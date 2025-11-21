Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо припинення війни: "Команди готові працювати 24/7"

Президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом. Сторони обговорили деталі пропозиції американської сторони для закінчення війни РФ проти України.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорили деталі плану США

"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами", - розповів глава держави.

Сторони домовилися, що Україна разом із США та Європою працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.

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Україна поважає прагнення Трампа завершити війну

"Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - додав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах консультацій щодо можливих переговорів про завершення війни.

План США

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