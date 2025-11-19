Украина вынесет удар РФ по Тернополю на заседание Совбеза ООН, - Сибига

Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на первый план ужасное убийство Россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига

"Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу. Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы вновь призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - подчеркнул министр.

Сибига также поручил всем посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби.

"Мы также ожидаем, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта", - добавил он.

Напомним, в четверг, 20 ноября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, посвященное недавним российским обстрелам Украины и гуманитарной ситуации, вызванной войной.

Обстрел 19 ноября