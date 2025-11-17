Еврокомиссия планирует помощь Украине, исходя из предположения о завершении войны в 2026 году
Планируя финансовую поддержку Украины на 2026-2027 годы, Еврокомиссия пока исходит из предположения, что война России против Украины завершится в конце 2026 года.
Об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как указано в документе, при подготовке вариантов финансирования на следующие два года Еврокомиссия ориентируется на предварительные прогнозы МВФ. "Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда - при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами - Украина все равно столкнется с огромным дефицитом, который невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", - написала фон дер Ляйен.
Финансирование Украины в 2026-2027 годах
В октябре 2025 года Европейский совет взял на себя обязательство обеспечить финансирование потребностей Украины в 2026-2027 годах, включая военные и оборонные расходы.
В письме президент Еврокомиссии определила четыре ключевых параметра будущего финпакета:
- быстрая доступность средств с выплатами со второго квартала 2026 года;
- отсутствие дополнительной фискальной нагрузки на Украину;
- гибкость финансирования из-за неопределенности потребностей;
- справедливое распределение финансового бремени между партнерами ЕС.
