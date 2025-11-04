Польські прикордонники спростували дані про виїзд з України 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки

Прикордонна служба Польщі заявила, що інформація про те, що за два останніх місяці з України виїхали майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років, не відповідає дійсності.

Що кажуть поляки

У прикордонній службі Польщі заявляють, що дані про "100 тисяч чоловіків" вказують лише на кількість перетинів польського кордону у вересні та жовтні чоловіками вікової групи з 18 по 22 роки.

Ці дані не враховують, що одна й та особа могла перетнути кордон декілька разів, пояснили у прикордонній службі.

Також ці дані враховують весь зовнішній кордон Польщі, а не лише польсько-український кордон.

Скільки насправді виїхало

"З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі", - пояснили польські прикордонники.

Прикордонна служба Польщі додала, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі, це понад 45 300 людей. Таким чином, кількість тих, хто виїхав за цей час з України й не повернувся, значна менша за цифру, яку назвали у ЗМІ.

Що передувало

29 жовтня видання The Telegraph заявило, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

