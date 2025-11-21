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Новини Мирний план США
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Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США, - речниця ЄК

Фон дер Ляєн обговорить із Зеленським мирний план США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн найближчим часом подзвонить Володимиру Зеленському, щоб обговорити "мирний план", запропонований США.

Про це заявила заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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"Учора цей мирний план… із 28 пунктів був оприлюднений. Президентка оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", - сказала вона.

Речниця заявила, що ЄК офіційно не отримувала текст "мирного плану".

Також читайте: Єврокомісія про альтернативний "мирний план" ЄС щодо України: "Ми не в курсі"

"Президентка фон дер Ляєн особисто дуже активно співпрацювала з президентом Зеленським та коаліцією охочих заради справедливого, заради тривалого миру в Україні. Це безперервний процес", - додала Піньо.

Вона наголосила, що будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України.

Читайте: Зеленський обговорив "мирний план" із Сибігою: Працюємо над пунктами, які можуть змінити багато

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters

Автор: 

Єврокомісія (2447) Зеленський Володимир (27923) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Топ коментарі
+4
ЗЕ просрочений,зрадник,який передав правління державою другій особі!По суті він ніхто.
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21.11.2025 16:08 Відповісти
+3
Капітуляцію не обговорюють. Просто сраку підтирають.
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21.11.2025 16:11 Відповісти
+2
"Мирний план США" це капітуляція України сьогодні, ще більш руйнівна війна завтра, а все це для того щоб Трампу "дали" Нобелівську премію миру і потішили его старого маразматика.
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21.11.2025 16:09 Відповісти
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ЗЕ просрочений,зрадник,який передав правління державою другій особі!По суті він ніхто.
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21.11.2025 16:08 Відповісти
"Мирний план США" це капітуляція України сьогодні, ще більш руйнівна війна завтра, а все це для того щоб Трампу "дали" Нобелівську премію миру і потішили его старого маразматика.
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21.11.2025 16:09 Відповісти
Навіщо обговорювати те, на що не погоджується кацапстан ??? Треба кацапам зробити таку пропозицію, від якої вони просто не зможуть відмовитися. В усі часи така пропозиція називалася - загроза смерті. Зброя, зброя і ще раз зброя для України. А пропозицію путлєру ми особисто надішлемо Тамагоками.
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21.11.2025 16:10 Відповісти
про що мова?

"Галю, Урсула, я сам у шоці !"

.
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21.11.2025 16:23 Відповісти
краще одразу дзвонити дЄрмаку, щоб потім трубку не передавати!!!
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21.11.2025 16:11 Відповісти
Капітуляцію не обговорюють. Просто сраку підтирають.
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21.11.2025 16:11 Відповісти
Трамп наверно думает что у нас дела совсем плохие, что такое вообще мог предложить
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21.11.2025 16:14 Відповісти
хтось йому у вуха хорошо насрав, як путлєру перед 24.02.2022
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21.11.2025 16:18 Відповісти
Гамлєт. Як *********** істерика у ЗМІ. Чи може прищепитись? Вколотись чи не не вколотись? ******** ці питання зайобують.
https://www.facebook.com/poderviansky/posts/%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%94%D1%82%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%8C/2261830193963582/ Facebook · Лесь Подерв'янський

.
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21.11.2025 16:26 Відповісти
Все нормально у нас.Молодь покидає країну.Корупція,брехня 24/7,ВПК в жопі і надія на якесь чудо
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21.11.2025 16:19 Відповісти
і світла немає
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21.11.2025 16:35 Відповісти
та скільки тієї зими ?

Пройде зима
Настане літо
Спасібо ЗЄлічке за ето !

чєловєчіще сонце ворочає, аби в людей світло з'явилось... в кінці тунелю

.
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21.11.2025 16:40 Відповісти
ЩО БУДЕ ДАЛІ В УКРАЇНІ?
Що буде далі в Україні?
Зелю прикриють «птах» Мадяр,
Білецький в ОПі на руїнах…
Візьмуть на себе весь тягар.

Тягар, що готував Гундосік
Партнери Міндіч та Шефір.
Наріду збацають відосік,
Брехню запустять у ефір!!!

Засуне в рот цьому наріду,
Все те, чим на роялі грав.
Поведе далі нас від бріду
Та добере, що не добрав!!!

А хто полвізе на військових,
Що Зеля в ОПу заведе?
Перекладе вину на нових,
До краху Неньку він веде.
21.11.2025
Анатолій Березенський
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21.11.2025 16:21 Відповісти
на військових в ОПі полізуть військові з фронта та ветерани.
а ще батьки і дружини загиблих Воїнів - їм втрачати немає чого

.
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21.11.2025 16:45 Відповісти
Погоджуюся, але в ОПі розраховують, що куплені ними військові, які стали медійними героями захистять їх від зрадженого народу.
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21.11.2025 20:50 Відповісти
Україна та європейські партнери відкинули ключові пункти ********** вітькоффа (с) Bloomberg
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21.11.2025 16:22 Відповісти
Позвони мне позвони, позвони мне Фон дер Ляйен...
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21.11.2025 16:33 Відповісти
 
 