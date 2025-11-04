Польские пограничники опровергли данные о выезде из Украины 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет

Пограничная служба Польши заявила, что информация о том, что за два последних месяца из Украины выехали почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, не соответствует действительности.

Что говорят поляки

В пограничной службе Польши заявляют, что данные о "100 тысячах мужчин" указывают только на количество пересечений польской границы в сентябре и октябре мужчинами возрастной группы от 18 до 22 лет.

Эти данные не учитывают, что одно и то же лицо могло пересечь границу несколько раз, пояснили в пограничной службе.

Также эти данные учитывают всю внешнюю границу Польши, а не только польско-украинскую границу.

Сколько на самом деле выехало

"С 26 августа по 26 октября 2025 года на всех внешних участках государственной границы (с Украиной, Республикой Беларусь, Российской Федерацией, а также на воздушных и морских пунктах пропуска) пограничная служба провела более 98 500 проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет, которые въезжали в Польшу", - пояснили польские пограничники.

Пограничная служба Польши добавила, что количество мужчин в возрасте 18-22 лет, которые за это время выехали из Польши, составляет более 45 300 человек. Таким образом, количество тех, кто выехал за это время из Украины и не вернулся, значительно меньше цифры, которую назвали в СМИ.

Что предшествовало

29 октября издание The Telegraph заявило, что почти 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули Украину после того, как были ослаблены правила выезда.

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

