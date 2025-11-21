Зеленський обговорив "мирний план" із Сибігою: Працюємо над пунктами, які можуть змінити багато

Володимир Зеленський провів нараду із главою МЗС Андрієм Сибігою та дипломатичною командою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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