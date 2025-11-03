Украинцы 18-22 лет массово просят о временной защите в Швейцарии, - СМИ
С начала осени, когда Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18-22 лет, в Швейцарии резко возросло количество заявлений о предоставлении этой возрастной категории статуса временной защиты S.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swissinfo.
Резкий спрос
Издание проанализировало статистику Государственного секретариата по миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM — подразделение Министерства юстиции страны).
В частности, уже через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет, количество таких заявлений от граждан Украины этой возрастной категории возросло по всей Европе, включая Швейцарию.
Если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали всего три заявления от мужчин из Украины 18-22-летнего возраста, то в последующие недели их количество возросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.
Пик уже прошел
Треть всех подобных заявлений в Швейцарии приходится на граждан Украины от 18 до 22 лет.
По данным SEM, общее увеличение количества заявлений на получение вида на жительство категории S, зарегистрированных с сентября, в основном связано именно с этой возрастной группой. Сейчас на нее приходится около 30% всех обращений за так называемым "защитным миграционным статусом S".
Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет истек.
Выезд за границу мужчин до 25 лет
- Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу - в более чем 10 раз. По сравнению с августом возросло также количество выехавших из Польши – в 3,5 раза.
- Также сообщалось, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.
По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.
Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.
Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.
Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.
Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.
Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.
Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.
У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.
Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.
И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.
Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.
Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.
Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.
И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.
Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.
Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.
Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.
Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.
Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.
Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).
И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.
И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…
@yigal_levin
Той, хто накалякав цей безглуздий допис, хоч розуміє, що з такої "країни мрій" звалять всі адекватні і притомні? І ніяке закриття кордонів не допоможе.
Десятиріччями.
І ніхто звідти не звалює.
І населення там зростає.
І служать там з 18 років.
І все нормально.
молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!
цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести
Він їх випустив, тим самим підірвавши оборонозтність України.
Таке відчуття , що зеля планомірно працює на перемогу пуйла.
І що ти йому зробиш за це?
Нічого.
Жінка, котра їде розважатись з турками нічим не краща за чоловіка 22р.
А от кріпаку хочеться побільше заборон.
Більшість німців виступають проти надання соцдопомоги з безробіття, відомої як "гроші для громадян" або "бюргергельд" (Bürgergeld) українським біженцям і за повернення чоловіків призовного віку в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення таблоїду Bild.
На питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17 відсотків респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66 відсотків) виступають проти цього, відповівши однозначно "ні". Ще сім відсотків опитаних сказали, що їм байдуже, а 10 відсотків не змогли відповісти.
З них 502 тисячі - працездатні громадяни, тобто у віці від 15 до 66 років.
У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4300 осіб.
За даними станом на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і сплачують внески в систему соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб.
Базова соціальна допомога у Німеччині становить 563 євро на місяць.
Проти висловилися 18 відсотків.
Ще вісім відсотків сказали, що їх не хвилює це питання, а 12 відсотків не дали відповіді.
Опитування проводилося 16-17 жовтня 2025
в україні вам нема чого ловити!
нажаль, україна, як держава майже знищена.....
в цьому винні не ви! ваші батьки та їхні батьки обрали ваше майбутнє!
бо, коли ти падло обирало майбутнє україни їм було 11-15!!!!
живи довго! але в злиднях та стражданнях від тяжких хвороб!
ДПСУ навіть не розуміє про яких чоловіків йдеться.
В Україні нікому непотрібні так точно. Та й чи їм потрібна Україна з ось таким населенням.
Маленька радянська армія програЄ, навмисно чи ні це вже дрібниці, треба було гнати зеленського ще в 22-му, зараз вже нічого не змінити. Більшість адекватних людей це розуміє.