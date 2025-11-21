У Трампа хочуть, щоб Україна та РФ узгодили "мирний план" до кінця 2025 року, - CNN

В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна та Росія узгодили деталі "мирного плану" до кінця року.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Джерела видання зазначають, що відновлення переговорів щодо війни в Україні стало пріоритетом для Трампа протягом останніх тижнів - невдовзі після того, як США допомогли у досягненні припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп хоче пришвидшити терміни завершення війни в Україні, сподіваючись завершити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.

Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація президента США хоче, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.

Читайте: Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США, - речниця ЄК

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США міг бути спочатку написаний російською, - The Guardian

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph