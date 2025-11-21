Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по прекращению войны: "Команды готовы работать 24/7"
Президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом. Стороны обсудили детали предложения американской стороны для окончания войны РФ против Украины.
Об этом президент сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
Обсудили детали плана США
"Почти час разговаривали с вице-президентом США Венсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами", - рассказал он.
Стороны договорились, что Украина вместе с США и Европой будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно трудоспособным.
Украина уважает стремление Трампа завершить войну
"Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистическое предложение. Договорились быть на постоянной связи и команды готовы работать 24/7", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.
План США
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предполагает выгодные условия для обеих сторон.
З Днем Гідности й Свободи, громадо!
Дев'ять років тому було написано цей есей ("З паризького щоденника"). І звідтоді сформульоване в його фіналі побажання (див. фото) - не змінилося.
Ми все ще, нівроку, не сплямили прапора; наша "золота акція" й далі при нас. На всі "здавайтесь", прямі й завуальовані, ми відповідаємо ******** версією спартанського "Молон лабе" - голосом прикордонника з острова Зміїний.
А все решта - то тільки порох історії.
Стоїмо (с
чи привидилось ?
.
«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», - сказал Трамп в эфире радио Fox News....
Ага. Кто нибудь верит этому толстожопому балаболу с балалайкой в руках?
ЦУКА , Трамп
треба трохи зачекати коли почнуть діяти
.
https://www.youtube.com/watch?v=rLcILHjh9BE
Санкции на нефть начинают действовать только сегодня, именно поэтому х-ло так торопится подписать невыгодные нам условия "мира", чтобы санкции отменили.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
Принизливою капітуляцією.
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… КабМіндічів глибоко насмішив, громадянин зеленський!! Але він забув сказати Українція, коли бариги на крові Українців, повернуть крадені млн доларів з ФРС США, до України!!?? Керовніки СБУ ГПУ ДБР нацбанку, дивно мовчать, чомусь…???
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения...
Правильно. Все американские пункты написанные в подвалах кремля вычеркнуть. Предложить новые, справедливые по отношению Украине!
Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже...
https://youtu.be/EH1qaUQn6ug
як три скотиняки - плешива, руда і зелена в одному місці.
два ззовні, а оте зелене щєня знутрі...
чому вони рвуть саме Україну? - бо можуть.
oт і подивимось 27 листопада на твої "сталеві яйця".
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск. На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины: «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.