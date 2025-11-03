Українці 18-22 років масово просять про тимчасовий захист у Швейцарії, - ЗМІ

Від початку осені, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв про надання цій віковій категорії статусу тимчасового захисту S.

Різкий попит

Видання проаналізувало статистику Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (Staatssekretariat für Migration, SEM — підрозділ Міністерства юстиції країни).

Так, вже через кілька днів після набрання чинності в серпні нових правил виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, кількість таких заяв від громадян України цієї вікової категорії зросла по всій Європі, включаючи Швейцарію.

Якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, то в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму в 185 у середині жовтня.

Пік вже минув

Третина всіх подібних заяв у Швейцарії припадає на громадян України віком від 18 до 22 років.

За даними SEM, загальне збільшення кількості заяв на отримання посвідки на проживання категорії S, зареєстрованих з вересня, в основному пов'язане саме з цією віковою групою. Зараз на неї припадає близько 30% усіх звернень за так званим "захисним міграційним статусом S".

Однак, за даними SEM, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років минув.

Виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Раніше повідомлялося про те, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

Також повідомлялося про те, що із 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

