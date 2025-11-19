Две 9-этажки критически повреждены в Тернополе, под завалами люди, - Клименко. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью Россия целенаправленно нанесла удары по жилым домам, образовательным учреждениям и критической инфраструктуре. Сегодня под массированным ударом врага оказались Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время на 9 активных локациях работают около полутысячи спасателей и более сотни единиц техники.

Удар по Тернополю

"Тяжелее всего - в Тернополе. Критическая ситуация: повреждены два жилых 9-этажных дома. В одном - пожар, в другом - разрушения с 3-го по 9-й этаж. По состоянию на 10:00: 10 погибших; 37 раненых (из которых 12 - дети)", - говорится в сообщении.









Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

"Есть люди и под завалами. Работаем максимально осторожно - каждая минута может означать спасенную жизнь", - уточнил он.

Также отмечается, что Клименко направил в город главу ГСЧС Андрея Даника.

"Держу ход ликвидационных работ под постоянным контролем. Докладываю руководству государства", - добавил он.

Привлекается авиация, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельта", кинологи, тяжелая инженерная техника. Подтягиваются силы из соседних областей. Работают на местах также психологи.

Развернуты Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей.

Полицейские фиксируют каждое доказательство военного преступления РФ против гражданских лиц. Развернуты палатки, где пострадавшие могут написать заявления и обратиться за помощью.

"Полиция может ограничивать доступ к поврежденным объектам - просьба соблюдать установленные правила. Это исключительно ради безопасности людей и сохранности имущества", - пояснил министр.

Последствия в других областях

В Ивано-Франковской области пострадали три человека, среди них двое детей.

Во Львовской области продолжается тушение складских помещений в нескольких локациях общей площадью более 10 тысяч кв. м. Все - гражданские объекты.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг в настоящее время атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.

