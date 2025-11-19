Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга
Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 25 людей, включно із трьома дітьми, у Тернополі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга
"Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу", - наголосив міністр.
Сибіга також доручив усім посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.
"Ми також очікуємо, що завтрашнє засідання Постійної ради ОБСЄ чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів Гельсінського заключного акту", - додав він.
Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання, присвячене нещодавнім російським обстрілам України та гуманітарній ситуації, спричиненій війною.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих. За останніми даними, відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей. 73 особи, з них 15 дітей, постраждали.
- На Львівщині під ударом об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Під ударом опинилася Івано-Франківська область, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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Ітог Радбезу: Китай-утримався,*********- вето.І все?
ООН це імпотентна організація яка нічого не вирішить.
Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.
Тупішого мзс ще пошукати треба. Країна Мрій, каждий прєзєдєнт тепер
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