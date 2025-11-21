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Новини Мирний план США
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У Трампа хочуть, щоб Україна та РФ узгодили "мирний план" до кінця 2025 року, - CNN

Мирний план: США хочуть узгодження до кінця року

В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна та Росія узгодили деталі "мирного плану" до кінця року.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Джерела видання зазначають, що відновлення переговорів щодо війни в Україні стало пріоритетом для Трампа протягом останніх тижнів - невдовзі після того, як США допомогли у досягненні припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп хоче пришвидшити терміни завершення війни в Україні, сподіваючись завершити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.

Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація президента США хоче, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.

Читайте: Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США, - речниця ЄК

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph

Автор: 

росія (70300) США (26685) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+15
Його нічого не цікавить, крім як своє самолюбство потішити. Навіть гроші. Бездоганна цяцька в руках русні, крути як хочеш.
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21.11.2025 16:23 Відповісти
+11
Мля а я хочу щоб рудий , пуйло та ще декілька "персон" здохли в корчах від раку також до Нового року, що будемо робити😣👀
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21.11.2025 16:30 Відповісти
+6
У Трампа хочуть аж регочуть, щоб Україна підписала капітуляцію і рудий орангутанг спокійно поїхав у Маро лаго на Різдво, а потім новорічні канікули і ніхто про Україну вже не згадає.
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21.11.2025 16:30 Відповісти
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Його нічого не цікавить, крім як своє самолюбство потішити. Навіть гроші. Бездоганна цяцька в руках русні, крути як хочеш.
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21.11.2025 16:23 Відповісти
День Подяки переноситься на два-три тижні ?

Ок!
донт воррі...

.
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21.11.2025 16:28 Відповісти
😁
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21.11.2025 16:29 Відповісти
трамп таку хрєнь впарив, що навіть саме буйло мовчить.
а що ви хочете ?
щоб буйло іменувалось:

"Царь московський, арендатор чверть-донецький..." ?

.
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21.11.2025 16:30 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-21/ukraine-and-european-allies-reject-key-parts-of-us-russian-plan?srnd=homepage-europe Ukraine, European Allies Reject Key Parts of US-Russia Plan

(джерело: Bloomberg)
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21.11.2025 16:24 Відповісти
так до Дня Подяки чи до кінця
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21.11.2025 16:25 Відповісти
до кінця !
буйла та його рудого сосуна трампа

.
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21.11.2025 16:32 Відповісти
Саме так! Але за рахунок України...
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21.11.2025 16:25 Відповісти
У Трампа хочуть аж регочуть, щоб Україна підписала капітуляцію і рудий орангутанг спокійно поїхав у Маро лаго на Різдво, а потім новорічні канікули і ніхто про Україну вже не згадає.
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21.11.2025 16:30 Відповісти
Мля а я хочу щоб рудий , пуйло та ще декілька "персон" здохли в корчах від раку також до Нового року, що будемо робити😣👀
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21.11.2025 16:30 Відповісти
Ху-ху не хо-хо ? Такі посередники нам не потрібні.
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21.11.2025 16:31 Відповісти
коханці все зроблять за наказом *****

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21.11.2025 16:31 Відповісти
Не у білому домі в рудий паяц хоче. Бо він вже стільки воєн закінчив що навіть неможливо запам'ятати. Доні ти нікчема та позорисько колись великої Америки.
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21.11.2025 16:31 Відповісти
Як можна узгодити маячню, запропоновану сторонам з абсолютно протилежними цілями ? Нас безапеляційно прагнуть вбити, а ми беззастережно жадаємо вижити. Цю проблему може вирішити тільки дуєль, під час якої Україна повинна мати срібну кулю у вигляді далекобійних Томагоків в необмеженій кількості.
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21.11.2025 16:32 Відповісти
вместо томагавков естл потужные фламинги, то есть их нет... Так что плясать будем как скажут! Скажи спасибо прошлым ************, особенно последнему который закрыл ракетные программы
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21.11.2025 16:41 Відповісти
Нехай йому подякують 73% виборців, які проголосували у капітулянтському дурмані. Але наразі іншого президента не маємо. Мусимо воювати під проводом цього, залучаючи журналістський і громадський контроль.
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21.11.2025 16:49 Відповісти
Плювати що у трампа хочуть. Просто плювати. Трамп смоктав у клінтона. Цим все сказано.
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21.11.2025 16:32 Відповісти
добре , плювати на трампа . тоді розкажіть яким чином , ким і чим , воювати далі?
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21.11.2025 16:39 Відповісти
Це називається Сили Оборони України, дюндель. В них входять Збройні Сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Національна поліція
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21.11.2025 16:46 Відповісти
Без західної допомоги вони нічого не нпвоюють.
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21.11.2025 17:12 Відповісти
Розкажіть тоді, як нам краще капітулювати? Раком? Боком? З прискоком?
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21.11.2025 16:51 Відповісти
Славік... йди на х#й. Просто.
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21.11.2025 18:02 Відповісти
створюєш ядерну і хімічну зброю, воюєш далі - але з публічним оголошенням, що у випадку прориву фронту, все це впаде на європейську частину рашки
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21.11.2025 17:12 Відповісти
Трампу пофіг на яких умов буде погоджено "мирний план".
Головне щоб було, а як, і що буде далі. Йому неважливо.
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21.11.2025 16:32 Відповісти
Вот такой ужас творится, когда люмпеновская прослойка выбирает монстра, несмотря на уголовную судимость, педофилию, открытую любовь к Рашке, связи с итальянской мафией, в обмен на обещание, что галлон бензина будет дешевле. А кто-то верил, что только в Украине люди могут выбрать орангутанга за гречку
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21.11.2025 16:34 Відповісти
Зеля орангутанг ? Скоріше мартишка, в кращому випадку макака
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21.11.2025 20:30 Відповісти
Мирний план "узгоджується" у ці хвилини у Покровську, Куп'янську, біля Костянтинівки та у степах Запоріжжя.
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21.11.2025 16:37 Відповісти
Замиритися не можно воювати.
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21.11.2025 16:38 Відповісти
America Was Great Once...
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21.11.2025 16:47 Відповісти
пам'ятає було: у зєлєнского
тепер всі утюги виють: у трампа
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21.11.2025 16:54 Відповісти
А я хочу шоб ти здох руда паскудо.
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21.11.2025 16:54 Відповісти
А що американці нам можуть дати? Джевеліни всраті котрі втратили актуальність давно, чи Хаймарси і Екскалібури котрі заглушені 3 роки, попадають раз на рік.

США толком нічого не виробляє, 80% втрат противнику наноситься українськими дронами.
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21.11.2025 17:28 Відповісти
ТРЕБА зробити УСЕ, щоб день подяку у безмізглого тампона та його общипаних півнів-traitoriv у білому домі проходив до кінця 2025 року з ялинкою, під похоронний марш...!!!
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21.11.2025 17:57 Відповісти
Трампона на КОЛ!
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22.11.2025 00:11 Відповісти
 
 