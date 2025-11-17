РУС
Еврокомиссия предложила три варианта финансирования Украины на 2026-2027 годы

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС три варианта финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Соответствующее письмо президента Урсулы фон дер Ляйен датировано 17 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе указано, что Украина может получить поддержку:

  1. в виде грантов, которые финансируют государства-члены;

  2. в форме займа с ограниченным регрессом, финансируемого ЕС за счет заимствований на внешних рынках;

  3. в форме займа с ограниченным регрессом, связанного с использованием замороженных активов России.

Фон дер Ляйен призвала государства ЕС как можно скорее достичь четкого решения по финансированию, чтобы согласовать его на следующем заседании Европейского Совета в декабре. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что своевременная финансовая поддержка Украины поможет усилить давление на Россию и создать основу для прекращения боевых действий и мирных переговоров.

Что предшествовало?

В Офісі дві проблеми:
-куди складать;
-хто буде носити такі важкості замість "Рьошика".
показать весь комментарий
17.11.2025 15:27 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 15:37 Ответить
 
 