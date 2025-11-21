Еврокомиссия обещает продолжать работу относительно замороженных активов РФ, - The Guardian
Европейская комиссия продолжит работу по конфискации и передаче Украине замороженных активов России, несмотря на новый мирный план США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Издание сообщило, что в Брюсселе получило подтверждение от Европейской комиссии, что ее работа относительно замороженных активов будет продолжена, независимо от мирных переговоров, которые ведут США.
Конфискация активов РФ
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.
Однако пока консенсуса по этому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России.
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Антананаріву
