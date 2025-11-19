РУС
Украина вынесет удар РФ по Тернополю на заседание Совбеза ООН, - Сибига

Тернополь после обстрела

Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на первый план ужасное убийство Россией по меньшей мере 25 человек, включая 3 детей, в Тернополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига

"Мы призываем к осуждению, справедливости и решительному ответу. Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы вновь призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - подчеркнул министр.

Сибига также поручил всем посольствам приспустить флаги и открыть книги скорби.

"Мы также ожидаем, что завтрашнее заседание Постоянного совета ОБСЕ четко и громко осудит эту новую волну российского террора как очередное грубое нарушение всех принципов Хельсинкского заключительного акта", - добавил он.

Напомним, в четверг, 20 ноября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание, посвященное недавним российским обстрелам Украины и гуманитарной ситуации, вызванной войной.

Обстрел 19 ноября

+5
Погунділи, погунділи в ООН і по ресторанах імпотентна організація
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:30 Ответить
+3
А може краще адекватну відповідь зробити по центрам прийняття рішень десь у багатоквартирних будинках з путиноїдами у фашистськой рашистської федерації.
19.11.2025 16:27 Ответить
19.11.2025 16:27 Ответить
+3
Дебіл, на консиліум психіатрів себе винеси.

Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:27 Ответить
Дерьмак не дозволяє, як ти думаєш чисто випадково він зі своєю маленькою собачкою вовочкою підірвалися і полетіли в чергове турне в туреччину? А потім ракетний удар.
19.11.2025 16:31 Ответить
19.11.2025 16:31 Ответить
Пам'ятаю як Тернополя на майдан звонили . Ну що докечалися свята?
19.11.2025 16:28 Ответить
19.11.2025 16:28 Ответить
Кацап, ти попутав сайт.
19.11.2025 16:39 Ответить
19.11.2025 16:39 Ответить
Чого це?
19.11.2025 16:41 Ответить
19.11.2025 16:41 Ответить
Радіють та злорадствують вбивству українців тільки кацапи, як ти.
19.11.2025 16:48 Ответить
19.11.2025 16:48 Ответить
А ти за кого голосував?
19.11.2025 16:54 Ответить
19.11.2025 16:54 Ответить
Що винесе удар на Радбез ООН - добре,але які наслідки для ерефії?
Ітог Радбезу: Китай-утримався,*********- вето.І все?
ООН це імпотентна організація яка нічого не вирішить.
19.11.2025 16:29 Ответить
19.11.2025 16:29 Ответить
Погунділи, погунділи в ООН і по ресторанах імпотентна організація
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:30 Ответить
Тому совбєзу пофіг.
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:30 Ответить
Дебіл, на консиліум психіатрів себе винеси.

Відповіді повинні бути симетричними. раїся розуміє тільки мову сили.
19.11.2025 16:30 Ответить
19.11.2025 16:30 Ответить
Ну виносте, подивимося які будуть результати....рф каховську дамбу підірвала чим вчинила великий теракт техногенного характеру і жодних санкцій за це немає. Безтолкова організація ООН. Навіть якщо представник рф в ООН застрибне на трибуну зніме штани і насере там купу лайна жодних санкцій це не матиме.
19.11.2025 16:42 Ответить
19.11.2025 16:42 Ответить
А що з цього приводу скаже секретар РНБО?
19.11.2025 16:47 Ответить
19.11.2025 16:47 Ответить
Та вже ******* по маскві фламінгами. Ми та весь світ будемо раді, ЄС та США висловлять занепокоєння.
19.11.2025 16:50 Ответить
19.11.2025 16:50 Ответить
Зелена кагала замість винести Москву потужно псує повітря.
19.11.2025 17:11 Ответить
19.11.2025 17:11 Ответить
вбивають людей у їхніх будинках не на території держав, що мають ядерну зброю, то й великої проблеми для світової спільноти нема, хіба привід зайвий раз ********* про те, як усі стурбовані і прагнуть миру, чим і займуться
19.11.2025 17:18 Ответить
19.11.2025 17:18 Ответить
 
 