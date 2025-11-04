Польща запровадила нову систему контролю на в’їзді з усіх пунктів пропуску на Львівщині

Відбувся повноцінний запуск нової цифрової Системи в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) у пункті пропуску "Хребенне – Рава-Руська" на українсько-польському кордоні.

Таким чином, усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES, повідомляє Держприкордонслужба України.

Єдиним винятком наразі залишався пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на сьогодні, 4 листопада.

Як повідомлялося, з 3 листопада система EES почала працювати у пунктах пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин". З 20 жовтня Польща запустила систему ESS у пункті пропуску "Краківець".

З 12 жовтня EES запрацювала на автомобільному прикордонному переході "Медика – Шегині" та залізничному переході "Пшемисль - Мостиська", а з 27 жовтня – у пунктах пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", "Смільниця - Кросценко" та "Грушів - Будомєж".

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах. Її мета – зміцнення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Європейському Союзі та протидія незаконній міграції. Під час першого в'їзду громадяни проходитимуть реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. При подальших перетинах кордону перевірка триватиме швидше, адже дані автоматично звірятимуться із уже збереженими у базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду.

У травні стало відомо, що Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої домовленості, яка дозволить державам-членам Євросоюзу поступово протягом шести місяців впроваджувати цифрову систему управління кордонами Entry/Exit System (EES), яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в'їжджають у ЄС.

Як повідомлялося, система EES мала запрацювати в Євросоюзі з листопада 2024 року. Проте цей строк відклали, оскільки Німеччина, Франція та Нідерланди повідомили про неготовність до запровадження нового біометричного контролю на кордонах.