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Новини Мирний план США
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Зеленський обговорив "мирний план" із Сибігою: Працюємо над пунктами, які можуть змінити багато

Мирний план: Зеленський провів нараду із Сибігою

Володимир Зеленський провів нараду із главою МЗС Андрієм Сибігою та дипломатичною командою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях відносин з партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть змінити багато. Важливо, щоб результатом став достойний мир. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Мирний план: Зеленський провів нараду із Сибігою

Читайте: Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном, Стармером і Мерцом "мирний план" США: Працюємо над документом

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Сибіга Андрій (987)
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Топ коментарі
+7
Уряд корупціонерів зеленського-єрмака, має бути весь перезавантажений!! Це Конституційна криза на тлі МАСШТАБНОЇ корупції, за участю цілої групи осіб(ст 28 ККУ, під час війни, в Особливий період) з Урядового кварталу!! До сьогодні так і не притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які охороняли, супроводжували та забезпечували перетин кордону злочинній групі «КабМіндічів»!! Про це, особисто знав і зеленський з єрмаком!! СБУ і ГПУ ДБР…. чомусь чекають на самогубство виконавців??
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21.11.2025 15:43 Відповісти
+5
Потужний працивник
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21.11.2025 15:41 Відповісти
+4
Самий головний пункт - не проводити аудит допомоги, це дійсно може змінити багато, ще років сто в'зяниці.
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21.11.2025 15:50 Відповісти
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Балачки
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21.11.2025 15:36 Відповісти
... із Сибігою, ставлеником дЄрмака?
Може краще одразу із дЄрмаком порадитися?
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21.11.2025 15:38 Відповісти
Потужний працивник
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21.11.2025 15:41 Відповісти
Уряд корупціонерів зеленського-єрмака, має бути весь перезавантажений!! Це Конституційна криза на тлі МАСШТАБНОЇ корупції, за участю цілої групи осіб(ст 28 ККУ, під час війни, в Особливий період) з Урядового кварталу!! До сьогодні так і не притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які охороняли, супроводжували та забезпечували перетин кордону злочинній групі «КабМіндічів»!! Про це, особисто знав і зеленський з єрмаком!! СБУ і ГПУ ДБР…. чомусь чекають на самогубство виконавців??
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21.11.2025 15:43 Відповісти
А з міндічами і цукерманами не обговорював? Можливо вже пора вводити санкції проти Трампа? Що по цьому поводу говорить міндіч?
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21.11.2025 15:45 Відповісти
А у вас с Сибигой шо, есть медицинское образование в области психиатрии чтобы работать с такими планами?
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21.11.2025 15:48 Відповісти
Самий головний пункт - не проводити аудит допомоги, це дійсно може змінити багато, ще років сто в'зяниці.
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21.11.2025 15:50 Відповісти
-"Пропал дом..."
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21.11.2025 16:18 Відповісти
Амністію за все що вкрали "5-6 менеджерів" виторговує.
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21.11.2025 16:40 Відповісти
Над "мирним планом трампа " ? Там працювати нема над чим .
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21.11.2025 16:47 Відповісти
Той "план " в смітник . До речі , там немає повернення всіх українських дітей, всіх полонених , репарації, Криму , кордонів до 1991 року.
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21.11.2025 16:49 Відповісти
Ці всі "плани" - відволікання від плівок Епштейна і їх публікації......і нашім корупціонерам теж гарна нагода .....
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21.11.2025 16:53 Відповісти
Згадав, що існують посади, які мають займатися міжнародними справами замість єрмачні?
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21.11.2025 16:54 Відповісти
А з совістю обговорити не пробували , з українською совістю від народу ?
Особливо по першому пункту ! І те , як він впливає на всі міжнародні домовленності . Далі принцип "доміно" завалить правову основу незалежної держави ...
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21.11.2025 16:56 Відповісти
Іди нюхни доріжку, це вся твоя праця,дебіл. Воно працює. Кому ти це говориш, гнида?
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21.11.2025 18:19 Відповісти
 
 