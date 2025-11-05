Еврокомиссия готовит проект "военного Шенгена" для быстрого передвижения войск в ЕС из-за угрозы РФ

Европейская комиссия работает над проектом так называемого "военного Шенгена", который предусматривает создание зоны военной мобильности в пределах ЕС.

Ее цель - обеспечить быстрое перемещение солдат, техники и боеприпасов в случае возможного вооруженного конфликта с Россией.

Как отмечается, документ планируют представить 19 ноября. Инициатива должна гармонизировать правила и процедуры в ЕС и создать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов.

"В настоящее время европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг - танки могут застрять в туннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождения этих машин", - пояснил член комитета Европарламента по вопросам обороны Дариуш Йонский.

Сотрудничество с НАТО

Проект готовят в тесном сотрудничестве с НАТО. Его авторы стремятся устранить ограничения, которые сейчас заставляют военные транспорты ждать разрешений на проезд несколько дней.

Также Еврокомиссия рассматривает создание "подвижного состава солидарности двойного назначения" - специализированных вагонов и локомотивов, которые можно будет использовать в общем военно-транспортном пуле.

Напомним, 16 октября Европейская комиссия представила дорожную карту оборонной готовности ЕС до 2030 года.