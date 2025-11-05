Норвегія посилює кордон з Росією парканами, дронами й новими системами спостереження

Кордон Росії та Фінляндії

Норвегія оголосила про масштабну модернізацію 198-кілометрового кордону з Росією, яка передбачає встановлення нових парканів, систем спостереження та використання дронів для покращення моніторингу.

Про це повідомляє Dagen, передає Цензор.НЕТ.

За даними норвезького поліцейського управління, огорожі встановлять у ключових точках, зокрема у Скафферхуллеті - колишньому прикордонному переході в Сер-Варангер, а також на єдиному офіційному контрольно-пропускному пункті Сторског. Для спостереження за діяльністю вздовж кордону змонтують сучасні датчики та камери.

Начальниця поліції округу Фіннмарк Еллен Катрін Хетта зазначила, що дрони використовуватимуться на окремих ділянках для підсилення повітряного контролю.

Проєкт фінансується частково Єврокомісією

Норвегія вже отримала 16,4 млн євро від Європейської комісії на реалізацію проєкту. Новий паркан у Скафферхуллеті коштуватиме близько 400 тис. євро.

Підполковник Руне Ріппон із штабу оборони наголосив, що військові та поліція посилюють співпрацю у межах ініціативи. "Ситуація з безпекою в Європі означає, що Норвегія вживає низку заходів для посилення прикордонного контролю", - зазначив він.

Раніше Barents Observer повідомляв, що Норвегія вже почала будівництво вищого та безпечнішого паркану в Сторског на початку 2025 року у відповідь на зростання загрози з боку Росії.

Ух,русофоби. Краще б шатли імені верещучки запустили.
05.11.2025 11:27 Відповісти
Існує кілька висловів, з цього приводу:
"Живучи поряд з вовкулакою - тримай поряд з собою, осиковий кілок..."
А казахи висловлюються ще конкретніше: "Живучи поряд з "урусом" - тримай сокиру під подушкою..." (хоча, чесно кажучи - і у них самих, теж "рильце в пушку". Любителі привласнить те, що, на їх думку, "погано лежить...". Це хапактерна риса кочовиків, будь-якої національності. А "кацапи" - ті самі "кочовики"...

Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
05.11.2025 11:30 Відповісти
Всі нормальнів відмежовуються від злої і смердячої потвори. А нам випала доля жити поруч і ще за роки імперії і "совка" запустити до себе багато нечисті, яка сидить, корегує кацапські ракети і чекає цю потвору тут.
05.11.2025 11:35 Відповісти
А що робити не будуть же тварини самі огорожу для себе робити
05.11.2025 11:43 Відповісти
Ще й замінувати треба. І не забути, що москалі можуть пройти й через Фінляндію.
05.11.2025 11:36 Відповісти
І щоб крокоділи бігали взад-вперед 24/7/365+1
05.11.2025 11:41 Відповісти
На прикордонній з росією провінції Норвегії вже проживає купа кацапів офіційно. 5 колона яку самі норвежці запустили до себе даючи дозволи жителям Мурманської області на проживання і роботу.
05.11.2025 11:50 Відповісти
Сказочку про Сеню и забор вам наврал телеканал олигарха дяди Бени. Сказочка в мозгах у вас прочно зацементировалсь на века. Не находите ли вы это странным?
05.11.2025 13:35 Відповісти
 
 