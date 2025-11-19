РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10476 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы Угроза агрессии рф для Европы
370 4

Еврокомиссия предлагает "военную Шенгенскую зону" для более быстрого перемещения войск

евросоюз, ес

Европейская комиссия предложила пакет военной мобильности, который должен обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение войск по Евросоюзу.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно предложению, страны-члены должны будут предоставлять разрешение на транзит солдат и техники по своей территории в течение трех дней вместо нынешних 45. В Еврокомиссии отметили, что это приблизит ЕС к созданию так называемой "военной Шенгенской зоны".

Документ впервые устанавливает четкие правила и процедуры трансграничного военного перемещения, включая упрощенные таможенные формальности. Также предлагается создать Европейскую систему расширенного реагирования военной мобильности (EMERS) для ускорения процедур и приоритетного доступа войск к необходимой инфраструктуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одобрение кредита МВФ для Украины зависит от финансовой поддержки ЕС, - Еврокомиссия

Предполагается модернизация ключевых военных коридоров до стандартов двойного использования, а также усиление защиты стратегической инфраструктуры - в частности кибербезопасности, энергетической устойчивости и готовности действовать как в мирное, так и в кризисное время. Предложение еще должно рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.

Что предшествовало?

  • Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.
  • Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики, но вопрос финансирования Украины остается открытым, – Bloomberg

Автор: 

Еврокомиссия (1584) Шенген (193)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось готують.путін кладе в чємодан.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:50 Ответить
К сожалению не так. Как показало время, Путин положил на Евросоюз.
показать весь комментарий
19.11.2025 15:56 Ответить
Які три дні замість 45? Ну просто діти! У вас має бути вже відкрито цей коридор який включається за 24 години. Пуйло вас не чекатиме… він не терплячий!
показать весь комментарий
19.11.2025 16:07 Ответить
Стісняюсь спитать: а що буде робити НАТА, коли в день вторгнення до парламентів майже всіх країн-членів НАТИ "путінферштейни" подадуть законопроекти про закриття всіх "військових калідорів"?
показать весь комментарий
19.11.2025 16:31 Ответить
 
 