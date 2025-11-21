США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters
США пригрозили призупинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї України, якщо та не погодиться на рамки мирної угоди щодо врегулювання війни.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Анонімні джерела видання заявили, що Київ перебуває під сильнішим тиском з боку Вашингтона, ніж раніше. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга (27 листопада).
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Бо тому шефу не йметься.
Треба зупинятись, вибори, укріплювати ЗСУ, клепати ракети та дрони.
З зеленським країні кінець, хоча воно вже відповіло.
Нагадую усім зебілам, по мінським ми також багато чого мали робити) але хрін робили.