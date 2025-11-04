РУС
Польские пограничники опровергли данные о выезде из Украины 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет

Польские пограничники опровергли данные о выезде из Украины 100 тысяч мужчин

Пограничная служба Польши заявила, что информация о том, что за два последних месяца из Украины выехали почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, не соответствует действительности.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на пограничную службу Польши, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят поляки

В пограничной службе Польши заявляют, что данные о "100 тысячах мужчин" указывают только на количество пересечений польской границы в сентябре и октябре мужчинами возрастной группы от 18 до 22 лет.

Эти данные не учитывают, что одно и то же лицо могло пересечь границу несколько раз, пояснили в пограничной службе.

Также эти данные учитывают всю внешнюю границу Польши, а не только польско-украинскую границу.

Сколько на самом деле выехало

"С 26 августа по 26 октября 2025 года на всех внешних участках государственной границы (с Украиной, Республикой Беларусь, Российской Федерацией, а также на воздушных и морских пунктах пропуска) пограничная служба провела более 98 500 проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет, которые въезжали в Польшу", - пояснили польские пограничники.

Пограничная служба Польши добавила, что количество мужчин в возрасте 18-22 лет, которые за это время выехали из Польши, составляет более 45 300 человек. Таким образом, количество тех, кто выехал за это время из Украины и не вернулся, значительно меньше цифры, которую назвали в СМИ.

Что предшествовало

  • 29 октября издание The Telegraph заявило, что почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули Украину после того, как были ослаблены правила выезда.
  • Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

граница (5420) Польша (8968) мужчины (160)
З України можна тільки через Польщу виїхати?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:59 Ответить
не сто а лише сорок три
показать весь комментарий
04.11.2025 18:59 Ответить
сорок три механізовані бригади
показать весь комментарий
04.11.2025 19:15 Ответить
Брешуть усі, проте пальму першості ділять ×уйло з Віслюком, а за ними видніється спітнілий Трамп.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:01 Ответить
А через Угорщину, Словаччину, Румунію? Якщо тих, до виїхали через ці країни додати то тих 45 тисяч, що виїхали через Польщу, не набереться кількість 100 тимяч? От так робиться маніпуляція.
показать весь комментарий
04.11.2025 19:03 Ответить
наверное польским погранцам из опы занесли
показать весь комментарий
04.11.2025 19:53 Ответить
 
 