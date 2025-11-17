РУС
Еврокомиссия планирует помощь Украине, исходя из предположения о завершении войны в 2026 году

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Планируя финансовую поддержку Украины на 2026-2027 годы, Еврокомиссия пока исходит из предположения, что война России против Украины завершится в конце 2026 года.

Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как указано в документе, при подготовке вариантов финансирования на следующие два года Еврокомиссия ориентируется на предварительные прогнозы МВФ. "Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда - при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами - Украина все равно столкнется с огромным дефицитом, который невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", - написала фон дер Ляйен.

Финансирование Украины в 2026-2027 годах

В октябре 2025 года Европейский совет взял на себя обязательство обеспечить финансирование потребностей Украины в 2026-2027 годах, включая военные и оборонные расходы.

В письме президент Еврокомиссии определила четыре ключевых параметра будущего финпакета:

  • быстрая доступность средств с выплатами со второго квартала 2026 года;
  • отсутствие дополнительной фискальной нагрузки на Украину;
  • гибкость финансирования из-за неопределенности потребностей;
  • справедливое распределение финансового бремени между партнерами ЕС.

Хто в ліс, хто по дрова: Пісторіус волає, що рашка нападе на НАТО менше ніж за рік, Урсула тороче, що наступного року війна закінчиться. Права рука не знає, що робить ліва в тому ЄС.
17.11.2025 13:44 Ответить
Логично, а в конце 2026 года повторят на конец 2027 г.
17.11.2025 14:01 Ответить
И так смыть/повторить стопицот раз.
"Следующий год решающий"...
17.11.2025 14:09 Ответить
Судячи з цифр вони тупо розділили кацапські гроші на два роки. 140 на два вийшло 70 млрд на рік.
17.11.2025 14:16 Ответить
 
 