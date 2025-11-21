1 839 22
Мерц обсудил с Трампом "мирный план" по урегулированию войны в Украине
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил план прекращения войны в Украине с президентом США Дональдом Трампом по телефону в пятницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Мерц сообщил, что разговор был приятным и конфиденциальным, и стороны согласовали следующие шаги на уровне советников.
"Сейчас я проинформирую европейских партнеров", — отметил федеральный канцлер, подчеркнув, что обсуждение плана является частью дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта в Украине.
трамп і зеля два підараста
шанcів нуль у мерца - тим більше мерц виявилося брехуняка на тауруси.
нічого, і це переживе Україна - не перша і остання сволота в світі намагається кацапні продати Україну...
надай "Тауруси" і буде економія на дзвінках....
зе!лідар жорстко відмовив трампу у його ультиматумі!
всьо! наш зе!прєзік самий лучший. ми всі любимо його та пробачаємо йому всьо!
кінець чергового сезону голобородька.
продовження у наступному сезоні!
Трамп: мы тоже поддерживаем, шо то да останется...
На саміті «великої двадцятки» (G20), який відбудеться в Йоганнесбурзі 22-23 листопада, відбудуться подальші переговори.
Окрім Мерца, у них, як очікується, візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.