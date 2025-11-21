Еврокомиссия об альтернативном "мирном плане" ЕС относительно Украины: "Мы не в курсе"
В Еврокомиссии заявили, что не располагают информацией об альтернативном мирном плане завершения войны России против Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь комиссии Анита Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Мы не в курсе такого плана", - отметила она.
Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудит 28-пунктный мирный план США с европейскими лидерами и лидерами G20 на саммите в Южно-Африканской Республике, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Даты встречи с украинским лидером пока не уточняются.
Пиньо отметила, что никаких официальных или неофициальных обсуждений плана с представителями США со стороны ЕС пока не было. На вопрос о возможном разговоре фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом пресс-секретарь не ответила отрицательно.
Таким образом, на данный момент Еврокомиссия не подтверждает существование или обсуждение альтернативной версии мирного плана для Украины.
Что предшествовало?
The Wall Street Journal писало, что группа европейских лидеров работает над альтернативной версией плана по завершению российско-украинской войны - с условиями, которые, по их замыслу, будут значительно справедливее для Украины, чем документ, разработанный администрацией Дональда Трампа.
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
