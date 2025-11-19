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Новини Засідання Радбезу ООН
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Україна винесе удар РФ по Тернополю на засідання Радбезу ООН, - Сибіга

Тернопіль після обстрілу

Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 25 людей, включно із трьома дітьми, у Тернополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга

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"Ми закликаємо до засудження, справедливості та рішучої відповіді. Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу", - наголосив міністр.

Сибіга також доручив усім посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.

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"Ми також очікуємо, що завтрашнє засідання Постійної ради ОБСЄ чітко і голосно засудить цю нову хвилю російського терору як чергове грубе порушення всіх принципів Гельсінського заключного акту", - додав він.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання, присвячене нещодавнім російським обстрілам України та гуманітарній ситуації, спричиненій війною.

Також дивіться: Дві 9-поверхівки критично пошкоджені у Тернополі, під завалами люди, - Клименко. ФОТОрепортаж

Обстріл 19 листопада

Автор: 

Тернопіль (471) Радбез ООН (914) Сибіга Андрій (987) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+8
Погунділи, погунділи в ООН і по ресторанах імпотентна організація
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19.11.2025 16:30 Відповісти
+6
А може краще адекватну відповідь зробити по центрам прийняття рішень десь у багатоквартирних будинках з путиноїдами у фашистськой рашистської федерації.
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19.11.2025 16:27 Відповісти
+4
Дебіл, на консиліум психіатрів себе винеси.

Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.
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19.11.2025 16:30 Відповісти
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А може краще адекватну відповідь зробити по центрам прийняття рішень десь у багатоквартирних будинках з путиноїдами у фашистськой рашистської федерації.
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19.11.2025 16:27 Відповісти
Дерьмак не дозволяє, як ти думаєш чисто випадково він зі своєю маленькою собачкою вовочкою підірвалися і полетіли в чергове турне в туреччину? А потім ракетний удар.
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19.11.2025 16:31 Відповісти
Кацап, ти попутав сайт.
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19.11.2025 16:39 Відповісти
Радіють та злорадствують вбивству українців тільки кацапи, як ти.
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19.11.2025 16:48 Відповісти
Що винесе удар на Радбез ООН - добре,але які наслідки для ерефії?
Ітог Радбезу: Китай-утримався,*********- вето.І все?
ООН це імпотентна організація яка нічого не вирішить.
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19.11.2025 16:29 Відповісти
Погунділи, погунділи в ООН і по ресторанах імпотентна організація
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19.11.2025 16:30 Відповісти
Тому совбєзу пофіг.
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19.11.2025 16:30 Відповісти
Дебіл, на консиліум психіатрів себе винеси.

Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.
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19.11.2025 16:30 Відповісти
Ну виносте, подивимося які будуть результати....рф каховську дамбу підірвала чим вчинила великий теракт техногенного характеру і жодних санкцій за це немає. Безтолкова організація ООН. Навіть якщо представник рф в ООН застрибне на трибуну зніме штани і насере там купу лайна жодних санкцій це не матиме.
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19.11.2025 16:42 Відповісти
А що з цього приводу скаже секретар РНБО?
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19.11.2025 16:47 Відповісти
Та вже ******* по маскві фламінгами. Ми та весь світ будемо раді, ЄС та США висловлять занепокоєння.
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19.11.2025 16:50 Відповісти
Воно вже обіцяло 20 мільонів дронів !!!
Тупішого мзс ще пошукати треба. Країна Мрій, каждий прєзєдєнт тепер
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19.11.2025 19:21 Відповісти
Зелена кагала замість винести Москву потужно псує повітря.
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19.11.2025 17:11 Відповісти
вбивають людей у їхніх будинках не на території держав, що мають ядерну зброю, то й великої проблеми для світової спільноти нема, хіба привід зайвий раз ********* про те, як усі стурбовані і прагнуть миру, чим і займуться
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19.11.2025 17:18 Відповісти
Речі треба називати своїми іменами це геноцид рашиської орди проти українського народу ,все робится свідомо світ мовчить ,влада погрузла в корупції .Як можна це зупинити лише знищення кривавого терориста путіна і його криваву кліку на це мають працювати ГУР ,СБУ та спец. служби зарубіжних країн.
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19.11.2025 17:24 Відповісти
І організація об'єднаних нікчем в черговий раз висловить свою глибоку стурбованість, і не факт що вся.
...
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19.11.2025 17:58 Відповісти
А ще винесіть геть доб..го коментатора,який розповідав у ефірі,як добре у Тернопільській області,є світло та нема польотів. Чмо!
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19.11.2025 18:09 Відповісти
Та хвате ПИ...ть !! Коли закриєш шухляду вже ...
Кидай інтернет, займайся дипломатією
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19.11.2025 19:19 Відповісти
 
 