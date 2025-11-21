УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США
4 152 67

Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо припинення війни: "Команди готові працювати 24/7"

Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом умови припинення війни

Президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом. Сторони обговорили деталі пропозиції американської сторони для закінчення війни РФ проти України.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обговорили деталі плану США 

"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами", - розповів глава держави.

Сторони домовилися, що Україна разом із США та Європою працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.

Дивіться також: Україна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, — Зеленський. ВIДЕО

Україна поважає прагнення Трампа завершити війну

"Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський провів розмову з Венсом щодо "мирного плану" США, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах консультацій щодо можливих переговорів про завершення війни.

План США

Читайте також: Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) США (26685) Джей Ді Венс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Обговорюй- не обговорюй, але для тебе Вова, хороших наслідків не буде...Будеш або зрадником або лишишся злодієм-мародером. А тебе попереджали не пхатися в президенти в воюючій країні..
показати весь коментар
21.11.2025 18:46 Відповісти
+18
Дякую , пані Оксано, НА НАГАДУВАННЯ УКРАЇНЦЯМ ПРО ЇХ ГІДНІСТЬ
показати весь коментар
21.11.2025 18:47 Відповісти
+16
ЦЕЙ ПЛАН НАПИСАЛА В МОСКВІ, написали його на російській мові спочатку - про що говорити?
показати весь коментар
21.11.2025 18:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVOQX8PnQvMG29C6kP0moi4tWIQ1MYqHBjhQHcRNJMAVuvZaSqueYc7jRHiaTVmUp5KwePuOXp0Sf5VOkAwdF-0HKlYxOP_lVdQfyjZI-aTxoLZLauDCdrpUeA71XOjSF3HJHpKtyJMj_ZMcnIypUIeomhPSMeThTPlcuaXbCXUVx3M7jOeh1aa0Kkew0ryneQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid01PBcnaCgiBYJT52citBrxswkXhCCP9XULu9161vdPURdTUxoHHuCGMRSAdVDLsf9l?__cft__[0]=AZVOQX8PnQvMG29C6kP0moi4tWIQ1MYqHBjhQHcRNJMAVuvZaSqueYc7jRHiaTVmUp5KwePuOXp0Sf5VOkAwdF-0HKlYxOP_lVdQfyjZI-aTxoLZLauDCdrpUeA71XOjSF3HJHpKtyJMj_ZMcnIypUIeomhPSMeThTPlcuaXbCXUVx3M7jOeh1aa0Kkew0ryneQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

З Днем Гідности й Свободи, громадо!

Дев'ять років тому було написано цей есей ("З паризького щоденника"). І звідтоді сформульоване в його фіналі побажання (див. фото) - не змінилося.

Ми все ще, нівроку, не сплямили прапора; наша "золота акція" й далі при нас. На всі "здавайтесь", прямі й завуальовані, ми відповідаємо ******** версією спартанського "Молон лабе" - голосом прикордонника з острова Зміїний.

А все решта - то тільки порох історії.

Стоїмо (с
показати весь коментар
21.11.2025 18:45 Відповісти
Дякую , пані Оксано, НА НАГАДУВАННЯ УКРАЇНЦЯМ ПРО ЇХ ГІДНІСТЬ
показати весь коментар
21.11.2025 18:47 Відповісти
здається на "кораблі нах..уй" тепер прапор зірково-смугастий

чи привидилось ?

.
показати весь коментар
21.11.2025 19:05 Відповісти
Добре башич.
показати весь коментар
21.11.2025 19:58 Відповісти
Краще ось так

показати весь коментар
21.11.2025 19:22 Відповісти
Тоді були ракети "Нептун", що залишив той "барига" і хлопці втопили цю ********. А сьогодні суперові "Фламінго" від головного корупціонері, бізнес-партнера Зеленського - міндіча, які б'ють дуже далеко, що збиває приціл і вони перелітають мабуть через росію, ніяк не можуть попасти в якийсь військовий завод.
показати весь коментар
21.11.2025 21:17 Відповісти
🦩Інтерв'ю головного конструктора FIRE POINT - Деніса Штілермана (https://youtu.be/7yz-2Xybd7I?si=fb0dM3Vlvzym8dsM).

З цікавого:

🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.

🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».

🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).

🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.

🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.

🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.

🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
показати весь коментар
21.11.2025 22:16 Відповісти
яка гідність..людей ловлять як собак на вулицях. корупція вселенського масштабу а в оксани гідність.
показати весь коментар
21.11.2025 23:45 Відповісти
Ось тут є відповідь . не цитую повністю щоб не звинуватили во флуді

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__%5B0%5D=AZWqLchveETuO5IxivG29mki8CcOScXd6jWwU3HF-wmHfDpovM23Vzflophac-IyKBfxnHjGyOukKL3ByL_4Ko4VxNjKVkYK-4-xROMmTWhPEzHxEclpb2TE41tu4lM7T2EREGt1z4IUfIlbma27Al7xAwzfG-fo2ReXkzAvtk-dn9UrLe21uF23E6N0s8I94_I&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk
21 листопада 2013 року розпочалася Революція Гідності

Для мене - це черговий етап безперервної Столітньої Української Національної Революції.
показати весь коментар
22.11.2025 01:52 Відповісти
Обговорюй- не обговорюй, але для тебе Вова, хороших наслідків не буде...Будеш або зрадником або лишишся злодієм-мародером. А тебе попереджали не пхатися в президенти в воюючій країні..
показати весь коментар
21.11.2025 18:46 Відповісти
Його раха поставила,як і яника!Він все розуміє і виконує вказівки
показати весь коментар
21.11.2025 19:00 Відповісти
Трамп заявил, что введет мощные санкции против пи4дарасии.
«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», - сказал Трамп в эфире радио Fox News....
Ага. Кто нибудь верит этому толстожопому балаболу с балалайкой в руках?
показати весь коментар
21.11.2025 18:47 Відповісти
Він вже тамагавків завіз до України мільони і тому орки українців не вбивають
ЦУКА , Трамп
показати весь коментар
21.11.2025 18:52 Відповісти
еще сказал что Украина скоро много территорий потеряет и если будет всё хорошо то продлит дедлайн Украины после 27 числа, короче там каша ) и дедлайн можно продлить и Украина теряет территории и супер санкции против рашки
показати весь коментар
21.11.2025 18:55 Відповісти
сподіваюсь Маланка вже дала рудому таблетки від голови.
треба трохи зачекати коли почнуть діяти

.
показати весь коментар
21.11.2025 19:07 Відповісти
Санкции серьезные, экономика россии трещит по швам. Даже гробовые выплаты отменяют - денег нет.
https://www.youtube.com/watch?v=rLcILHjh9BE
Санкции на нефть начинают действовать только сегодня, именно поэтому х-ло так торопится подписать невыгодные нам условия "мира", чтобы санкции отменили.
показати весь коментар
21.11.2025 19:04 Відповісти
вроде санкции против лукойла трампсвистит отложил еще на три недели. Скотина мля..
показати весь коментар
21.11.2025 19:39 Відповісти
Не вижу такой информации. Санкции действуют.
показати весь коментар
22.11.2025 03:58 Відповісти
Та це ж він надихнувся потужними потугами Зєльонкіна.
показати весь коментар
21.11.2025 19:04 Відповісти
"тє, коториє по трі ну малєнькіє .но коториє по п'ять ,ну большіє.ну очєнь большіє"...СТАРІЙ БРЕХЛИВІЙ КУРВІ, БРЕХНЯ- ЖИТТЯ.НА ТЕ ВОНА І КУРВА.
показати весь коментар
21.11.2025 19:35 Відповісти
ЦЕЙ ПЛАН НАПИСАЛА В МОСКВІ, написали його на російській мові спочатку - про що говорити?
показати весь коментар
21.11.2025 18:47 Відповісти
Тампону похер, на яких умовах, і що буде далі. Йому потрібно примусити зеленого тупого та корумпованого ішака до капітуляції. А все тому що зеля 🤡 не викорінював корупцію і на цьому грає трамп
показати весь коментар
21.11.2025 19:25 Відповісти
В команді зеленського- єрмак, він же Алі- Баба і сорок ригоаналов...
показати весь коментар
21.11.2025 18:48 Відповісти
да важко важко ..розуміємо

показати весь коментар
21.11.2025 18:49 Відповісти
ЮРИЙ Журавель нагадав про НЕБЕСНУ СОТНЮ . Україна- країна героїв, тількі попробуй ЗЕ щось підписати з вбивцями і гвалтивниками
показати весь коментар
21.11.2025 18:50 Відповісти
Ти нагадуєш смєтунів
показати весь коментар
21.11.2025 19:01 Відповісти
І, що станеться, войовнича ти наша? Переїдеш зі Словаччини до Польщі?
показати весь коментар
21.11.2025 19:51 Відповісти
Тебе , що , Небесна сотня не до вподоби? .
показати весь коментар
21.11.2025 22:19 Відповісти
Наш "мудрий нарід" продав Небесну сотню навіть не за ковбасу, а за ЗЕленопідарський серіал-найобку яку фінансував Бєня з Ізраїля а режисером був москаль та друг ЗЕпідора, Алексей Адольфович Кирющенко...
показати весь коментар
21.11.2025 21:08 Відповісти
Ось тут є відповідь . не цитую повністю щоб не звинуватили во флуді

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZWqLchveETuO5IxivG29mki8CcOScXd6jWwU3HF-wmHfDpovM23Vzflophac-IyKBfxnHjGyOukKL3ByL_4Ko4VxNjKVkYK-4-xROMmTWhPEzHxEclpb2TE41tu4lM7T2EREGt1z4IUfIlbma27Al7xAwzfG-fo2ReXkzAvtk-dn9UrLe21uF23E6N0s8I94_I&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid0G6LJh3qAyQfoNz9VCgSBbz4op1mMWEEUdCdqKUWHKhRtQem3tikPdy68ArGnXVKNl?__cft__[0]=AZWqLchveETuO5IxivG29mki8CcOScXd6jWwU3HF-wmHfDpovM23Vzflophac-IyKBfxnHjGyOukKL3ByL_4Ko4VxNjKVkYK-4-xROMmTWhPEzHxEclpb2TE41tu4lM7T2EREGt1z4IUfIlbma27Al7xAwzfG-fo2ReXkzAvtk-dn9UrLe21uF23E6N0s8I94_I&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

21 листопада 2013 року розпочалася Революція Гідності

Для мене - це черговий етап безперервної Столітньої Української Національної Революції.
показати весь коментар
21.11.2025 22:18 Відповісти
Я так зрозумів, що зеля таки вирішив злити країну ворогу під знищення.
показати весь коментар
21.11.2025 18:52 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 18:57 Відповісти
Це ще Оман гикається...
показати весь коментар
21.11.2025 19:17 Відповісти
Очевидно ще в Омані і не просто вирішив, а й думаю якийсь кеш отримав.
показати весь коментар
21.11.2025 19:50 Відповісти
Тільки попробуй гнида зелена щось там підписати, кронти тобі.
показати весь коментар
21.11.2025 18:55 Відповісти
Йому полюбе кронти. Не підпише - кацапи новічком з полонієм нагодують, підпише - фатюви на трембіту посадять і барткою причешуть.
показати весь коментар
21.11.2025 20:04 Відповісти
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… Це зеленський, своїм подельнікам розповідає, поки вони мародерять на крові в стратегічних галузях і напрямах України!…. Мабуть, він сам, після сказаного здивувався, як так можна, отим КабМіндічам корумпувати в Україні, коли всі в Україні протистоять ******!!
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
показати весь коментар
21.11.2025 18:55 Відповісти
іржа він зі своїми міндічами на сталі і якщо не витравимо нічого буде фарбувати.
показати весь коментар
21.11.2025 20:06 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2025 18:56 Відповісти
Підпишить все зрештою - ось так і закінчаться травневі шашлики Зе та парад Вєрки Сердючки замість армії, віри та мови.

Принизливою капітуляцією.

показати весь коментар
21.11.2025 19:01 Відповісти
Більш гидотної вистави на свіято я не пам'ятаю.
показати весь коментар
24.11.2025 13:05 Відповісти
Влучно, лаконічно.
показати весь коментар
21.11.2025 19:20 Відповісти
Може не треба 24/7? Може на поспати, поїсти, помитися виділити хвилин 30 хоча б?
показати весь коментар
21.11.2025 18:57 Відповісти
Єрмак разом з татаровим, будуть Мівіну запарювати для зелупня, на вогнищі з паперів в ОПУ!!?? Конституційну кризу через масштабну корупцію за участю урядовців, яких вони ж і призначили, особи з Урядового кварталу не переживуть, прикриваючись балачками зеленського по написаному для нього тексту!!
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… КабМіндічів глибоко насмішив, громадянин зеленський!! Але він забув сказати Українція, коли бариги на крові Українців, повернуть крадені млн доларів з ФРС США, до України!!?? Керовніки СБУ ГПУ ДБР нацбанку, дивно мовчать, чомусь…???
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
показати весь коментар
21.11.2025 19:09 Відповісти
Зеленского на кол посадить, это первое дело. Что бы ощутил в себе стержень противостоять рыжему ублюдку и его гитлерюгенду. Заодно и зад будет в безопасности от проникновения сраных ковбоев.
показати весь коментар
21.11.2025 18:58 Відповісти
золоті слова.
показати весь коментар
21.11.2025 20:07 Відповісти
Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану.
По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения...
Правильно. Все американские пункты написанные в подвалах кремля вычеркнуть. Предложить новые, справедливые по отношению Украине!
показати весь коментар
21.11.2025 18:59 Відповісти
👉👉👉Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі.

Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
показати весь коментар
21.11.2025 19:02 Відповісти
А хоча би хвилинка буде, щоб мівіну запарити і поїсти???
показати весь коментар
21.11.2025 19:05 Відповісти
Хоч 24/7/360. Ну не вийде зачаття, ані порочного, ані непорочного, скільки б два педіка не старалися.
показати весь коментар
21.11.2025 19:06 Відповісти
Здається, треба знову діставати картонки, бо зелені зараз потужно продадуть Неньку клятим москалям
показати весь коментар
21.11.2025 19:07 Відповісти
Оманські договорняки бездоганно виконуються, як по годиннику
показати весь коментар
21.11.2025 19:10 Відповісти
Українці не приймуть капитуляцію - в раша зроблять АД

Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже...

https://youtu.be/EH1qaUQn6ug
показати весь коментар
21.11.2025 19:15 Відповісти
Зєльонкін, аддахні! А краще здохни.
показати весь коментар
21.11.2025 19:16 Відповісти
"Якщо беркутівцям видати ********* палички, а майданівців одягнути у шерстяний одяг - так ми зможемо видобувати електрику"? (с) Квартал-95 (2013 рік): сценаристка: Олена Зеленська продюсер: Володимир Зеленський

показати весь коментар
21.11.2025 19:17 Відповісти
нема нічого гіршого
як три скотиняки - плешива, руда і зелена в одному місці.
два ззовні, а оте зелене щєня знутрі...
чому вони рвуть саме Україну? - бо можуть.
oт і подивимось 27 листопада на твої "сталеві яйця".
показати весь коментар
21.11.2025 19:26 Відповісти
Тут залишається лише "дурня вмикати". В принципі члєнограй хоч з цим завданням повинен впоратися.
показати весь коментар
21.11.2025 19:33 Відповісти
https://www.facebook.com/boris.fel?__tn__=-UC*F Boris Fel: Как только Зеленский согласился рассмотреть мирный план Трампа, Путин назвал все политическое руководство Украины «организованным преступным сообществом».
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск. На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины: «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.
показати весь коментар
21.11.2025 20:07 Відповісти
Якщо хтось думає на позитивне рішення від Зеленського за Україну - то він дуже помиляється. Дуже просто провести аналіз дій Зеленського, починаючи з 2019 року, коли він займав посаду президента, то чомусь слова і обіцянки були гарні, а дії протилежні і чомусь на користь ворога та своєї шайки-хуцпи міндіча і цукермана.
показати весь коментар
21.11.2025 20:09 Відповісти
Так богато патріотів готових воювати до кордонів 91 року, але здебільше із поза меж України. Ви там ще повоюйте роки три чотири до останнього українця, бо нам так добре тут на burgergeld в 563 евро, а то халява закінчиться.
показати весь коментар
21.11.2025 20:31 Відповісти
Навряд чи цей лох може щось путнє відстояти, белькотіти про збереження своєї шкурки хіба що.
показати весь коментар
21.11.2025 20:46 Відповісти
Як би очільником був Українець, такої г.п. ***** ніхто б не надряпав.
показати весь коментар
21.11.2025 21:49 Відповісти
 
 