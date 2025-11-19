Атака РФ на Тернополь: содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз

После российской атаки воздух в Тернополе стал вредным для людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

Содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз

По предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркивают в ОГА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.

Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.

