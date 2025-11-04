УКР
Польські прикордонники спростували дані про виїзд з України 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки

Польські прикордонники спростували дані про виїзд з України 100 тисяч чоловіків

Прикордонна служба Польщі заявила, що інформація про те, що за два останніх місяці з України виїхали майже 100 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє BBC з посиланням на прикордонну службу Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Що кажуть поляки

У прикордонній службі Польщі заявляють, що дані про "100 тисяч чоловіків" вказують лише на кількість перетинів польського кордону у вересні та жовтні чоловіками вікової групи з 18 по 22 роки.

Ці дані не враховують, що одна й та особа могла перетнути кордон декілька разів, пояснили у прикордонній службі.

Також ці дані враховують весь зовнішній кордон Польщі, а не лише польсько-український кордон.

Скільки насправді виїхало

"З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі", - пояснили польські прикордонники.

Прикордонна служба Польщі додала, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі, це понад 45 300 людей. Таким чином, кількість тих, хто виїхав за цей час з України й не повернувся, значна менша за цифру, яку назвали у ЗМІ.

Що передувало

  • 29 жовтня видання The Telegraph заявило, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.
  • Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

кордон (4977) Польща (9149) чоловіки (194)
Сортувати:
З України можна тільки через Польщу виїхати?
показати весь коментар
04.11.2025 18:59 Відповісти
не сто а лише сорок три
показати весь коментар
04.11.2025 18:59 Відповісти
сорок три механізовані бригади
показати весь коментар
04.11.2025 19:15 Відповісти
Брешуть усі, проте пальму першості ділять ×уйло з Віслюком, а за ними видніється спітнілий Трамп.
показати весь коментар
04.11.2025 19:01 Відповісти
А через Угорщину, Словаччину, Румунію? Якщо тих, до виїхали через ці країни додати то тих 45 тисяч, що виїхали через Польщу, не набереться кількість 100 тимяч? От так робиться маніпуляція.
показати весь коментар
04.11.2025 19:03 Відповісти
 
 