Еврокомиссия предлагает "военную Шенгенскую зону" для более быстрого перемещения войск

Европейская комиссия предложила пакет военной мобильности, который должен обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение войск по Евросоюзу.

Согласно предложению, страны-члены должны будут предоставлять разрешение на транзит солдат и техники по своей территории в течение трех дней вместо нынешних 45. В Еврокомиссии отметили, что это приблизит ЕС к созданию так называемой "военной Шенгенской зоны".

Документ впервые устанавливает четкие правила и процедуры трансграничного военного перемещения, включая упрощенные таможенные формальности. Также предлагается создать Европейскую систему расширенного реагирования военной мобильности (EMERS) для ускорения процедур и приоритетного доступа войск к необходимой инфраструктуре.

Предполагается модернизация ключевых военных коридоров до стандартов двойного использования, а также усиление защиты стратегической инфраструктуры - в частности кибербезопасности, энергетической устойчивости и готовности действовать как в мирное, так и в кризисное время. Предложение еще должно рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.

Что предшествовало?

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.

Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.

