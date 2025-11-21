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Новини Мирний план США
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Єврокомісія про альтернативний "мирний план" ЄС щодо України: "Ми не в курсі"

Український прапор перед штаб-квартирою Єврокомісії

У Єврокомісії заявили, що не мають інформації щодо альтернативного мирного плану завершення війни Росії проти України.

Про це повідомила речниця комісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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"Ми не в курсі такого плану", - зазначила вона.

Прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо додала, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн обговорить 28-пунктний мирний план США із європейськими лідерами та лідерами G20 на саміті в Південно-Африканській Республіці, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Дати зустрічі з українським лідером наразі не уточнюють.

Піньо зазначила, що жодних офіційних чи неофіційних обговорень плану з представниками США з боку ЄС поки не відбувалося. На запитання про можливу розмову фон дер Ляєн з президентом США Дональдом Трампом, прессекретарка не заперечила.

Таким чином, станом на зараз Єврокомісія не підтверджує існування чи обговорення альтернативної версії мирного плану для України.

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Що передувало?

The Wall Street Journal писало, що група європейських лідерів працює над альтернативною версією плану щодо завершення російсько-української війни - із умовами, які, за їхнім задумом, будуть значно справедливішими для України, ніж документ, розроблений адміністрацією Дональда Трампа.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Єврокомісія (2447) війна в Україні (8451)
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Кумедно. Усі щось обговорюють, але ніхто не в курсі...
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21.11.2025 14:52 Відповісти
Ніякого плану Європи - Трамп дороговказ
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21.11.2025 14:55 Відповісти
Здача України пуйлу, да нема що сказати це повний звиздець.
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21.11.2025 14:57 Відповісти
Без дядька Сема що ЄС що влада в Україні- повні нулі.
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21.11.2025 15:00 Відповісти
Цирк просто. Політичні ігрища
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21.11.2025 15:01 Відповісти
В зебіла теж плану порятунку держави немає, тільки план пограбування
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21.11.2025 15:07 Відповісти
 
 