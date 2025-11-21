Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США, - речниця ЄК
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчим часом подзвонить Володимиру Зеленському, щоб обговорити "мирний план", запропонований США.
Про це заявила заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Учора цей мирний план… із 28 пунктів був оприлюднений. Президентка оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", - сказала вона.
Речниця заявила, що ЄК офіційно не отримувала текст "мирного плану".
"Президентка фон дер Ляєн особисто дуже активно співпрацювала з президентом Зеленським та коаліцією охочих заради справедливого, заради тривалого миру в Україні. Це безперервний процес", - додала Піньо.
Вона наголосила, що будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
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Галю, Урсула, я сам у шоці !"
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Пройде зима
Настане літо
Спасібо ЗЄлічке за ето !
чєловєчіще сонце ворочає, аби в людей світло з'явилось... в кінці тунелю
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Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький в ОПі на руїнах…
Візьмуть на себе весь тягар.
Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!
Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе далі нас від бріду
Та добере, що не добрав!!!
А хто полвізе на військових,
Що Зеля в ОПу заведе?
Перекладе вину на нових,
До краху Неньку він веде.
21.11.2025
Анатолій Березенський
а ще батьки і дружини загиблих Воїнів - їм втрачати немає чого
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