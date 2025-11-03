РУС
Украинцы 18-22 лет массово просят о временной защите в Швейцарии, - СМИ

У Швейцарії різко зросла кількість українців 18-22 років

С начала осени, когда Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18-22 лет, в Швейцарии резко возросло количество заявлений о предоставлении этой возрастной категории статуса временной защиты S.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo.

Резкий спрос

Издание проанализировало статистику Государственного секретариата по миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM — подразделение Министерства юстиции страны).

В частности, уже через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет, количество таких заявлений от граждан Украины этой возрастной категории возросло по всей Европе, включая Швейцарию.

Читайте также: Генсек ХДС Германии Линнеманн: "Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам"

Если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали всего три заявления от мужчин из Украины 18-22-летнего возраста, то в последующие недели их количество возросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.

Пик уже прошел

Треть всех подобных заявлений в Швейцарии приходится на граждан Украины от 18 до 22 лет.

По данным SEM, общее увеличение количества заявлений на получение вида на жительство категории S, зарегистрированных с сентября, в основном связано именно с этой возрастной группой. Сейчас на нее приходится около 30% всех обращений за так называемым "защитным миграционным статусом S".

Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет истек.

Читайте также: ГПСУ не видит массового выезда мужчин 18-22 лет: границу пересекают преимущественно женщины и дети

Выезд за границу мужчин до 25 лет

  • Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу - в более чем 10 раз. По сравнению с августом возросло также количество выехавших из Польши – в 3,5 раза.
  • Также сообщалось, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

+12
Докерувався поц Зелений...
показать весь комментарий
03.11.2025 21:20 Ответить
+6
це ганьба !

молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!

цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:42 Ответить
+4
дітки, прилаштовуйтесь будь де!
в україні вам нема чого ловити!
нажаль, україна, як держава майже знищена.....
в цьому винні не ви! ваші батьки та їхні батьки обрали ваше майбутнє!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:25 Ответить
Докерувався поц Зелений...
показать весь комментарий
03.11.2025 21:20 Ответить
Заздриш молодi? Є ше два шляхи - або через кордон за хабарь, або кацапам у полон. А там як не замордують, то знову на ЛБЗ
показать весь комментарий
03.11.2025 21:25 Ответить
Почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста (от 18 и до 22 лет) покинули страну за последние два месяца, после того как украинские власти разрешили выезд этой категории людей.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.

По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.

Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.

Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.

Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.

Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.

Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.

Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.

У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.

Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.

И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.

Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.

Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.

Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.

И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.

Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.

Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.

Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.

Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.

Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.

Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).

И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.

И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…

@yigal_levin
показать весь комментарий
03.11.2025 21:38 Ответить
"У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем"

Той, хто накалякав цей безглуздий допис, хоч розуміє, що з такої "країни мрій" звалять всі адекватні і притомні? І ніяке закриття кордонів не допоможе.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:57 Ответить
Це реальність Ізраїлю.
Десятиріччями.
І ніхто звідти не звалює.
І населення там зростає.
І служать там з 18 років.
І все нормально.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:12 Ответить
Сам писав?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:02 Ответить
Невже мій пост хоч якось натякає про заздрість...?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:44 Ответить
За Зеленського голосував?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:54 Ответить
це ганьба !

молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!

цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:42 Ответить
Всі претензії до Зеленського.
Він їх випустив, тим самим підірвавши оборонозтність України.
Таке відчуття , що зеля планомірно працює на перемогу пуйла.
І що ти йому зробиш за це?
Нічого.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:55 Ответить
Правила мають бути єдині для всіх.
Жінка, котра їде розважатись з турками нічим не краща за чоловіка 22р.
А от кріпаку хочеться побільше заборон.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:14 Ответить
А чому українці 18-22 років не просять про тимчасовий захист в Монако? Там багато української братви тусується.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:24 Ответить
DW
Більшість німців виступають проти надання соцдопомоги з безробіття, відомої як "гроші для громадян" або "бюргергельд" (Bürgergeld) українським біженцям і за повернення чоловіків призовного віку в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення таблоїду Bild.
На питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17 відсотків респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66 відсотків) виступають проти цього, відповівши однозначно "ні". Ще сім відсотків опитаних сказали, що їм байдуже, а 10 відсотків не змогли відповісти.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:34 Ответить
Згідно з даними німецького Федерального агентства з праці, до березня 2025 року правом на отримання "бюргергельд" , які виплачують в ФРН безробітнім та малозабезпеченим, володіли 701 тисяча українців.
З них 502 тисячі - працездатні громадяни, тобто у віці від 15 до 66 років.
У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4300 осіб.
За даними станом на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і сплачують внески в систему соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб.
Базова соціальна допомога у Німеччині становить 563 євро на місяць.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:36 Ответить
На питання, чи повинні українські чоловіки призовного віку, які проживають у Німеччині, повернутися в Україну, 62 відсотки німців відповіли ствердно.
Проти висловилися 18 відсотків.
Ще вісім відсотків сказали, що їх не хвилює це питання, а 12 відсотків не дали відповіді.

Опитування проводилося 16-17 жовтня 2025
показать весь комментарий
03.11.2025 21:37 Ответить
О, великий і незламний воїне Квебеку і Британської Колумбії! Невже зовсім не залишилось справ, як цікавитися проблемами Німеччини?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:14 Ответить
дітки, прилаштовуйтесь будь де!
в україні вам нема чого ловити!
нажаль, україна, як держава майже знищена.....
в цьому винні не ви! ваші батьки та їхні батьки обрали ваше майбутнє!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:25 Ответить
Але, удмурт, регулярно отримуєш друзяк в чорних чувалах та родичив - самоварів?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:29 Ответить
чому на мордор це кличеш? Ти дурний цап. Батьки винуваті? Може твоє ***** і вся мокшанська- бурятська орда?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:29 Ответить
так! підрила фрол фьодора!
бо, коли ти падло обирало майбутнє україни їм було 11-15!!!!
живи довго! але в злиднях та стражданнях від тяжких хвороб!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:44 Ответить
Все в принципі вірно але як шо батьки виборці Ze та Слуг ***** то винні вони, батьки, 100%.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:45 Ответить
Яблуко від яблуньки недалеко падає. Батьки наголосували, а тепер кажуть: "А навіщо йти на війну? А за кого? А за що?" І на додачу, Зелю підтримало в основному молоде покоління, яке з піною в роті кричало, що Порошенко розв'язав війну, щоб нажитися.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:07 Ответить
В Швейцарії, ішь ти які вишукані діточки -квіточки. А чому не просять тимчасового захисту наприклад в Уганді чи в Індії? Там робити треба?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:25 Ответить
Ви ж теж не в Мозамбіку )
показать весь комментарий
03.11.2025 21:30 Ответить
ну ти теж не в Сомалі переїхав .
показать весь комментарий
03.11.2025 21:30 Ответить
В Швейцарії також треба працювати, щоб потім змінити статус і не повертатись в зелений рай.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:57 Ответить
**** з двома підозрами в корупції випустила 18-24 за кордон чим зробила все шо могла для ***** та свого боса Zе який також наполеглево працює на перемогу *****.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:26 Ответить
Перефразовуючи класичне:
ДПСУ навіть не розуміє про яких чоловіків йдеться.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:26 Ответить
Нах їх посилайте... хай їдуть у свої хмельницьки, черкаси - нахлібників не вирощуйте...
показать весь комментарий
03.11.2025 21:33 Ответить
Захисники Батьківщини "ісполняют". Це не українці. Це так звані "космополіти". Але одного не розуміють. Нікому вони і на х#й не потрібні.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:37 Ответить
Саме тому на цьому сайті була новина, що ЄС розробляє програми для людей котрі працюють і забажають залишитись після завершення тимчасового захисту.
В Україні нікому непотрібні так точно. Та й чи їм потрібна Україна з ось таким населенням.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:50 Ответить
Здебільшого діти наших депутатів мають приблизно такий вік. Може це для них старається влада?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:38 Ответить
Європі можна тільки позаздрити, вони отримали сотні тисяч білих молодих людей, які будуть вчити мову, працювати та інтегруватись в суспільство - бо повертатись в Україну мотивація близько нуля.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:40 Ответить
Достатньо почитати коментарі на Цензорі і в усіх притомних і адекватих остаточно відпаде бажання повертатись.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:04 Ответить
Яка ганьба...Хто ж це таке напотужничав, тобто наробив? Автора! Автора!
показать весь комментарий
03.11.2025 21:48 Ответить
План путіна в дії.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:55 Ответить
Авжеж вони мають колонами марширувати до Покровська під командуванням генія м'ясирського, по дорозі обов'язково заглянути на декілька вручень нагород.
Маленька радянська армія програЄ, навмисно чи ні це вже дрібниці, треба було гнати зеленського ще в 22-му, зараз вже нічого не змінити. Більшість адекватних людей це розуміє.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:10 Ответить
 
 