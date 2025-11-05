Норвегия усиливает границу с Россией заборами, дронами и новыми системами наблюдения
Норвегия объявила о масштабной модернизации 198-километровой границы с Россией, которая предусматривает установку новых заборов, систем наблюдения и использование дронов для улучшения мониторинга.
Об этом сообщает Dagen, передает Цензор.НЕТ.
По данным норвежского полицейского управления, ограждения установят в ключевых точках, в частности в Скафферхуллете - бывшем пограничном переходе в Сер-Варангер, а также на единственном официальном контрольно-пропускном пункте Сторског. Для наблюдения за деятельностью вдоль границы смонтируют современные датчики и камеры.
Начальник полиции округа Финнмарк Эллен Катрин Хетта отметила, что дроны будут использоваться на отдельных участках для усиления воздушного контроля.
Проект частично финансируется Еврокомиссией
Норвегия уже получила 16,4 млн евро от Европейской комиссии на реализацию проекта. Новый забор в Скафферхуллете будет стоить около 400 тыс. евро.
Подполковник Руне Риппон из штаба обороны подчеркнул, что военные и полиция усиливают сотрудничество в рамках инициативы. "Ситуация с безопасностью в Европе означает, что Норвегия принимает ряд мер для усиления пограничного контроля", - отметил он.
Ранее Barents Observer сообщал, что Норвегия уже начала строительство более высокого и безопасного забора в Сторскоге в начале 2025 года в ответ на рост угрозы со стороны России.
