РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8530 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
465 8

Норвегия усиливает границу с Россией заборами, дронами и новыми системами наблюдения

Граница России и Финляндии

Норвегия объявила о масштабной модернизации 198-километровой границы с Россией, которая предусматривает установку новых заборов, систем наблюдения и использование дронов для улучшения мониторинга.

Об этом сообщает Dagen, передает Цензор.НЕТ.

По данным норвежского полицейского управления, ограждения установят в ключевых точках, в частности в Скафферхуллете - бывшем пограничном переходе в Сер-Варангер, а также на единственном официальном контрольно-пропускном пункте Сторског. Для наблюдения за деятельностью вдоль границы смонтируют современные датчики и камеры.

Начальник полиции округа Финнмарк Эллен Катрин Хетта отметила, что дроны будут использоваться на отдельных участках для усиления воздушного контроля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники опровергли данные о выезде из Украины 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 года

Проект частично финансируется Еврокомиссией

Норвегия уже получила 16,4 млн евро от Европейской комиссии на реализацию проекта. Новый забор в Скафферхуллете будет стоить около 400 тыс. евро.

Подполковник Руне Риппон из штаба обороны подчеркнул, что военные и полиция усиливают сотрудничество в рамках инициативы. "Ситуация с безопасностью в Европе означает, что Норвегия принимает ряд мер для усиления пограничного контроля", - отметил он.

Ранее Barents Observer сообщал, что Норвегия уже начала строительство более высокого и безопасного забора в Сторскоге в начале 2025 года в ответ на рост угрозы со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша введет новую систему контроля въезда на всех пунктах пропуска до конца недели, – ГПСУ (обновлено)

Автор: 

граница (5425) Норвегия (767) россия (97935)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ух,русофоби. Краще б шатли імені верещучки запустили.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:27 Ответить
Існує кілька висловів, з цього приводу:
"Живучи поряд з вовкулакою - тримай поряд з собою, осиковий кілок..."
А казахи висловлюються ще конкретніше: "Живучи поряд з "урусом" - тримай сокиру під подушкою..." (хоча, чесно кажучи - і у них самих, теж "рильце в пушку". Любителі привласнить те, що, на їх думку, "погано лежить...". Це хапактерна риса кочовиків, будь-якої національності. А "кацапи" - ті самі "кочовики"...

Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
показать весь комментарий
05.11.2025 11:30 Ответить
Всі нормальнів відмежовуються від злої і смердячої потвори. А нам випала доля жити поруч і ще за роки імперії і "совка" запустити до себе багато нечисті, яка сидить, корегує кацапські ракети і чекає цю потвору тут.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:35 Ответить
А що робити не будуть же тварини самі огорожу для себе робити
показать весь комментарий
05.11.2025 11:43 Ответить
Ще й замінувати треба. І не забути, що москалі можуть пройти й через Фінляндію.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:36 Ответить
І щоб крокоділи бігали взад-вперед 24/7/365+1
показать весь комментарий
05.11.2025 11:41 Ответить
На прикордонній з росією провінції Норвегії вже проживає купа кацапів офіційно. 5 колона яку самі норвежці запустили до себе даючи дозволи жителям Мурманської області на проживання і роботу.
показать весь комментарий
05.11.2025 11:50 Ответить
Прораб Сеня главный специалист по заборам, без него у вас ничего не получится и даже не пытайтесь
показать весь комментарий
05.11.2025 12:49 Ответить
 
 