Одобрение кредита МВФ для Украины зависит от финансовой поддержки ЕС, - Еврокомиссия

Еврокомиссия подтверждает, что одобрение Международным валютным фондом новой кредитной программы для Украины напрямую связано с утверждением финансовой поддержки со стороны Евросоюза.

Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в Брюсселе понимают, что будущая программа финансирования от МВФ зависит от масштабов и гарантий поддержки Украины со стороны ЕС. "Мы осознаем взаимосвязи в этом вопросе... Прежде чем МВФ сможет одобрить программу в этом контексте, институт должен быть уверен в своем анализе устойчивости долга", - сказал Уйвари.

Спикер подчеркнул, что между европейской помощью и решением МВФ существуют "важные связи", и Еврокомиссия оценивает ситуацию именно в этом контексте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики, но вопрос финансирования Украины остается открытым, – Bloomberg

Что известно о "репарационном кредите" для Украины?

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 миллиардов евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 миллиардов), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия предложила три варианта финансирования Украины на 2026-2027 годы