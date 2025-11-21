США угрожают остановить поставки оружия, если Украина не подпишет "мирный план" до 27 ноября, - Reuters

США пригрозили приостановить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, если та не согласится на рамки мирного соглашения по урегулированию войны.

Об этом сообщает Reuters

Анонимные источники издания заявили, что Киев находится под более сильным давлением со стороны Вашингтона, чем раньше. США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга (27 ноября).

Что предшествовало?

Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.

СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.

Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.

Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

