Украина вынесет удар РФ по Тернополю на заседание Совбеза ООН, - Сибига
Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на первый план ужасное убийство Россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига
"Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу. Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы вновь призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - подчеркнул министр.
Сибига также поручил всем посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби.
"Мы также ожидаем, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта", - добавил он.
Напомним, в четверг, 20 ноября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, посвященное недавним российским обстрелам Украины и гуманитарной ситуации, вызванной войной.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших. По последним данным, известно о 25 погибших, в том числе трех детях. 73 человека, из них 15 детей, пострадали.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
Ітог Радбезу: Китай-утримався,*********- вето.І все?
ООН це імпотентна організація яка нічого не вирішить.
Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.