Єврокомісія про альтернативний "мирний план" ЄС щодо України: "Ми не в курсі"

У Єврокомісії заявили, що не мають інформації щодо альтернативного мирного плану завершення війни Росії проти України.

Про це повідомила речниця комісії Аніта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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"Ми не в курсі такого плану", - зазначила вона.

Прессекретарка Єврокомісії Паула Піньо додала, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн обговорить 28-пунктний мирний план США із європейськими лідерами та лідерами G20 на саміті в Південно-Африканській Республіці, а також із президентом України Володимиром Зеленським. Дати зустрічі з українським лідером наразі не уточнюють.

Піньо зазначила, що жодних офіційних чи неофіційних обговорень плану з представниками США з боку ЄС поки не відбувалося. На запитання про можливу розмову фон дер Ляєн з президентом США Дональдом Трампом, прессекретарка не заперечила.

Таким чином, станом на зараз Єврокомісія не підтверджує існування чи обговорення альтернативної версії мирного плану для України.

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Що передувало?

The Wall Street Journal писало, що група європейських лідерів працює над альтернативною версією плану щодо завершення російсько-української війни - із умовами, які, за їхнім задумом, будуть значно справедливішими для України, ніж документ, розроблений адміністрацією Дональда Трампа.

Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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