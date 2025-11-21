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Новини Мирний план США
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США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters

Мирний план Трампа: США погрожують зупинит поставки зброї Україні

США пригрозили призупинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї України, якщо та не погодиться на рамки мирної угоди щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Анонімні джерела видання заявили, що Київ перебуває під сильнішим тиском з боку Вашингтона, ніж раніше. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга (27 листопада).

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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США (26673) погрози (531)
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Топ коментарі
+69
Та щоб ти подавилось від путінського х*я, рижа мавпо
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21.11.2025 15:08 Відповісти
+40
Воно файлами епштейна подавиться 🎱
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21.11.2025 15:16 Відповісти
+37
А, почалося нарешті? Тобто жертві агресії руки викручуємо? Ну тоді ми можемо спокійно вийти з угод про рідкоземельні метали. Навіщо вона нам тоді?
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21.11.2025 15:13 Відповісти
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Якщо США удавлять Україну - наступними будуть вони самі. Ще й Європу потягнуть за собою.
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21.11.2025 16:03 Відповісти
Ну якщо встигнете до 27 узгодити із своім вітьковим викреслення з "неостаточноі версії" маячні про мову, численність арміі, виведення військ, заборони на вступ в НАТО, то може Україна і підпише. Але треба ворушитись, з цією маячнею ніхто нічого не підписуватиме.
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21.11.2025 16:04 Відповісти
Та йдіть на ***.
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21.11.2025 16:08 Відповісти
Если рыжий павиан так настойчиво и с угрозами пытается помочь своей любимой крысе, то это означает только одно, у крысы дела совсем плохи. Слава Украине, Слава защитникам отечества!
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21.11.2025 16:13 Відповісти
Та пішли вони нахєр, хай ми краще загинемо, але і їм усім буде ...зда.
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21.11.2025 16:11 Відповісти
Давай вже рудий опецьок уводь санкції і не забудь добавити, що за наказом хла...)
Бо тому шефу не йметься.
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21.11.2025 16:19 Відповісти
Ви з цим ******** дмітрієвим нарішали - ви і підписуйте.
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21.11.2025 16:35 Відповісти
Не обязательно быть незламным чтобы понять что план х.йня.
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21.11.2025 16:48 Відповісти
Цей шантаж від трампа , ідентичний шантажу пуйла .
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21.11.2025 16:43 Відповісти
Якесь дежа-вю: пів року тому на них переписали всі корисні копалини, а тут янкі знову зарядили ту ж платівку "капітулюйте і зрікайтесь територій, дедлайн до Дня подяки... і можете не дякувати". Коротше натяк тепер переписати на них гори, чорноземи, річки і повітря.
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21.11.2025 16:45 Відповісти
Не дасть зброї сьогодні - завтра будуть війська у Європу відправляти
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21.11.2025 16:49 Відповісти
не будут. (точнее - не станут).
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21.11.2025 17:46 Відповісти
Краснов , диму без вогню не буває
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21.11.2025 16:49 Відповісти
Ось й розкрився Трамп - агент кремля. Ще є сумніви на чийому він боці ?
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21.11.2025 16:58 Відповісти
РУДА ХВОРА ПОТВОРА
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21.11.2025 17:02 Відповісти
Трамп - *****, просто обставини змушують його іноді діяти проти своєї волі, на користь України.
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21.11.2025 17:07 Відповісти
Україна, на таку відповідь, має збирати у 5 разів більше своєї зброї, а також перестати допомагати сша збирати безпілотники Українського виробництва.
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21.11.2025 17:11 Відповісти
Це було вже. Так втратили Курщину. Трамп робить вигляд, що не пам'ятає цього.
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21.11.2025 17:11 Відповісти
Чомусь всі мовчать про шокуючий останній пункт. Згідно цього пункту має бути повна амністія росії і ми немаємо право висувати претензії росії за всі її злочини.
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21.11.2025 17:19 Відповісти
Там ще пункту немає про репарації на користь росії
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21.11.2025 17:50 Відповісти
Все правильно, допомагати папуасам, які обкрадають і себе і союзників ніхто не буде.
Треба зупинятись, вибори, укріплювати ЗСУ, клепати ракети та дрони.
З зеленським країні кінець, хоча воно вже відповіло.

Нагадую усім зебілам, по мінським ми також багато чого мали робити) але хрін робили.
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21.11.2025 17:36 Відповісти
які розвідданні та зброя після "підписання цеї х..ні"? Бойові дії, наче, мають скінчитися (згідно угоди), чи ні? Якщо ні... так чому ми повинні покращити каца.м тактичне положення? Щось не складається... хоча обміняти кусок Дон обл на 20000 далекобійних ракет, я вважаю, що можно. Кац..пт все одно попруть далі за рік-два, от ми їх тими ракетами і зах..рим!
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21.11.2025 17:46 Відповісти
...дик, там же записано, що далекобійні зась
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21.11.2025 18:53 Відповісти
Плівки Епштейна на підході, тому рудий й лютує
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21.11.2025 17:48 Відповісти
кажется пора и двойным гражданам сша крутить гайки. а еще даже закон не заработал.
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21.11.2025 17:50 Відповісти
Насправді Трампуся забиває цвяхи в домовину Гамерики як світової наддержави №1. Надалі ту Гамерику всі посилатимуть.
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21.11.2025 18:15 Відповісти
"президент США, cтарий п#дофіл Трап -Краснов захотів Нобелівську премію миру",- Звучить як новини з Пекла, ніби весь цей світ перемістився в Пекло.
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21.11.2025 18:32 Відповісти
"Єслі друг оказался вдруг". Значить,в шию його жени,нах...я нам такі другани..
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21.11.2025 18:45 Відповісти
Та вже такі "ультіматуми" були на початку року. Цей покидьок не відмовиться від нобелівки за будь-яку ціну - вікно з кандидатами закривається до лютого.
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21.11.2025 19:50 Відповісти
Давити на жертву агресії це порушення прав людини, злочин.
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21.11.2025 22:32 Відповісти
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