине.

