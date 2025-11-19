Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 25 людей, включно із трьома дітьми, у Тернополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга

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"Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу", - наголосив міністр.

Сибіга також доручив усім посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.

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"Ми також очікуємо, що завтрашнє засідання Постійної ради ОБСЄ чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів Гельсінського заключного акту", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання, присвячене нещодавнім російським обстрілам України та гуманітарній ситуації, спричиненій війною.

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Обстріл 19 листопада