Еврокомиссия предлагает "военную Шенгенскую зону" для более быстрого перемещения войск
Европейская комиссия предложила пакет военной мобильности, который должен обеспечить быстрое и беспрепятственное перемещение войск по Евросоюзу.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Согласно предложению, страны-члены должны будут предоставлять разрешение на транзит солдат и техники по своей территории в течение трех дней вместо нынешних 45. В Еврокомиссии отметили, что это приблизит ЕС к созданию так называемой "военной Шенгенской зоны".
Документ впервые устанавливает четкие правила и процедуры трансграничного военного перемещения, включая упрощенные таможенные формальности. Также предлагается создать Европейскую систему расширенного реагирования военной мобильности (EMERS) для ускорения процедур и приоритетного доступа войск к необходимой инфраструктуре.
Предполагается модернизация ключевых военных коридоров до стандартов двойного использования, а также усиление защиты стратегической инфраструктуры - в частности кибербезопасности, энергетической устойчивости и готовности действовать как в мирное, так и в кризисное время. Предложение еще должно рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.
Что предшествовало?
- Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.
- Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.
