Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и длительному миру в Украине

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине вследствие последних массированных атак РФ.
Об этом понтифик сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"С грустью слежу за новостями об атаках, которые продолжают происходить во многих украинских городах, в частности в Киеве. Эти атаки приводят к гибели и ранениям, в том числе детей, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", - написал глава Католической церкви.
Папа Римский сказал, что выражает солидарность с пострадавшими.
"Мы не должны привыкать к войне и разрушениям. Молимся вместе за справедливый и длительный мир в раздираемой войной Украине", - подчеркнул Папа Лев XIV.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
- В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина, еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.
