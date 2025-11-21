Україна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, — Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Українці! Українки!
В житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити. Чесно. Спокійно. Без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого. Так, як є. Так, як я завжди намагаюся говорити з вами.
Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі.
Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав. Двадцятого травня 2019 року, коли, присягаючи на вірність Україні, зокрема, сказав: "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний Президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі". Для мене це не протокольна формальність для галочки – це клятва. І кожного дня кожному її слову я бережу вірність. І я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований.
Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером.
Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде.
Україна працюватиме швидко. Сьогодні, в суботу й неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно. В режимі 24/7 я буду боротися за те, аби серед усіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох – це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше – наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди. І українське майбутнє.
Ми будемо й маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни й не сталося закінчення України, закінчення Європи та глобального миру.
Я говорив щойно із європейцями. Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч із кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам’ятаємо: Європа була з нами. Ми віримо: Європа буде з нами.
Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці. Коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна.
І нам, безумовно, було дуже приємно, коли світ казав: українці неймовірні; боже, які вони, українці, як вони б’ються, як українці борються; які вони титани. І це правда. Абсолютна. Але і Європа, і весь світ мають розуміти й іншу правду – що українці перш за все люди, і ми майже чотири роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу, і ми тримаємо лінію фронту в кілька тисяч кілометрів, і наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики й удари шахедів, і наші люди щодня втрачають когось зі своїх близьких, і наші люди дуже хочуть, аби війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві. Але будь-який, навіть найміцніший, метал може не витримати.
Не забувайте про це, будьте з Україною, будьте з нашими людьми, а отже, будьте з гідністю та свободою!
Дорогі українці!
Згадайте той перший день війни. Більшість із нас зробила вибір. Вибір на користь України. Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Темно, гучно, важко, боляче, багатьом – страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі, повні готовності боротися за своє. Це і є гідність. Це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії, – бачити єдність українців.
Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім.
І зараз єдність також потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир.
Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України.
Я пам’ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише "в. о. Президента України".
Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами "дамой, в радную гавань".
Я не зрадив Україну тоді, я точно відчував за своїми плечами підтримку кожного. Кожного з вас. Кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, усього нашого народу.
Ми не зрадили Україну тоді, ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що в цей справді один із найважчих моментів нашої історії я не один. Що українці вірять у свою державу, що ми єдині. І в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів із партнерами мені буде набагато, набагато легше добиватися гідного миру для нас і переконувати їх, на сто відсотків знаючи: за мною – народ України. Мільйони наших людей, які мають гідність, які борються за свободу і які заслужили на мир.
Всі наші загиблі герої, які віддали за Україну життя, які зараз на небі й заслужили побачити звідти, що їхні діти та онуки будуть жити в гідному мирі. І цей мир буде. Достойний, дієвий, довготриваючий.
Дорогі українці!
Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події.
Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив. І який розуміє, що в цей час буде багато тиску – тиску політичного, інформаційного, різного. Щоб послабити нас. Щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби в нас нічого не вийшло.
Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І в нас вийде. Бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають. Не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди. Ми недаремно відзначаємо на рівні державного свята День Гідності та Свободи. Це каже про те, ким ми є. Які наші цінності.
Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині країни заради нашого миру. Заради нашої гідності.
Заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною – наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди. Гідні. Вільні. Єдині.
З Днем Гідності та Свободи! Слава Україні!" - сказав Зеленський.
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а насправді цьому чмошнику глибоко начхати і на Україну і на народ,,,
Друге: якщо ваш "партнер" за вашою спиною домовився з вашим ворогом, якщо ваш "партнер" весь час рятує вашого ворога, а натомість вам - викручує руки, то чи він партнер вам, чи радше - вашому ворогові?
Наразі, Ключовий партнер України - Європа. По факту.
То ж, не треба брехати.
Подібний "договір" - це не втрата гідності, і не "втрата партнера". - Це повна втрата України.
Бо, поки Україна борониться - вона має підтримку союзників, а росія - має санкції. Щойно ж Україна перестане боротися - вона втратить значну частину підтримки, а росію - випустять з під значної частини санкцій. Україна залишиться поруйнованою, з "Зе-шоблом" (яке узурпувало всю владу), та яке вже офіційно буде захищати та насаджувати в Україні "русскиймир", та купою людей, які почнуть звідси виїжджати.
росія ж - буде швидко та спокійно нарощувати свою армію та військові спроможності, в т.ч. - за рахунок захоплених в Україні людей, промисловості, ресурсів і т.д., та закріплюватися на нових плацдармах, готуючи нову атаку на Україну.
То ж, це не план миру - це план швидкого і остаточного знищення України.
Саме в той час, коли такою великою ціною Україна вистояла ці чотири роки війни та виснажила росію.
То ж, це не план миру - Це зрада.
В цих пунктах, не вистачає хіба що вимоги підняти російський "триколор" над Верховною Радою (А роль Януковича, схоже, вже не криючись, буде виконувати Зеленський).
По факту, Трамп наполягає віддати всю Україну - росії. Після його "підписання", подібного "плану" - одразу ж розпочнеться проросійській шабаш та Україна зануриться в хаос з непередбачуваними наслідками.
Чим одразу ж скористається росія.
Українці будуть протестувати, а Штати? - Допомогати росії вводити війська та підспудно - душити Майдан?
Байдуже - після падіння України, політичного та/чи військового - росія розпочинає війну в Європі. росія прямо артикулювала це, давно, ще з 2007 року (промова путіна в Мюнхені), артикулювала не один раз.
Європа ж до війни не готова. Східна, Центральна, Південна Європа - абсолютно беззахисні. Доходить до того, що транспортна європейська інфраструктура просто не пристосована до значного швидкого перекидання військ - від слова взагалі. Вони не здатні швидко перекидати війська для захисту східних рубежів ЄС (наразі цей захист забезпечує саме Україна).
Штати ж свою присутність в Європі скорочують.
То ж, в них повна неузгодженість, неспроможносність та неготовність.
Крім того, в багатьох країнах Європи, росія через численні маніпуляції та корупцію, вже встановлює проросійські режими. Що підриває єдність Європи зсередини.
Щойно ж оголосять про так званий "мир" - проросійські сили будуть активізовані в Європі на повну потугу - аби остаточно поховати будь-які європейські ініціативи з протидії подальшій російській агресії.
Це план, за яким українці мають бути знищені у подальшій великій війні росії проти Європи - війні на європейському континенті, де українці будуть піддані системному, всеосяжному геноциду з боку росії, а Європа опиниться у великій війні та окупації.
У Європи на даний час немає ані достатніх сил, ані часу, ані ресурсів протистояти цьому.
В минулу, Другу світову війну, Європу, по суті, врятувала Німеччина, яка, під проводом націонал-соціалістів, перед тим, захопила пів-Європи та яка завдала по росіянам удару на випередження та зв'язала росію на фронті, перемоловши, по суті, десятки мільйонів радянських солдат великої радянської окупаційної армії. Щоправда, ціна цього - була просто страшною. І навіть так - радянська росія (під "вивіскою" "срср") на цілих півстоліття взяла під контроль Східну та Центральну Європу (за безпосередньої допомоги Штатів).
А сама Європа на багато десятиліть занурилася в післявоєнні бідність та злидні (та ще довше - виплачували борги США за допомогу у війні та післявоєнній відбудові).
Зараз же, у Європи немає потужної мілітаризованої націонал-соціалістичної Німеччини (як за часів Другої світової війни), а націонал-соціалістами лякають дітей (а мали б, найперше, лякати росією та ліваками-комуністами, по факту). Ба більше, самі європейці, видресирувані політиками-ліваками так, що будь-які ідеї національної гідності, національного самозбереження або ж маскулинності чи здорового мілітаризму - сприймають так, ніби їм пропонують "їсти немовлят на сніданок".
По факту, Європа беззахисна перед черговою російською інтервенцією.
Якщо ж, росія візьме під контроль Україну, і погонить проти Європи воювати українців - це буде колапс Європи (цілком ймовірно, що проти Європи, росія залучити також й білоруські, й китайсько-корейські війська - та ж таки логістика та інженерна підтримка, цілком ймовірно, будуть повністю китайські).
Але росія буде так само гнати на убій, "на м'ясо" - тортурами, заручниками та шантажем - вже поляків - воювати проти німців, буде гнати німців - воювати проти французів, британців та іспанців.
Це не закінчиться для європейців простою зміною прапору чи адміністрації.
Чи, може, хтось надіється, що Європі допоможуть Штати?
Серйозно?
Щойно росія підпалить Європу, Китай завдасть удару по Тайваню та Японії (можливо, і по базах самих США в Тихоокеанському регіоні так само), а Іраном буде завдано чергових масованих ударів по Ізраїлю. А КНДР вчинить напад на Корею.
То ж, кого швидше будуть рятувати США?
І чи вистачить їх, за нинішніх умов, за наявності купи внутрішніх проблем, внутрішнього розколу в самих США, вести бойові дії одночасно на кількох театрах бойових дій?
Навряд.
1. Фреймінг «Хибної дихотомії» (False Dilemma)
2. Емоційний якір «24 лютого» (Rally Round the Flag)
3. Технологія «Деперсоналізація критики» (Anti-politics)
4. Архетип «Втомлений, але незламний Герой» та зміна тональності
5. Легітимація через присягу (Self-referencing)
6. Превентивне виправдання (Exculpation)
1. Техніка «Пейсинг» (Pacing) або «Приєднання»
2. Створення «Подвійної зв'язки» (****** Bind)
3. Регресивний гіпноз (Somatic Regression)
Ціль: "Перезаписати" поточний стан (розчарування, критика, апатія 2025 року) станом 2022 року (адреналін, єдність). Він намагається "хакнути" колективну пам'ять, щоб вимкнути раціо і увімкнути інстинкти виживання.
4. Валідація втоми та дозвіл на слабкість (Reassurance)
5. Прямі сугестивні команди (Embedded Commands)
6. Дисоціація від проблеми (Externalization)
Від рейтингу 80 - 98% вчора, до зашморгу на шиї завтра - лічені дні.
І взагалі, схоже у нас країна дебілів, судячи з тих кого ми чи то вибирали, чи то пролізли до влади - вміють і знають тільки як красти, підставляти і дурити. Історію не вчили, бо в карти грали в школі за шкільним туалетом.
"Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну і ганьбу" Вінстон Черчилль ©️
У нашому випадку це буте "Важка зима чи важка зима з втратою гідності, або ще гірше - Важка зима чи важка зима в таборі в далекому Сибіру!
Украина проигрывает вону потому, что не хватает личного состава, солдат!
И если от Украины останется кусок - это лучше, чем она будет стёрта под ноль!