Еврокомиссия предложила три варианта финансирования Украины на 2026-2027 годы

Европейская комиссия предложила странам-членам ЕС три варианта финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Соответствующее письмо президента Урсулы фон дер Ляйен датировано 17 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе указано, что Украина может получить поддержку:

в виде грантов, которые финансируют государства-члены; в форме займа с ограниченным регрессом, финансируемого ЕС за счет заимствований на внешних рынках; в форме займа с ограниченным регрессом, связанного с использованием замороженных активов России.

Фон дер Ляйен призвала государства ЕС как можно скорее достичь четкого решения по финансированию, чтобы согласовать его на следующем заседании Европейского Совета в декабре. Президент Еврокомиссии подчеркнула, что своевременная финансовая поддержка Украины поможет усилить давление на Россию и создать основу для прекращения боевых действий и мирных переговоров.

Что предшествовало?

Украина в 2026 году будет нуждаться в финансировании в размере около 71,7 млрд евро, из которых 51,6 млрд придется на военные нужды.

Также, планируя финансовую поддержку Украины на 2026-2027 годы, Еврокомиссия пока исходит из предположения, что война России против Украины завершится в конце 2026 года.

