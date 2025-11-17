Єврокомісія оцінила потреби України у 2026 році у понад €71 млрд, більшість - на оборону

Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі близько 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд припадатиме на військові потреби.

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Єврорада 23 листопада доручила Єврокомісії підготувати до саміту лідерів ЄС 18-19 листопада так званий options paper - перелік пропозицій щодо фінансування України у 2026-27 роках. Документ має конкретизувати можливість надання Україні репараційних позик на базі заморожених російських активів, а також запропонувати альтернативні механізми фінансової підтримки.

"Згідно з options paper фон дер Ляєн, який надали країнам-членам, Україна потребуватиме у 2026 році 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд - на військові потреби. Це - з припущенням, що війна закінчиться у 2026 році", - пише Джозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": ЄС очікує від України прозорості та реформ, - Politico