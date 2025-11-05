Норвегія посилює кордон з Росією парканами, дронами й новими системами спостереження

Норвегія оголосила про масштабну модернізацію 198-кілометрового кордону з Росією, яка передбачає встановлення нових парканів, систем спостереження та використання дронів для покращення моніторингу.

Про це повідомляє Dagen, передає Цензор.НЕТ.

За даними норвезького поліцейського управління, огорожі встановлять у ключових точках, зокрема у Скафферхуллеті - колишньому прикордонному переході в Сер-Варангер, а також на єдиному офіційному контрольно-пропускному пункті Сторског. Для спостереження за діяльністю вздовж кордону змонтують сучасні датчики та камери.

Начальниця поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта зазначила, що дрони використовуватимуться на окремих ділянках для підсилення повітряного контролю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські прикордонники спростували дані про виїзд з України 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки

Проєкт фінансується частково Єврокомісією

Норвегія вже отримала 16,4 млн євро від Європейської комісії на реалізацію проєкту. Новий паркан у Скафферхуллеті коштуватиме близько 400 тис. євро.

Підполковник Руне Ріппон із штабу оборони наголосив, що військові та поліція посилюють співпрацю у межах ініціативи. "Ситуація з безпекою в Європі означає, що Норвегія вживає низку заходів для посилення прикордонного контролю", - зазначив він.

Раніше Barents Observer повідомляв, що Норвегія вже почала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Сторског на початку 2025 року у відповідь на зростання загрози з боку Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща запровадить нову систему контролю в’їзду на всіх пунктах пропуску до кінця тижня, – ДПСУ (оновлено)