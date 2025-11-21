Єврокомісія обіцяє продовжувати роботу щодо заморожених активів РФ, - The Guardian
Європейська комісія продовжуватиме роботу щодо конфіскації та передачі Україні заморожених активів Росії, попри новий мирний план США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.
Видання повідомило, що у Брюсселі отримало підтвердження від Європейської комісії, що її робота щодо заморожених російських активів буде продовжена, незалежно від мирних переговорів, які ведуть США.
Конфіскація активів РФ
Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Росії.
Однак поки що консенсусу з такого питання в ЄС немає. Зокрема, проти виступає Бельгія - країна, в якій знаходиться більша частина заморожених активів Росії.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар21.11.2025 14:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Антананаріву
показати весь коментар21.11.2025 15:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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