УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
505 3

Єврокомісія оцінила потреби України у 2026 році у понад €71 млрд, більшість - на оборону

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі близько 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд припадатиме на військові потреби.

Про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Україні у 2026 році потрібно понад €71 млрд

Єврорада 23 листопада доручила Єврокомісії підготувати до саміту лідерів ЄС 18-19 листопада так званий options paper - перелік пропозицій щодо фінансування України у 2026-27 роках. Документ має конкретизувати можливість надання Україні репараційних позик на базі заморожених російських активів, а також запропонувати альтернативні механізми фінансової підтримки.

"Згідно з options paper фон дер Ляєн, який надали країнам-членам, Україна потребуватиме у 2026 році 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд - на військові потреби. Це - з припущенням, що війна закінчиться у 2026 році", - пише Джозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт": ЄС очікує від України прозорості та реформ, - Politico

Автор: 

Єврокомісія (2445) фінансування (3468)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж золоте дно - це скільки ж банда Єрмака-Зеленського-Міндіча зможе ще вкрасти...
показати весь коментар
17.11.2025 12:35 Відповісти
Дерьмак вже розташував своїх людей які не будуть сперачитися та виконувати його вказівки.
показати весь коментар
17.11.2025 12:36 Відповісти
Та хіба це велика ціна щоб весь 2026 рік росія точно не воювала проти НАТО?
показати весь коментар
17.11.2025 12:39 Відповісти
 
 