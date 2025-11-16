РУС
Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и длительному миру в Украине

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине вследствие последних массированных атак РФ.

Об этом понтифик сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Папа Лев XIV выразил соболезнования

"С грустью слежу за новостями об атаках, которые продолжают происходить во многих украинских городах, в частности в Киеве. Эти атаки приводят к гибели и ранениям, в том числе детей, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", - написал глава Католической церкви.

Папа Римский сказал, что выражает солидарность с пострадавшими.

"Мы не должны привыкать к войне и разрушениям. Молимся вместе за справедливый и длительный мир в раздираемой войной Украине", - подчеркнул Папа Лев XIV.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

  • В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина, еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

война в Украине (6862) Лев 14 (36)
PDFфайл у сутані до чогось там закликає...Уже не смішно...
показать весь комментарий
16.11.2025 21:02 Ответить
Газета "Більд" - Ми на порозі катастрофи через корупцію , фронт сипеться Геть ZE зрадника і мародера !
показать весь комментарий
16.11.2025 21:16 Ответить
"Войтили" на "святому престолі" закінчилися... Тепер, там, один одного, змінюють "хранителі коштів", у банку Ватикану.. Навіть їх імена не запам"ятовуються...
показать весь комментарий
16.11.2025 21:08 Ответить
Раніше це була могутня організована банда для збагачення та контролю країн. Зараз напевно теж займаються махінаціями, але подрібнювали. Залишилася лише гомосексуальні традиції.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:17 Ответить
спасиба, канешна. тока ***** все такие заклики на фуфельнике вертел
показать весь комментарий
16.11.2025 21:09 Ответить
Папа для цього потрібно заблокувати гроші *****!
ні не можна , ну тоді ти не проти війни
показать весь комментарий
16.11.2025 21:10 Ответить
(із закликів поллітбюро паписашика до мамирімської в честь прийдешнього рожества)
показать весь комментарий
16.11.2025 21:25 Ответить
Педофілам своїм в рясах розкажи про справедливий мир.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:27 Ответить
Цей єретик у сутані так хитрожопно недомовляє і маніпулює словами, ніби в нас іде громадянська війна, ми самі її розпочали і не бажаємо зупинитися.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:27 Ответить
А він сам весь такий білий голуб - прилетів, яйцями дзвеня, як птиця щастя завтрашнього дня.
показать весь комментарий
16.11.2025 21:31 Ответить
 
 