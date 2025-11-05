Єврокомісія готує проєкт "військового Шенгену" для швидкого пересування військ у ЄС через загрозу РФ
Європейська комісія працює над проєктом так званого "військового Шенгену", який передбачає створення зони військової мобільності в межах ЄС.
Про це повідомляє RMF FM, передає Цензор.НЕТ.
Її мета - забезпечити швидке переміщення солдатів, техніки та боєприпасів у разі можливого збройного конфлікту з Росією.
Як зазначається, документ планують представити 19 листопада. Ініціатива має гармонізувати правила і процедури в ЄС та створити мережу військових логістичних коридорів із використанням доріг, аеропортів і морських портів.
"Наразі європейські мости, дороги та залізниці не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У випадку транспортування із заходу на східний фланг - танки можуть застрягти в тунелях, у складній бюрократії, а мости не витримають проходження цих машин", - пояснив член комітету Європарламенту з питань оборони Даріуш Йонський.
Співпраця з НАТО
Проєкт готують у тісній співпраці з НАТО. Його автори прагнуть усунути обмеження, які нині змушують військові транспорти чекати дозволів на проїзд кілька днів.
Також Єврокомісія розглядає створення "рухомого складу солідарності подвійного призначення" - спеціалізованих вагонів і локомотивів, які можна буде використовувати у спільному військово-транспортному пулі.
Нагадаємо, 16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.
