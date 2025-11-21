У Трампа хочуть, щоб Україна та РФ узгодили "мирний план" до кінця 2025 року, - CNN
В адміністрації президента США хочуть, щоб Україна та Росія узгодили деталі "мирного плану" до кінця року.
Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.
Джерела видання зазначають, що відновлення переговорів щодо війни в Україні стало пріоритетом для Трампа протягом останніх тижнів - невдовзі після того, як США допомогли у досягненні припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.
Співрозмовники CNN стверджують, що Трамп хоче пришвидшити терміни завершення війни в Україні, сподіваючись завершити конфлікт, який, як він колись публічно заявив, буде легко вирішити.
Деякі американські чиновники заявили, що адміністрація президента США хоче, щоб Росія та Україна домовилися про угоду до кінця року.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ок!
донт воррі...
.
а що ви хочете ?
щоб буйло іменувалось:
"Царь московський, арендатор чверть-донецький..." ?
.
(джерело: Bloomberg)
буйла та його рудого сосуна трампа
.
Головне щоб було, а як, і що буде далі. Йому неважливо.
тепер всі утюги виють: у трампа
США толком нічого не виробляє, 80% втрат противнику наноситься українськими дронами.