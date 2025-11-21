РУС
Зеленский обсудил с Венсом и Дрисколлом план США по прекращению войны: "Команды готовы работать 24/7"

Президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом. Стороны обсудили детали предложения американской стороны для окончания войны РФ против Украины.

Обсудили детали плана США

"Почти час разговаривали с вице-президентом США Венсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами", - рассказал он.

Стороны договорились, что Украина вместе с США и Европой будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно трудоспособным.

Украина уважает стремление Трампа завершить войну

"Украина всегда уважала и уважает стремление Президента Трампа закончить кровопролитие, и мы воспринимаем положительно каждое реалистическое предложение. Договорились быть на постоянной связи и команды готовы работать 24/7", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках консультаций по возможным переговорам о завершении войны.

План США

  • Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
  • СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
  • Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
  • Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что предложенный администрацией США новый "мирный план" в отношении России и Украины "отражает сложную ситуацию" и предполагает выгодные условия для обеих сторон.

Зеленский Владимир США Джей Ди Вэнс
+13
Обговорюй- не обговорюй, але для тебе Вова, хороших наслідків не буде...Будеш або зрадником або лишишся злодієм-мародером. А тебе попереджали не пхатися в президенти в воюючій країні..
21.11.2025 18:46 Ответить
+12
ЦЕЙ ПЛАН НАПИСАЛА В МОСКВІ, написали його на російській мові спочатку - про що говорити?
21.11.2025 18:47 Ответить
+10
Дякую , пані Оксано, НА НАГАДУВАННЯ УКРАЇНЦЯМ ПРО ЇХ ГІДНІСТЬ
21.11.2025 18:47 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVOQX8PnQvMG29C6kP0moi4tWIQ1MYqHBjhQHcRNJMAVuvZaSqueYc7jRHiaTVmUp5KwePuOXp0Sf5VOkAwdF-0HKlYxOP_lVdQfyjZI-aTxoLZLauDCdrpUeA71XOjSF3HJHpKtyJMj_ZMcnIypUIeomhPSMeThTPlcuaXbCXUVx3M7jOeh1aa0Kkew0ryneQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid01PBcnaCgiBYJT52citBrxswkXhCCP9XULu9161vdPURdTUxoHHuCGMRSAdVDLsf9l?__cft__[0]=AZVOQX8PnQvMG29C6kP0moi4tWIQ1MYqHBjhQHcRNJMAVuvZaSqueYc7jRHiaTVmUp5KwePuOXp0Sf5VOkAwdF-0HKlYxOP_lVdQfyjZI-aTxoLZLauDCdrpUeA71XOjSF3HJHpKtyJMj_ZMcnIypUIeomhPSMeThTPlcuaXbCXUVx3M7jOeh1aa0Kkew0ryneQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

З Днем Гідности й Свободи, громадо!

Дев'ять років тому було написано цей есей ("З паризького щоденника"). І звідтоді сформульоване в його фіналі побажання (див. фото) - не змінилося.

Ми все ще, нівроку, не сплямили прапора; наша "золота акція" й далі при нас. На всі "здавайтесь", прямі й завуальовані, ми відповідаємо ******** версією спартанського "Молон лабе" - голосом прикордонника з острова Зміїний.

А все решта - то тільки порох історії.

Стоїмо (с
21.11.2025 18:45 Ответить
здається на "кораблі нах..уй" тепер прапор зірково-смугастий

чи привидилось ?

.
21.11.2025 19:05 Ответить
Добре башич.
21.11.2025 19:58 Ответить
Краще ось так

21.11.2025 19:22 Ответить
Його раха поставила,як і яника!Він все розуміє і виконує вказівки
показать весь комментарий
21.11.2025 19:00 Ответить
Трамп заявил, что введет мощные санкции против пи4дарасии.
«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», - сказал Трамп в эфире радио Fox News....
Ага. Кто нибудь верит этому толстожопому балаболу с балалайкой в руках?
21.11.2025 18:47 Ответить
Він вже тамагавків завіз до України мільони і тому орки українців не вбивають
ЦУКА , Трамп
21.11.2025 18:52 Ответить
еще сказал что Украина скоро много территорий потеряет и если будет всё хорошо то продлит дедлайн Украины после 27 числа, короче там каша ) и дедлайн можно продлить и Украина теряет территории и супер санкции против рашки
показать весь комментарий
21.11.2025 18:55 Ответить
сподіваюсь Маланка вже дала рудому таблетки від голови.
треба трохи зачекати коли почнуть діяти

.
21.11.2025 19:07 Ответить
Санкции серьезные, экономика россии трещит по швам. Даже гробовые выплаты отменяют - денег нет.
https://www.youtube.com/watch?v=rLcILHjh9BE
Санкции на нефть начинают действовать только сегодня, именно поэтому х-ло так торопится подписать невыгодные нам условия "мира", чтобы санкции отменили.
21.11.2025 19:04 Ответить
вроде санкции против лукойла трампсвистит отложил еще на три недели. Скотина мля..
показать весь комментарий
21.11.2025 19:39 Ответить
Та це ж він надихнувся потужними потугами Зєльонкіна.
21.11.2025 19:04 Ответить
"тє, коториє по трі ну малєнькіє .но коториє по п'ять ,ну большіє.ну очєнь большіє"...СТАРІЙ БРЕХЛИВІЙ КУРВІ, БРЕХНЯ- ЖИТТЯ.НА ТЕ ВОНА І КУРВА.
21.11.2025 19:35 Ответить
Тампону похер, на яких умовах, і що буде далі. Йому потрібно примусити зеленого тупого та корумпованого ішака до капітуляції. А все тому що зеля 🤡 не викорінював корупцію і на цьому грає трамп
показать весь комментарий
21.11.2025 19:25 Ответить
В команді зеленського- єрмак, він же Алі- Баба і сорок ригоаналов...
показать весь комментарий
21.11.2025 18:48 Ответить
да важко важко ..розуміємо

21.11.2025 18:49 Ответить
ЮРИЙ Журавель нагадав про НЕБЕСНУ СОТНЮ . Україна- країна героїв, тількі попробуй ЗЕ щось підписати з вбивцями і гвалтивниками
показать весь комментарий
21.11.2025 18:50 Ответить
Ти нагадуєш смєтунів
21.11.2025 19:01 Ответить
І, що станеться, войовнича ти наша? Переїдеш зі Словаччини до Польщі?
21.11.2025 19:51 Ответить
Я так зрозумів, що зеля таки вирішив злити країну ворогу під знищення.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:52 Ответить
21.11.2025 18:57 Ответить
Це ще Оман гикається...
21.11.2025 19:17 Ответить
Очевидно ще в Омані і не просто вирішив, а й думаю якийсь кеш отримав.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:50 Ответить
Тільки попробуй гнида зелена щось там підписати, кронти тобі.
21.11.2025 18:55 Ответить
Йому полюбе кронти. Не підпише - кацапи новічком з полонієм нагодують, підпише - фатюви на трембіту посадять і барткою причешуть.
показать весь комментарий
21.11.2025 20:04 Ответить
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… Це зеленський, своїм подельнікам розповідає, поки вони мародерять на крові в стратегічних галузях і напрямах України!…. Мабуть, він сам, після сказаного здивувався, як так можна, отим КабМіндічам корумпувати в Україні, коли всі в Україні протистоять ******!!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
21.11.2025 18:55 Ответить
іржа він зі своїми міндічами на сталі і якщо не витравимо нічого буде фарбувати.
21.11.2025 20:06 Ответить
21.11.2025 18:56 Ответить
Підпишить все зрештою - ось так і закінчаться травневі шашлики Зе та парад Вєрки Сердючки замість армії, віри та мови.

Принизливою капітуляцією.

21.11.2025 19:01 Ответить
Влучно, лаконічно.
21.11.2025 19:20 Ответить
Може не треба 24/7? Може на поспати, поїсти, помитися виділити хвилин 30 хоча б?
21.11.2025 18:57 Ответить
Єрмак разом з татаровим, будуть Мівіну запарювати для зелупня, на вогнищі з паперів в ОПУ!!?? Конституційну кризу через масштабну корупцію за участю урядовців, яких вони ж і призначили, особи з Урядового кварталу не переживуть, прикриваючись балачками зеленського по написаному для нього тексту!!
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… КабМіндічів глибоко насмішив, громадянин зеленський!! Але він забув сказати Українція, коли бариги на крові Українців, повернуть крадені млн доларів з ФРС США, до України!!?? Керовніки СБУ ГПУ ДБР нацбанку, дивно мовчать, чомусь…???
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
21.11.2025 19:09 Ответить
Зеленского на кол посадить, это первое дело. Что бы ощутил в себе стержень противостоять рыжему ублюдку и его гитлерюгенду. Заодно и зад будет в безопасности от проникновения сраных ковбоев.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:58 Ответить
золоті слова.
21.11.2025 20:07 Ответить
Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану.
По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения...
Правильно. Все американские пункты написанные в подвалах кремля вычеркнуть. Предложить новые, справедливые по отношению Украине!
21.11.2025 18:59 Ответить
👉👉👉Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі.

Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
21.11.2025 19:02 Ответить
А хоча би хвилинка буде, щоб мівіну запарити і поїсти???
21.11.2025 19:05 Ответить
Хоч 24/7/360. Ну не вийде зачаття, ані порочного, ані непорочного, скільки б два педіка не старалися.
21.11.2025 19:06 Ответить
Здається, треба знову діставати картонки, бо зелені зараз потужно продадуть Неньку клятим москалям
21.11.2025 19:07 Ответить
Оманські договорняки бездоганно виконуються, як по годиннику
21.11.2025 19:10 Ответить
Знаю що Україна та українці без зеленського справляться набагато краще. Зелупу потрібно ізолювати він тільки шкоду несе. А світові лідери мають зрозуміти що зеленський це пішов нах.й. він не цікавий. Зеленський це жадібний, брехливий, наглючий, лицемірний покидьок. Ми точно справимося без цього лайна без зеленського краще він тільки всьому заважає бо він має мету зруйнувати країну. Зеленський іди нах.й чмо
21.11.2025 19:13 Ответить
Українці не приймуть капитуляцію - в раша зроблять АД

Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже...

https://youtu.be/EH1qaUQn6ug
21.11.2025 19:15 Ответить
Зєльонкін, аддахні! А краще здохни.
21.11.2025 19:16 Ответить
"Якщо беркутівцям видати ********* палички, а майданівців одягнути у шерстяний одяг - так ми зможемо видобувати електрику"? (с) Квартал-95 (2013 рік): сценаристка: Олена Зеленська продюсер: Володимир Зеленський

21.11.2025 19:17 Ответить
нема нічого гіршого
як три скотиняки - плешива, руда і зелена в одному місці.
два ззовні, а оте зелене щєня знутрі...
чому вони рвуть саме Україну? - бо можуть.
oт і подивимось 27 листопада на твої "сталеві яйця".
21.11.2025 19:26 Ответить
Тут залишається лише "дурня вмикати". В принципі члєнограй хоч з цим завданням повинен впоратися.
21.11.2025 19:33 Ответить
https://www.facebook.com/boris.fel?__tn__=-UC*F Boris Fel: Как только Зеленский согласился рассмотреть мирный план Трампа, Путин назвал все политическое руководство Украины «организованным преступным сообществом».
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск. На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины: «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.
21.11.2025 20:07 Ответить
Якщо хтось думає на позитивне рішення від Зеленського за Україну - то він дуже помиляється. Дуже просто провести аналіз дій Зеленського, починаючи з 2019 року, коли він займав посаду президента, то чомусь слова і обіцянки були гарні, а дії протилежні і чомусь на користь ворога та своєї шайки-хуцпи міндіча і цукермана.
21.11.2025 20:09 Ответить
Так богато патріотів готових воювати до кордонів 91 року, але здебільше із поза меж України. Ви там ще повоюйте роки три чотири до останнього українця, бо нам так добре тут на burgergeld в 563 евро, а то халява закінчиться.
21.11.2025 20:31 Ответить
Навряд чи цей лох може щось путнє відстояти, белькотіти про збереження своєї шкурки хіба що.
21.11.2025 20:46 Ответить
 
 