Атака РФ на Тернополь: содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз
После российской атаки воздух в Тернополе стал вредным для людей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.
Содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз
По предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз.
"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркивают в ОГА.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
- Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.
