Передача Украине замороженных средств РФ
Еврокомиссия обещает продолжать работу относительно замороженных активов РФ, - The Guardian

Работа по замороженным активам РФ будет продолжена

Европейская комиссия продолжит работу по конфискации и передаче Украине замороженных активов России, несмотря на новый мирный план США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Издание сообщило, что в Брюсселе получило подтверждение от Европейской комиссии, что ее работа относительно замороженных активов будет продолжена, независимо от мирных переговоров, которые ведут США.

Конфискация активов РФ

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Однако пока консенсуса по этому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает "военную Шенгенскую зону" для более быстрого перемещения войск

 

Еврокомиссия (1585) россия (98090) война в Украине (6913)
Єврокомісія обіцяє продовжувати робот((ДО СУДНОГО ДНЯ) щодо заморожених активів РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3586254
21.11.2025 14:58 Ответить
Тобто Єврокомісія буде імітувати бурхливу діяльність, а Бельгія та Франція рішуче відмовлятимуться конфіскувати активи.
21.11.2025 15:08 Ответить
 
 