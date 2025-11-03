УКР
Українці 18-22 років масово просять про тимчасовий захист у Швейцарії, - ЗМІ

У Швейцарії різко зросла кількість українців 18-22 років

Від початку осені, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв про надання цій віковій категорії статусу тимчасового захисту S.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo.

Різкий попит

Видання проаналізувало статистику Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (Staatssekretariat für Migration, SEM — підрозділ Міністерства юстиції країни). 

Так, вже через кілька днів після набрання чинності в серпні нових правил виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, кількість таких заяв від громадян України цієї вікової категорії зросла по всій Європі, включаючи Швейцарію.

Якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, то в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму в 185 у середині жовтня.

Пік вже минув

Третина всіх подібних заяв у Швейцарії припадає на громадян України віком від 18 до 22 років.

За даними SEM, загальне збільшення кількості заяв на отримання посвідки на проживання категорії S, зареєстрованих з вересня, в основному пов'язане саме з цією віковою групою. Зараз на неї припадає близько 30% усіх звернень за так званим "захисним міграційним статусом S".

Однак, за даними SEM, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років минув.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

  • Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
  • Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

Автор: 

+20
Докерувався поц Зелений...
03.11.2025 21:20 Відповісти
03.11.2025 21:20 Відповісти
+12
це ганьба !

молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!

цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести

.
03.11.2025 21:42 Відповісти
03.11.2025 21:42 Відповісти
+8
Але, удмурт, регулярно отримуєш друзяк в чорних чувалах та родичив - самоварів?
03.11.2025 21:29 Відповісти
03.11.2025 21:29 Відповісти
Докерувався поц Зелений...
03.11.2025 21:20 Відповісти
03.11.2025 21:20 Відповісти
Заздриш молодi? Є ше два шляхи - або через кордон за хабарь, або кацапам у полон. А там як не замордують, то знову на ЛБЗ
03.11.2025 21:25 Відповісти
03.11.2025 21:25 Відповісти
Почти 100 000 украинских мужчин боеспособного возраста (от 18 и до 22 лет) покинули страну за последние два месяца, после того как украинские власти разрешили выезд этой категории людей.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.

В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.

По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.

Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.

Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.

Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.

Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.

Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.

Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.

У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.

Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.

И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.

Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.

Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.

Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.

И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.

Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.

Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.

Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.

Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.

Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.

Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).

И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.

И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…

@yigal_levin
03.11.2025 21:38 Відповісти
03.11.2025 21:38 Відповісти
"У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем"

Той, хто накалякав цей безглуздий допис, хоч розуміє, що з такої "країни мрій" звалять всі адекватні і притомні? І ніяке закриття кордонів не допоможе.
03.11.2025 21:57 Відповісти
03.11.2025 21:57 Відповісти
Це реальність Ізраїлю.
Десятиріччями.
І ніхто звідти не звалює.
І населення там зростає.
І служать там з 18 років.
І все нормально.
03.11.2025 22:12 Відповісти
03.11.2025 22:12 Відповісти
Порівняв країни і їх ворогів. Там вороги бородані в тапочках. І то зараз проходять масові протести проти мобілізації, якщо ти не знав. А в Україні з таким ворогом це буде реальність КНДР.
03.11.2025 22:24 Відповісти
03.11.2025 22:24 Відповісти
До чого ти хилиш, щоб Україна припинила існування бо рашка буде весь час агресивним сусідом України і тому не треба опиратися окупантам?
03.11.2025 22:30 Відповісти
03.11.2025 22:30 Відповісти
Я хилю до того, що Україна не витягне мілітаризації та гонки озброєнь з рашкою. Не ті ресурси та можливості. А що робити? Думай-ТЕ...
03.11.2025 22:45 Відповісти
03.11.2025 22:45 Відповісти
тих що "у тапочках" проти Ізраілю як 1 до 100,
а не так як в України проти кацапів 1 до 3

для Перемоги потрібна політична воля керівництва та народу

.
03.11.2025 22:34 Відповісти
03.11.2025 22:34 Відповісти
Військова спроможність тих, що в тапочках, не набагато вища від плінтуса. Не рівняй з кацапською армією. Чи ти і досі віриш в недолугих чмобіків на віслюках та інвалідних візках з однією мосінкою на трьох і картами 1941-го року?
03.11.2025 22:42 Відповісти
03.11.2025 22:42 Відповісти
Усі підрили тікають
03.11.2025 22:54 Відповісти
03.11.2025 22:54 Відповісти
Тікають адекватні і тверезомислячі.
03.11.2025 23:00 Відповісти
03.11.2025 23:00 Відповісти
Сам писав?
03.11.2025 22:02 Відповісти
03.11.2025 22:02 Відповісти
Сам читав?
03.11.2025 22:24 Відповісти
03.11.2025 22:24 Відповісти
Сам. А ти сам хоч прочитав, чи просто методичку розповсюджкєш?
03.11.2025 22:37 Відповісти
03.11.2025 22:37 Відповісти
BBC

Сотні тисяч ультраортодоксальних євреїв зібралися у четвер у Єрусалимі на масову молитву-протест проти призову ультраортодоксальних чоловіків до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Демонстранти перекрили основні в'їзди до міста. Одна людина загинула.

Наприкінці дня організатори оголосили про закінчення акції та попросили присутніх мирно розійтися, але натомість сотні молодих ортодоксів вступили у зіткнення з поліцією.

Повідомляється, що масовий протест підтримали ультраортодоксальні партії, представлені в Кнесеті.

Служба в армії обов'язкова в Ізраїлі для юнаків та дівчат, які досягли 18 років, але ультраортодокси завжди були звільнені від військової повинності. Це питання давно є предметом гарячих суперечок між світськими та ортодоксальними політиками країни.
03.11.2025 22:32 Відповісти
03.11.2025 22:32 Відповісти
Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід виступив із відеозверненням, засудивши масовий протест у Єрусалимі.

"Хочу сказати всім цим молодим людям, які прийшли на ганебну демонстрацію під гаслом "Краще помремо, ніж підемо служити": якщо ви можете приїхати на мітинг - значить, можете приїхати й у призовний пункт; якщо здатні марширувати вулицями - отже, здатні марширувати і на навчаннях, захищаючи державу Ізраїль", - заявив Лапід.

Він наголосив, що епоха винятків закінчилася.

"Так, як було раніше, більше не буде - усі служитимуть, усі працюватимуть, усі прийдуть у призовний пункт, усі захищатимуть країну", - сказав він.
03.11.2025 22:33 Відповісти
03.11.2025 22:33 Відповісти
Командування ізраїльської армії заявляє, що провело "масштабну підготовку" до інтеграції ортодоксів.

Нещодавно вперше в історії ЦАХАЛ було створено повністю релігійний підрозділ - "бригаду Хасмонеїв".

На початку цього року вона налічувала близько 150 військовослужбовців.

Солдати цього підрозділу мають право по суботах, якщо вони не на чергуванні, носити не військову форму, а традиційний "суботній одяг".

На їх щоденні молитви виділяється багато часу, крім того, їм наказано обов'язкове годинне вивчення Тори щодня.

Військовослужбовці "бригади Хасмонеїв" можуть користуватися лише так званими "кошерними телефонами" - пристроями з обмеженим функціоналом, без соціальних мереж та більшості програм.

Ультраортодокси заявляють, що служба в армії суперечить їхньому релігійному способу життя і може призвести до секуляризації молоді.

ЦАХАЛ відповідає, що у графіку "бригади Хасмонеїв" максимально враховані потреби ортодоксів.
03.11.2025 22:34 Відповісти
03.11.2025 22:34 Відповісти
Невже мій пост хоч якось натякає про заздрість...?
03.11.2025 21:44 Відповісти
03.11.2025 21:44 Відповісти
За Зеленського голосував?
03.11.2025 21:54 Відповісти
03.11.2025 21:54 Відповісти
це ганьба !

молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!

цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести

.
03.11.2025 21:42 Відповісти
03.11.2025 21:42 Відповісти
Всі претензії до Зеленського.
Він їх випустив, тим самим підірвавши оборонозтність України.
Таке відчуття , що зеля планомірно працює на перемогу пуйла.
І що ти йому зробиш за це?
Нічого.
03.11.2025 21:55 Відповісти
03.11.2025 21:55 Відповісти
Правила мають бути єдині для всіх.
Жінка, котра їде розважатись з турками нічим не краща за чоловіка 22р.
А от кріпаку хочеться побільше заборон.
03.11.2025 22:14 Відповісти
03.11.2025 22:14 Відповісти
Цілком слушне порівняння, якщо чоловік 22р. їде розважатись з турками))). А ти мабуть ґражданін Зємлі?
03.11.2025 23:05 Відповісти
03.11.2025 23:05 Відповісти
"Придбаю трибуну з червоного дерева, суфлер, пюпітр і мікрофон + мішок лапші. Не за всі гроші світу, бо тільки починаю вішати людям на вуха" То Ваше оголошення?
03.11.2025 22:18 Відповісти
03.11.2025 22:18 Відповісти
А чому українці 18-22 років не просять про тимчасовий захист в Монако? Там багато української братви тусується.
03.11.2025 21:24 Відповісти
03.11.2025 21:24 Відповісти
DW
Більшість німців виступають проти надання соцдопомоги з безробіття, відомої як "гроші для громадян" або "бюргергельд" (Bürgergeld) українським біженцям і за повернення чоловіків призовного віку в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення таблоїду Bild.
На питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17 відсотків респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66 відсотків) виступають проти цього, відповівши однозначно "ні". Ще сім відсотків опитаних сказали, що їм байдуже, а 10 відсотків не змогли відповісти.
03.11.2025 21:34 Відповісти
03.11.2025 21:34 Відповісти
Згідно з даними німецького Федерального агентства з праці, до березня 2025 року правом на отримання "бюргергельд" , які виплачують в ФРН безробітнім та малозабезпеченим, володіли 701 тисяча українців.
З них 502 тисячі - працездатні громадяни, тобто у віці від 15 до 66 років.
У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4300 осіб.
За даними станом на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і сплачують внески в систему соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб.
Базова соціальна допомога у Німеччині становить 563 євро на місяць.
03.11.2025 21:36 Відповісти
03.11.2025 21:36 Відповісти
На питання, чи повинні українські чоловіки призовного віку, які проживають у Німеччині, повернутися в Україну, 62 відсотки німців відповіли ствердно.
Проти висловилися 18 відсотків.
Ще вісім відсотків сказали, що їх не хвилює це питання, а 12 відсотків не дали відповіді.

Опитування проводилося 16-17 жовтня 2025
03.11.2025 21:37 Відповісти
03.11.2025 21:37 Відповісти
О, великий і незламний воїне Квебеку і Британської Колумбії! Невже зовсім не залишилось справ, як цікавитися проблемами Німеччини?
03.11.2025 22:14 Відповісти
03.11.2025 22:14 Відповісти
03.11.2025 22:22 Відповісти
03.11.2025 22:22 Відповісти
Ви розумієте, що знаходячись в іншій країні, обговорювати проблеми людей за кордоном то є мєрзость? Ви вважаєте себе чимось краще за них?
03.11.2025 22:32 Відповісти
03.11.2025 22:32 Відповісти
Смердить від Андрей Андрей #611849 - рос мухосранском.
03.11.2025 22:41 Відповісти
03.11.2025 22:41 Відповісти
Пригадайте, будь ласка, власну історію виїзду за кордон. Коли почали оголошувати повітряні тривоги, ви починали обдристувати все в радіусі 50 м. Зусиль двох клінінгових компаній було не достатньо, щоб привести все до ладу. Я з повагою і розумінням відношусь до медичних проблем. А от ви власне боягузство намагаєтесь приховати за образами інших.
03.11.2025 23:03 Відповісти
03.11.2025 23:03 Відповісти
о великий та незламний воїне-малоросе!
може тому, що цілий світ кормить таких сцикунів?
яких цікавить не те, що пишуть "канадці",
а тільки їхній прапорець?
03.11.2025 22:33 Відповісти
03.11.2025 22:33 Відповісти
Трошки вище написав про повітряні тривоги. Почитайте, не завадить.
03.11.2025 23:05 Відповісти
03.11.2025 23:05 Відповісти
Але, удмурт, регулярно отримуєш друзяк в чорних чувалах та родичив - самоварів?
03.11.2025 21:29 Відповісти
03.11.2025 21:29 Відповісти
чому на мордор це кличеш? Ти дурний цап. Батьки винуваті? Може твоє ***** і вся мокшанська- бурятська орда?
03.11.2025 21:29 Відповісти
03.11.2025 21:29 Відповісти
Все в принципі вірно але як шо батьки виборці Ze та Слуг ***** то винні вони, батьки, 100%.
03.11.2025 21:45 Відповісти
03.11.2025 21:45 Відповісти
Яблуко від яблуньки недалеко падає. Батьки наголосували, а тепер кажуть: "А навіщо йти на війну? А за кого? А за що?" І на додачу, Зелю підтримало в основному молоде покоління, яке з піною в роті кричало, що Порошенко розв'язав війну, щоб нажитися.
03.11.2025 22:07 Відповісти
03.11.2025 22:07 Відповісти
В Швейцарії, ішь ти які вишукані діточки -квіточки. А чому не просять тимчасового захисту наприклад в Уганді чи в Індії? Там робити треба?
03.11.2025 21:25 Відповісти
03.11.2025 21:25 Відповісти
Ви ж теж не в Мозамбіку )
03.11.2025 21:30 Відповісти
03.11.2025 21:30 Відповісти
ну ти теж не в Сомалі переїхав .
03.11.2025 21:30 Відповісти
03.11.2025 21:30 Відповісти
В Швейцарії також треба працювати, щоб потім змінити статус і не повертатись в зелений рай.
03.11.2025 21:57 Відповісти
03.11.2025 21:57 Відповісти
**** з двома підозрами в корупції випустила 18-24 за кордон чим зробила все шо могла для ***** та свого боса Zе який також наполеглево працює на перемогу *****.
03.11.2025 21:26 Відповісти
03.11.2025 21:26 Відповісти
На сайті ОП створена петиція з метою вручення вам почесної грамоти за великий внесок в енергонезалежність країни. Ви один за вечір виробляєте достатню кількість метану, що йде на потреби невеличкої котельні. Старий пердун.
03.11.2025 22:30 Відповісти
03.11.2025 22:30 Відповісти
Перефразовуючи класичне:
ДПСУ навіть не розуміє про яких чоловіків йдеться.
03.11.2025 21:26 Відповісти
03.11.2025 21:26 Відповісти
Нах їх посилайте... хай їдуть у свої хмельницьки, черкаси - нахлібників не вирощуйте...
03.11.2025 21:33 Відповісти
03.11.2025 21:33 Відповісти
Захисники Батьківщини "ісполняют". Це не українці. Це так звані "космополіти". Але одного не розуміють. Нікому вони і на х#й не потрібні.
03.11.2025 21:37 Відповісти
03.11.2025 21:37 Відповісти
Саме тому на цьому сайті була новина, що ЄС розробляє програми для людей котрі працюють і забажають залишитись після завершення тимчасового захисту.
В Україні нікому непотрібні так точно. Та й чи їм потрібна Україна з ось таким населенням.
03.11.2025 21:50 Відповісти
03.11.2025 21:50 Відповісти
Тут сьогодні блог одного військового "консультанта" опублікували.
Так він прямим текстом каже - молодь потрібна на війну, бо "всього" через 2-3 роки закінчиться нинішній мобілізаційний ресурс. Тобто він навіть не приховує, що воюватимуть доки буде ким.
Ось це і є вся потреба України в молоді.
03.11.2025 22:16 Відповісти
03.11.2025 22:16 Відповісти
Ну, вони ж квіточки, нах та країна. Як тобі
03.11.2025 22:28 Відповісти
03.11.2025 22:28 Відповісти
Життя одне...
03.11.2025 22:29 Відповісти
03.11.2025 22:29 Відповісти
А те як ти проживеш його ? Чи то другоє ? А їхніх родичів мої діти повинні захищати поки воно по будівництвам підсобниками
03.11.2025 23:10 Відповісти
03.11.2025 23:10 Відповісти
Ті, хто звалив, нормально проживуть. Не викинутим за штат нікому не потрібним інвалідом "ми вас туди не посилали"...
03.11.2025 23:12 Відповісти
03.11.2025 23:12 Відповісти
Здебільшого діти наших депутатів мають приблизно такий вік. Може це для них старається влада?
03.11.2025 21:38 Відповісти
03.11.2025 21:38 Відповісти
Європі можна тільки позаздрити, вони отримали сотні тисяч білих молодих людей, які будуть вчити мову, працювати та інтегруватись в суспільство - бо повертатись в Україну мотивація близько нуля.
03.11.2025 21:40 Відповісти
03.11.2025 21:40 Відповісти
Достатньо почитати коментарі на Цензорі і в усіх притомних і адекватих остаточно відпаде бажання повертатись.
03.11.2025 22:04 Відповісти
03.11.2025 22:04 Відповісти
Это точно! Когда то не Цезоре был другой квалитет общения!А сейчас в основном дебилы!
03.11.2025 22:20 Відповісти
03.11.2025 22:20 Відповісти
Все адекватне і притомне, чомусь, видаляється і баниться...
03.11.2025 22:27 Відповісти
03.11.2025 22:27 Відповісти
Тому ти тут
03.11.2025 22:29 Відповісти
03.11.2025 22:29 Відповісти
А обзивати інших дебілами - це вершок інтелектуального квалітету.
03.11.2025 23:05 Відповісти
03.11.2025 23:05 Відповісти
Яка ганьба...Хто ж це таке напотужничав, тобто наробив? Автора! Автора!
03.11.2025 21:48 Відповісти
03.11.2025 21:48 Відповісти
План путіна в дії.
03.11.2025 21:55 Відповісти
03.11.2025 21:55 Відповісти
якщо українці просрали Залужного, то
будуть марширувати під командуванням про-сирського

.
03.11.2025 22:38 Відповісти
03.11.2025 22:38 Відповісти
Треба дати можливість виїхати усім українцям. Але від країн ЄС має бути жорстка умова. Півроку допомоги, а далі, будь-яка допомога припиняється і якщо не знайшов способу заробляти, то збираєш лахи і назад в країну мрій
03.11.2025 22:38 Відповісти
03.11.2025 22:38 Відповісти
чудова схема!
але треба ввести ще заборону на роботу в ЄС, бо українці не є громадянами ЄС і відбиратимуть роботу у місцевих.
а це дуже негарно

кажуть, в Індії та Бангладеш повно роботи...

.
03.11.2025 22:42 Відповісти
03.11.2025 22:42 Відповісти
Це вже країнам ЄС вирішувати, кого брати на роботу, а кого ні. Сумніваюсь, що приїдуть українці і відберуть у німецьких інженерів роботу. Думаю, скоріше, вони будуть там конкурувати з усякими індусами чи турками, чи хто там ще?
03.11.2025 22:45 Відповісти
03.11.2025 22:45 Відповісти
В Гондурас їх, кожного!
03.11.2025 22:43 Відповісти
03.11.2025 22:43 Відповісти
позорище, користуючись потом кров'ю і життями, що зараз сидять в окопах, срань що вважає себе "золотим генофондом" лазить Європою і жебракуючи собі привілеї! фу мразота!
03.11.2025 23:00 Відповісти
03.11.2025 23:00 Відповісти
"..О временной защите", от чего? Им что-то за рубежом грозит?
03.11.2025 23:07 Відповісти
03.11.2025 23:07 Відповісти
"А ми уйдьом на сєвєр!.."(с)
Цій мразоті я б виписував квиток в один кінець. Якшо не бажають захищати Державу, то вона їм і не потрібна.
03.11.2025 23:14 Відповісти
03.11.2025 23:14 Відповісти
 
 