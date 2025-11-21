Зеленський обговорив з Венсом та Дрісколлом план США щодо припинення війни: "Команди готові працювати 24/7"
Президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом. Сторони обговорили деталі пропозиції американської сторони для закінчення війни РФ проти України.
Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Обговорили деталі плану США
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами", - розповів глава держави.
Сторони домовилися, що Україна разом із США та Європою працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.
Україна поважає прагнення Трампа завершити війну
"Україна завжди поважала та поважає прагнення Президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7", - додав Зеленський.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах консультацій щодо можливих переговорів про завершення війни.
План США
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
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З Днем Гідности й Свободи, громадо!
Дев'ять років тому було написано цей есей ("З паризького щоденника"). І звідтоді сформульоване в його фіналі побажання (див. фото) - не змінилося.
Ми все ще, нівроку, не сплямили прапора; наша "золота акція" й далі при нас. На всі "здавайтесь", прямі й завуальовані, ми відповідаємо ******** версією спартанського "Молон лабе" - голосом прикордонника з острова Зміїний.
А все решта - то тільки порох історії.
Стоїмо (с
чи привидилось ?
.
З цікавого:
🟢 Спочатку планувалося назвати ракету «Кречет», але в підсумку вибрали назву «Фламінго». Оскільки пуски виконувалися над морем, корпус повинен був бути помаранчевого кольору, щоб його було легко знайти на дні. Але у підрядника закінчилася помаранчева фарба, тому ракету пофарбували в рожевий.
🟢 Для балістичної ракети FP-7 планується назва «Пелікан».
🟢 До кінця року компанія представить балістичну ракету невеликої дальності FP-7, а до середини 2026 року - ракету з дальністю до 850 км (FP-9).
🟢 Компанія має 180 тис. м² виробничих площ, основна частина яких готується під випуск балістичних ракет і ППО.
🟢 При великому держзамовленні готові передавати ліцензії на виробництво іншим компаніям.
🟢 Зараз випускається до трьох ракет «Фламінго» на добу.
🟢«Фламінго» може виглядати непривабливо або грубувато в порівнянні з іншими ракетами, але конструкція гранично проста - людина буквально за місяць здатна навчитися їх складати. Для нас важлива масовість виробів.
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21 листопада 2013 року розпочалася Революція Гідності
Для мене - це черговий етап безперервної Столітньої Української Національної Революції.
«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», - сказал Трамп в эфире радио Fox News....
Ага. Кто нибудь верит этому толстожопому балаболу с балалайкой в руках?
ЦУКА , Трамп
треба трохи зачекати коли почнуть діяти
.
https://www.youtube.com/watch?v=rLcILHjh9BE
Санкции на нефть начинают действовать только сегодня, именно поэтому х-ло так торопится подписать невыгодные нам условия "мира", чтобы санкции отменили.
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZWqLchveETuO5IxivG29mki8CcOScXd6jWwU3HF-wmHfDpovM23Vzflophac-IyKBfxnHjGyOukKL3ByL_4Ko4VxNjKVkYK-4-xROMmTWhPEzHxEclpb2TE41tu4lM7T2EREGt1z4IUfIlbma27Al7xAwzfG-fo2ReXkzAvtk-dn9UrLe21uF23E6N0s8I94_I&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid0G6LJh3qAyQfoNz9VCgSBbz4op1mMWEEUdCdqKUWHKhRtQem3tikPdy68ArGnXVKNl?__cft__[0]=AZWqLchveETuO5IxivG29mki8CcOScXd6jWwU3HF-wmHfDpovM23Vzflophac-IyKBfxnHjGyOukKL3ByL_4Ko4VxNjKVkYK-4-xROMmTWhPEzHxEclpb2TE41tu4lM7T2EREGt1z4IUfIlbma27Al7xAwzfG-fo2ReXkzAvtk-dn9UrLe21uF23E6N0s8I94_I&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
21 листопада 2013 року розпочалася Революція Гідності
Для мене - це черговий етап безперервної Столітньої Української Національної Революції.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
Принизливою капітуляцією.
… «Мы, конечно, - сталь, но любой металл, даже самый прочный, может не выдержать, сказал Зеленский. Нам нужно взять себя в руки, прекратить беспорядок, прекратить политические игры. Государство должно работать, парламент воюющей страны должен работать сплоченно, правительство воюющей страны должно работать эффективно.»… КабМіндічів глибоко насмішив, громадянин зеленський!! Але він забув сказати Українція, коли бариги на крові Українців, повернуть крадені млн доларів з ФРС США, до України!!?? Керовніки СБУ ГПУ ДБР нацбанку, дивно мовчать, чомусь…???
Источник: https://www.ponomaroleg.com/tramp-poka-zapuskaet-bulterera-na-zelenskogo/
По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения...
Правильно. Все американские пункты написанные в подвалах кремля вычеркнуть. Предложить новые, справедливые по отношению Украине!
Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
Буде тобі, враже, так, як Відьма скаже...
https://youtu.be/EH1qaUQn6ug
як три скотиняки - плешива, руда і зелена в одному місці.
два ззовні, а оте зелене щєня знутрі...
чому вони рвуть саме Україну? - бо можуть.
oт і подивимось 27 листопада на твої "сталеві яйця".
Вечером в четверг Кремль обнародовал кадры совещания Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими двумя группировками войск. На видео Герасимов заявил о полном «освобождении» города Купянска. ( Что опять, как и в октябре, оказалось фантазией. Согласно карте проекта DeepState, под контролем ВСУ остается большая часть города. Американский Институт изучения войны (ISW) в сводке в среду сообщал об отсутствии подтвержденных продвижений российской армии в Купянске. Штурм Купянска, напомним, продолжается уже два года)
В этом же видео Путин демонстративно хамски высказался о руководстве Украины: «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией, удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения… И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны…»
Далее Путин сказал, что «у нас с вами свои задачи, свои цели». «Главное из них, безусловное достижение цели специальной военной операции», - подчеркнул отнюдь не для Герасимова Путин.
Это и есть непрямой, но совершенно ясный ответ Кремля на мирный план Трампа, он же мыльный план Уиткоффа. 28 его пунктов как связка мыльных пузырей, поднявшихся над истерзанной российскими ракетами Украиной. Они сверкают, переливаются и даже летят: но в этих сверкающих пузырях нет никакого смысла.
Они не подходят Украине, и теперь мы видим, как к этому плану относится любимый кремлевский собеседник Уиткоффа.