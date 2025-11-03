Українці 18-22 років масово просять про тимчасовий захист у Швейцарії, - ЗМІ
Від початку осені, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв про надання цій віковій категорії статусу тимчасового захисту S.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo.
Різкий попит
Видання проаналізувало статистику Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (Staatssekretariat für Migration, SEM — підрозділ Міністерства юстиції країни).
Так, вже через кілька днів після набрання чинності в серпні нових правил виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, кількість таких заяв від громадян України цієї вікової категорії зросла по всій Європі, включаючи Швейцарію.
Якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, то в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму в 185 у середині жовтня.
Пік вже минув
Третина всіх подібних заяв у Швейцарії припадає на громадян України віком від 18 до 22 років.
За даними SEM, загальне збільшення кількості заяв на отримання посвідки на проживання категорії S, зареєстрованих з вересня, в основному пов'язане саме з цією віковою групою. Зараз на неї припадає близько 30% усіх звернень за так званим "захисним міграційним статусом S".
Однак, за даними SEM, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років минув.
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років
- Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.
- Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные пограничной службы Польши.
В издании подчеркивают, что это число больше, чем некоторые европейские армии, и напоминают, что как американские политики и топ-военные, так и европейские ранее указывали на то, что огорчены тем, что Киев отказывается призывать мужчин боеспособного возраста.
По правде говоря, я не знаю, как эту новость комментировать.
Есть определенная аксиома военной архитектуры: война всегда была и будет делом молодых - не только по причине того, что молодые мужчины кратно здоровее и могут проще переживать физические нагрузки, - но и по еще уйме причин.
Например, по той причине, что обычно им нечего терять, так как они еще не обзавелись ни семьями, ни чем-то, чего успели бы добиться в жизни, а также они в среднем храбрее, чем 40-60-летние, так как с опытом и знаниями растет и уровень осторожности и боязливости.
Именно поэтому армии всего мира состоят из 18-30-летних.
Когда в Украине власть отказалась призывать на войну молодых, до 25 лет, мужчин, это можно было объяснить катастрофической демографией (Украина буквально вымирает: если не будет кратно повышена рождаемость - не один, а два и три ребенка, - то выхода из этой ситуации нет) и попыткой Киева спасти то немногое молодое поколение.
Это казалось разумным в моменте: мол, сегодня воюем - завтра уже не воюем, и вот юнлингов сохранили.
Но российско-украинская война - это не про момент, это надолго, и на очень долгое время: даже если будет заморозка, Москва от Украины не отстанет.
У Украины нет никакого иного выхода, кроме как стать государством-военным лагерем.
Это в том числе привлечение юнлингов к защите государства.
И я помню, как еще год назад украинские компетентные спикеры говорили, что, вероятно, все к этому и идет - что молодежь будет в конечном итоге призвана и привлечена к обороне государства.
Но нет, власть почему-то решила отказаться от целой категории молодых людей, дав им возможность покинуть страну.
Зачем, с какой целью, как государство от этого выиграет - я не понимаю, да и никто не понимает; в том же The Telegraph тоже удивляются.
Несомненно, Украине самой решать, кого ей отправлять на войну и как защищать свое государство, но есть в этой войне много моментов, которые в плане решений просто непонятны.
И да, повторюсь снова: полная милитаризация всего - от государства и до общества (в чем роль государства, так как общество никогда не милитаризуется само по себе) - это не опция, это единственный способ выжить.
Особенно когда против тебя такой враг, как Россия, а шире - азиатские деспотии, которые ее суппортят.
Зеленский в одном из интервью как-то ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго, сказав, что да: Украина может стать как Израиль - всегда готовой и всегда воюющей.
Ок, только в Израиле есть закон о воинской повинности, который обязывает 18-летних мальчиков и девочек идти на службу и отдать несколько своих лет (а иногда и здоровье, или и вовсе свою жизнь) государству.
Не свобода выбора - мол, может, хочу в АОИ, а может, хочу в Европу, - а именно обязательная служба и воинская повинность.
Люди никогда и нигде не хотят служить, воевать и тем более умирать - и именно поэтому воинская повинность и называется повинностью.
Именно поэтому вопрос о войне - это вопрос о государстве, не об обществе (общество воевать не хочет нигде и никогда).
И именно поэтому война - это самый главный краш-тест для государства: насколько государство сможет мобилизовать и заставить своих граждан выполнять свой долг.
И меня порой до глубины души пугает, что приходится проговаривать настолько банальные и азбучные вещи…
@yigal_levin
Той, хто накалякав цей безглуздий допис, хоч розуміє, що з такої "країни мрій" звалять всі адекватні і притомні? І ніяке закриття кордонів не допоможе.
Десятиріччями.
І ніхто звідти не звалює.
І населення там зростає.
І служать там з 18 років.
І все нормально.
а не так як в України проти кацапів 1 до 3
для Перемоги потрібна політична воля керівництва та народу
.
Сотні тисяч ультраортодоксальних євреїв зібралися у четвер у Єрусалимі на масову молитву-протест проти призову ультраортодоксальних чоловіків до Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Демонстранти перекрили основні в'їзди до міста. Одна людина загинула.
Наприкінці дня організатори оголосили про закінчення акції та попросили присутніх мирно розійтися, але натомість сотні молодих ортодоксів вступили у зіткнення з поліцією.
Повідомляється, що масовий протест підтримали ультраортодоксальні партії, представлені в Кнесеті.
Служба в армії обов'язкова в Ізраїлі для юнаків та дівчат, які досягли 18 років, але ультраортодокси завжди були звільнені від військової повинності. Це питання давно є предметом гарячих суперечок між світськими та ортодоксальними політиками країни.
"Хочу сказати всім цим молодим людям, які прийшли на ганебну демонстрацію під гаслом "Краще помремо, ніж підемо служити": якщо ви можете приїхати на мітинг - значить, можете приїхати й у призовний пункт; якщо здатні марширувати вулицями - отже, здатні марширувати і на навчаннях, захищаючи державу Ізраїль", - заявив Лапід.
Він наголосив, що епоха винятків закінчилася.
"Так, як було раніше, більше не буде - усі служитимуть, усі працюватимуть, усі прийдуть у призовний пункт, усі захищатимуть країну", - сказав він.
Нещодавно вперше в історії ЦАХАЛ було створено повністю релігійний підрозділ - "бригаду Хасмонеїв".
На початку цього року вона налічувала близько 150 військовослужбовців.
Солдати цього підрозділу мають право по суботах, якщо вони не на чергуванні, носити не військову форму, а традиційний "суботній одяг".
На їх щоденні молитви виділяється багато часу, крім того, їм наказано обов'язкове годинне вивчення Тори щодня.
Військовослужбовці "бригади Хасмонеїв" можуть користуватися лише так званими "кошерними телефонами" - пристроями з обмеженим функціоналом, без соціальних мереж та більшості програм.
Ультраортодокси заявляють, що служба в армії суперечить їхньому релігійному способу життя і може призвести до секуляризації молоді.
ЦАХАЛ відповідає, що у графіку "бригади Хасмонеїв" максимально враховані потреби ортодоксів.
молоді здорові чоловіки просять про якийсь захист
європейцям пора отямитись !
захист має надаватись лише жінкам з неповнолітніми дітьми і крапка!
цим молодим сцикунам треба ще заборону на працевлаштування в Європі ввести
.
Він їх випустив, тим самим підірвавши оборонозтність України.
Таке відчуття , що зеля планомірно працює на перемогу пуйла.
І що ти йому зробиш за це?
Нічого.
Жінка, котра їде розважатись з турками нічим не краща за чоловіка 22р.
А от кріпаку хочеться побільше заборон.
Більшість німців виступають проти надання соцдопомоги з безробіття, відомої як "гроші для громадян" або "бюргергельд" (Bürgergeld) українським біженцям і за повернення чоловіків призовного віку в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення таблоїду Bild.
На питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17 відсотків респондентів відповіли "так" або "скоріше так". Дві третини (66 відсотків) виступають проти цього, відповівши однозначно "ні". Ще сім відсотків опитаних сказали, що їм байдуже, а 10 відсотків не змогли відповісти.
З них 502 тисячі - працездатні громадяни, тобто у віці від 15 до 66 років.
У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4300 осіб.
За даними станом на 4 серпня, за рік кількість українських біженців, які працюють і сплачують внески в систему соціального страхування, зросла приблизно на 80 тисяч і досягла 272 тисяч осіб.
Базова соціальна допомога у Німеччині становить 563 євро на місяць.
Проти висловилися 18 відсотків.
Ще вісім відсотків сказали, що їх не хвилює це питання, а 12 відсотків не дали відповіді.
Опитування проводилося 16-17 жовтня 2025
може тому, що цілий світ кормить таких сцикунів?
яких цікавить не те, що пишуть "канадці",
а тільки їхній прапорець?
ДПСУ навіть не розуміє про яких чоловіків йдеться.
В Україні нікому непотрібні так точно. Та й чи їм потрібна Україна з ось таким населенням.
Так він прямим текстом каже - молодь потрібна на війну, бо "всього" через 2-3 роки закінчиться нинішній мобілізаційний ресурс. Тобто він навіть не приховує, що воюватимуть доки буде ким.
Ось це і є вся потреба України в молоді.
будуть марширувати під командуванням про-сирського
.
але треба ввести ще заборону на роботу в ЄС, бо українці не є громадянами ЄС і відбиратимуть роботу у місцевих.
а це дуже негарно
кажуть, в Індії та Бангладеш повно роботи...
.
Цій мразоті я б виписував квиток в один кінець. Якшо не бажають захищати Державу, то вона їм і не потрібна.