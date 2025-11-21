РУС
Зеленский обсудил "мирный план" с Сибигой: Работаем над пунктами, которые могут изменить многое

Мирный план: Зеленский провел совещание с Сибигой

Владимир Зеленский провел совещание с главой МИД Андреем Сибигой и дипломатической командой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Работаем для учета украинских национальных интересов на всех уровнях отношений с партнерами. Сейчас фактически каждый час встречи, звонки и работа с пунктами, которые могут изменить многое. Важно, чтобы результатом стал достойный мир. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Читайте: Украина вынесет удар РФ по Тернополю на заседание Совбеза ООН, - Сибига

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по "мирному плану" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном, Стармером и Мерцем "мирный план" США: Работаем над документом

Зеленский Владимир (22666) Сибига Андрей (704)
Топ комментарии
+5
Уряд корупціонерів зеленського-єрмака, має бути весь перезавантажений!! Це Конституційна криза на тлі МАСШТАБНОЇ корупції, за участю цілої групи осіб(ст 28 ККУ, під час війни, в Особливий період) з Урядового кварталу!! До сьогодні так і не притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які охороняли, супроводжували та забезпечували перетин кордону злочинній групі «КабМіндічів»!! Про це, особисто знав і зеленський з єрмаком!! СБУ і ГПУ ДБР…. чомусь чекають на самогубство виконавців??
21.11.2025 15:43 Ответить
+3
Потужний працивник
21.11.2025 15:41 Ответить
+3
Самий головний пункт - не проводити аудит допомоги, це дійсно може змінити багато, ще років сто в'зяниці.
21.11.2025 15:50 Ответить
Балачки
21.11.2025 15:36 Ответить
... із Сибігою, ставлеником дЄрмака?
Може краще одразу із дЄрмаком порадитися?
21.11.2025 15:38 Ответить
Потужний працивник
21.11.2025 15:41 Ответить
Уряд корупціонерів зеленського-єрмака, має бути весь перезавантажений!! Це Конституційна криза на тлі МАСШТАБНОЇ корупції, за участю цілої групи осіб(ст 28 ККУ, під час війни, в Особливий період) з Урядового кварталу!! До сьогодні так і не притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які охороняли, супроводжували та забезпечували перетин кордону злочинній групі «КабМіндічів»!! Про це, особисто знав і зеленський з єрмаком!! СБУ і ГПУ ДБР…. чомусь чекають на самогубство виконавців??
21.11.2025 15:43 Ответить
А з міндічами і цукерманами не обговорював? Можливо вже пора вводити санкції проти Трампа? Що по цьому поводу говорить міндіч?
21.11.2025 15:45 Ответить
А у вас с Сибигой шо, есть медицинское образование в области психиатрии чтобы работать с такими планами?
21.11.2025 15:48 Ответить
Самий головний пункт - не проводити аудит допомоги, це дійсно може змінити багато, ще років сто в'зяниці.
21.11.2025 15:50 Ответить
-"Пропал дом..."
21.11.2025 16:18 Ответить
Амністію за все що вкрали "5-6 менеджерів" виторговує.
21.11.2025 16:40 Ответить
Над "мирним планом трампа " ? Там працювати нема над чим .
21.11.2025 16:47 Ответить
Той "план " в смітник . До речі , там немає повернення всіх українських дітей, всіх полонених , репарації, Криму , кордонів до 1991 року.
21.11.2025 16:49 Ответить
Ці всі "плани" - відволікання від плівок Епштейна і їх публікації......і нашім корупціонерам теж гарна нагода .....
21.11.2025 16:53 Ответить
Згадав, що існують посади, які мають займатися міжнародними справами замість єрмачні?
21.11.2025 16:54 Ответить
А з совістю обговорити не пробували , з українською совістю від народу ?
Особливо по першому пункту ! І те , як він впливає на всі міжнародні домовленності . Далі принцип "доміно" завалить правову основу незалежної держави ...
21.11.2025 16:56 Ответить
 
 