Игнат об ударе по дому в Тернополе: Вероятно, прилетела ракета Х-101

Ночью был нанесен комбинированный удар по Украине с использованием различных типов поражения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций в Командовании Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков с МиГ-31К этой ночью не было", - сообщил Игнат.

"Предварительно, в дом в Тернополе прилетела ракета Х-101", - отметил он.

Впрочем, он уточнил, что тип ракеты будет установлен дополнительно.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.
  • Была угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.

Так само, як не збили таку ракету, яка прилетіла в столицю по Охматдиту. Як і ті, що складали під'їзди багатоповерхівок в Києві. Чому тільки про Київ кажу-тому що вважається, що Київ найбільш захищений. Не усе збивалося, тому що дуже багато цілей одночасно. Перевантаження ППО. І взагалі будь-яке ППО не дає 100% результату.
19.11.2025 12:38 Ответить
Обідно за те,чи за життя наших людей буде відповідальність живодьорів з кремлівських боліт від ху...ла і до останнього підара в лампасах.Від ординця шойгу і алкаша мєдвєда з мерином лавровим і такої ж алкашки захарової до останнього пропагандона і до тих хто робить пуски.Це не армія,це уроди без честі і совісті.Горіть всім ***** московським в пеклі,будьте ви всі прокляті до сьомого коліна.
19.11.2025 13:12 Ответить
Та тією павутиною було знищено всіх типів літаків 5 максимум, хоча в кацапів одних ту-95мс півсотні.
19.11.2025 12:20 Ответить
на жаль павутина обнулила тільки третину їх стратегічних гівнольотів!
19.11.2025 12:23 Ответить
Як вже таку крилату ракету можна було не збити? Для чого в нас десятки F-16 і міражів? І навіщо ми просимо у Європи ще сотні літаків якщо рашисти тупо розстріляють їх на землі
19.11.2025 12:19 Ответить
19.11.2025 12:38 Ответить
Так це ж звичайна крилата а не балістична ракета ,для її збиття петріота не потрібно.
19.11.2025 12:47 Ответить
Томагавк-це також крилата, а не балістична ракета.
19.11.2025 13:24 Ответить
А також Нептун, Storm Shadow, Scalp-це також крилаті ракети. У орків немає Петріотів-і що ? Теж не збивають, чудово долітають.
19.11.2025 13:36 Ответить
то чому банкою з огірками не збило, вона з низько летить.
19.11.2025 16:17 Ответить
Раніше якось відбивали сотні ракет. По Київу бувало збивали десяток балістичних ракет за один раз. А зараз всього декілька ракет і ті пропускають. Мені здається що це саботаж або нашого ППО або Заходу який не постачає нам ракет для ППО
19.11.2025 12:50 Ответить
А ти не в курсі, що війна від "раніше" постійно змінюється ? Що орки постійно вдосконалюють свої системи ? Що раніше вони запускали в одному масованому обстрілі тільки ракети (хоча і різних типів), а тепер ще і з сотнями шахедів та гербер ? https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketa-h-101-harakteristiki-chim-zapuskayut-dalnist-i-yak-jih-zbiti-dostupnim-ppo-ukrajini-50522885.html Почитай про Х-101.
19.11.2025 13:31 Ответить
" Вам", це кому? У вас, на вологодчині, ще " патріотів" немає, не підвезли.
20.11.2025 00:43 Ответить
19.11.2025 13:12 Ответить
 
 