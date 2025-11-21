РУС
10 020 116

США угрожают остановить поставки оружия, если Украина не подпишет "мирный план" до 27 ноября, - Reuters

Мирный план Трампа: США угрожают остановить поставки оружия Украине

США пригрозили приостановить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, если та не согласится на рамки мирного соглашения по урегулированию войны.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.



Анонимные источники издания заявили, что Киев находится под более сильным давлением со стороны Вашингтона, чем раньше. США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга (27 ноября).

Нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений, - Мерц, Макрон и Стармер после разговора с Зеленским

Что предшествовало?

Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Украине лучше договариваться с РФ сейчас, чем позже, - Песков. ВИДЕО

Автор: 

Топ комментарии
+60
Та щоб ти подавилось від путінського х*я, рижа мавпо
21.11.2025 15:08 Ответить
21.11.2025 15:08 Ответить
+33
Воно файлами епштейна подавиться 🎱
21.11.2025 15:16 Ответить
21.11.2025 15:16 Ответить
+30
А, почалося нарешті? Тобто жертві агресії руки викручуємо? Ну тоді ми можемо спокійно вийти з угод про рідкоземельні метали. Навіщо вона нам тоді?
21.11.2025 15:13 Ответить
21.11.2025 15:13 Ответить
Если рыжий павиан так настойчиво и с угрозами пытается помочь своей любимой крысе, то это означает только одно, у крысы дела совсем плохи. Слава Украине, Слава защитникам отечества!
21.11.2025 16:13 Ответить
21.11.2025 16:13 Ответить
Та пішли вони нахєр, хай ми краще загинемо, але і їм усім буде ...зда.
21.11.2025 16:11 Ответить
21.11.2025 16:11 Ответить
Давай вже рудий опецьок уводь санкції і не забудь добавити, що за наказом хла...)
Бо тому шефу не йметься.
21.11.2025 16:19 Ответить
21.11.2025 16:19 Ответить
Ви з цим ******** дмітрієвим нарішали - ви і підписуйте.
21.11.2025 16:35 Ответить
21.11.2025 16:35 Ответить
Суцільні потужні та незламні в коментах. Даєш кордони 91 та каву в Криму! Але чужими життями. Ну-ну. Побєдобєсний угар, як у вашого зеленого преза
-
21.11.2025 16:40 Ответить
21.11.2025 16:40 Ответить
Не обязательно быть незламным чтобы понять что план х.йня.
21.11.2025 16:48 Ответить
21.11.2025 16:48 Ответить
Цей шантаж від трампа , ідентичний шантажу пуйла .
показать весь комментарий
21.11.2025 16:43 Ответить
Якесь дежа-вю: пів року тому на них переписали всі корисні копалини, а тут янкі знову зарядили ту ж платівку "капітулюйте і зрікайтесь територій, дедлайн до Дня подяки... і можете не дякувати". Коротше натяк тепер переписати на них гори, чорноземи, річки і повітря.
21.11.2025 16:45 Ответить
21.11.2025 16:45 Ответить
Не дасть зброї сьогодні - завтра будуть війська у Європу відправляти
21.11.2025 16:49 Ответить
21.11.2025 16:49 Ответить
Краснов , диму без вогню не буває
21.11.2025 16:49 Ответить
21.11.2025 16:49 Ответить
Ось й розкрився Трамп - агент кремля. Ще є сумніви на чийому він боці ?
21.11.2025 16:58 Ответить
21.11.2025 16:58 Ответить
РУДА ХВОРА ПОТВОРА
21.11.2025 17:02 Ответить
21.11.2025 17:02 Ответить
Трамп - *****, просто обставини змушують його іноді діяти проти своєї волі, на користь України.
21.11.2025 17:07 Ответить
21.11.2025 17:07 Ответить
Україна, на таку відповідь, має збирати у 5 разів більше своєї зброї, а також перестати допомагати сша збирати безпілотники Українського виробництва.
21.11.2025 17:11 Ответить
21.11.2025 17:11 Ответить
Це було вже. Так втратили Курщину. Трамп робить вигляд, що не пам'ятає цього.
21.11.2025 17:11 Ответить
21.11.2025 17:11 Ответить
Чомусь всі мовчать про шокуючий останній пункт. Згідно цього пункту має бути повна амністія росії і ми немаємо право висувати претензії росії за всі її злочини.
21.11.2025 17:19 Ответить
21.11.2025 17:19 Ответить
