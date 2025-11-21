Зеленский обсудил "мирный план" с Сибигой: Работаем над пунктами, которые могут изменить многое

Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой и дипломатической командой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое. Важно, чтобы результатом стал достойный мир. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

