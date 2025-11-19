Игнат об ударе по дому в Тернополе: Вероятно, прилетела ракета Х-101
Ночью был нанесен комбинированный удар по Украине с использованием различных типов поражения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций в Командовании Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.
"Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, пущенная с северного направления. Пусков с МиГ-31К этой ночью не было", - сообщил Игнат.
"Предварительно, в дом в Тернополе прилетела ракета Х-101", - отметил он.
Впрочем, он уточнил, что тип ракеты будет установлен дополнительно.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.
- Была угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 10 погибших и 37 раненых.
Сортировать:
