РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12056 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Тернопольщины
3 123 7

Атака РФ на Тернополь: содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз

Тернополь после удара

После российской атаки воздух в Тернополе стал вредным для людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

Содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз

По предварительной оперативной информации, содержание хлора в воздухе в Тернополе превышает норму в 6 раз.

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных", - подчеркивают в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, враг сейчас атакует ракетами и дронами. Наибольшая угроза для западных областей. В Бурштыне взрывы.
  • Тернополь и Бурштын под ракетной атакой, слышны взрывы. Есть угроза для Львова.
  • Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
  • По последним данным, в Тернополе 9 погибших и более 20 раненых.

Читайте также: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области

Автор: 

обстрел (30530) Тернополь (791) Тернопольская область (775) Тернопольский район (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гончарук, шмигаль, свириденко та керовніки ОДА, завчасно, з 2019 року, якісно готували державу до функціонування в умовах московської війни!!??
показать весь комментарий
19.11.2025 09:54 Ответить
Мабуть влучили в водоканал раз є витік хлору
показать весь комментарий
19.11.2025 09:55 Ответить
Хладокомбінатів старих немає?
показать весь комментарий
19.11.2025 10:02 Ответить
Там аміак. У нас є поруч
показать весь комментарий
19.11.2025 10:11 Ответить
На холодильниках старих використовують, на водоканалах ніби ні
показать весь комментарий
19.11.2025 10:30 Ответить
Ракети і дрони пролетіли через всю країну і не змогли збити? Щось зовсім наше ППО розслабилось. Зете кожен день в вуха сцять про нові і нові поставки ППО від Заходу
показать весь комментарий
19.11.2025 10:19 Ответить
Головне що Завжди пишуть кудою залетіли і напрямок....
Наче Спостерігають де Ж воно Бахне.
показать весь комментарий
19.11.2025 10:22 Ответить
 
 