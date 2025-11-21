Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по прекращению войны: "Команды готовы работать 24/7"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом. Стороны обсудили детали предложения американской стороны для окончания войны РФ против Украины.

Обсудили детали плана США

"Почти час разговаривали с вице-президентом США Венсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами", - рассказал он.

Стороны договорились, что Украина вместе с США и Европой будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно трудоспособным.

Украина уважает стремление Трампа завершить войну

"Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистическое предложение. Договорились быть на постоянной связи и команды готовы работать 24/7", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.

План США

