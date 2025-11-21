Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США, - речниця ЄК

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчим часом подзвонить Володимиру Зеленському, щоб обговорити "мирний план", запропонований США.

Про це заявила заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Учора цей мирний план… із 28 пунктів був оприлюднений. Президентка оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", - сказала вона.

Речниця заявила, що ЄК офіційно не отримувала текст "мирного плану".

Також читайте: Єврокомісія про альтернативний "мирний план" ЄС щодо України: "Ми не в курсі"

"Президентка фон дер Ляєн особисто дуже активно співпрацювала з президентом Зеленським та коаліцією охочих заради справедливого, заради тривалого миру в Україні. Це безперервний процес", - додала Піньо.

Вона наголосила, що будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України.

Читайте: Зеленський обговорив "мирний план" із Сибігою: Працюємо над пунктами, які можуть змінити багато

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters