Украинцы 18-22 лет массово просят о временной защите в Швейцарии, - СМИ

С начала осени, когда Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18-22 лет, в Швейцарии резко возросло количество заявлений о предоставлении этой возрастной категории статуса временной защиты S.

Резкий спрос

Издание проанализировало статистику Государственного секретариата по миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM — подразделение Министерства юстиции страны).

В частности, уже через несколько дней после вступления в силу в августе новых правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет, количество таких заявлений от граждан Украины этой возрастной категории возросло по всей Европе, включая Швейцарию.

Если в конце августа в Швейцарии зарегистрировали всего три заявления от мужчин из Украины 18-22-летнего возраста, то в последующие недели их количество возросло до 33, 77, а затем стабильно до максимума в 185 в середине октября.

Пик уже прошел

Треть всех подобных заявлений в Швейцарии приходится на граждан Украины от 18 до 22 лет.

По данным SEM, общее увеличение количества заявлений на получение вида на жительство категории S, зарегистрированных с сентября, в основном связано именно с этой возрастной группой. Сейчас на нее приходится около 30% всех обращений за так называемым "защитным миграционным статусом S".

Однако, по данным SEM, в последние недели наблюдаются признаки стабилизации, а данные последних дней позволяют предположить, что пик заявок на получение статуса S от украинских мужчин 18-22 лет истек.

Выезд за границу мужчин до 25 лет

Ранее сообщалось о том, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, въехавших в Польшу - в более чем 10 раз. По сравнению с августом возросло также количество выехавших из Польши – в 3,5 раза.

Также сообщалось, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

